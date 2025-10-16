Την εντυπωσιακή επιστροφή του διάσημου σόου μόδας, της Victoria’s Secret στη Νέα Υόρκη, σηματοδότησε η πασαρέλα που παρουσίασαν το βράδυ της Τετάρτης οι «άγγελοι» της, συγκεντρώνοντας ενθουσιώδη σχόλια από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια της βραδιάς η Μπέλα Χαντίντ, η οποία επέστρεψε μετά την τελευταία περιπέτεια που είχε με την υγεία της καθώς συνεχίζει να δίνει μάχη με τη νόσο του Lyme.

Φορώντας ένα κατακόκκινο σετ εσωρούχων και ίδιου χρώματος ζαρτιέρες ήταν αυτή που άνοιξε την εκδήλωση για την οποία η Daily Mail σχολίασε ότι άφησε πίσω της τη woke προσέγγιση.

Από την πασαρέλα δεν θα μπορούσε να λείψει και η αδελφή της Μπέλα Χαντίντ, Τζίτζι, σε μια «εκρηκτική εμφάνιση από μια εκρηκτική γυναίκα», όπως γράφτηκε στη λεζάντα του βίντεο από την Victoria’s Secret

Στις εμφανίσεις που συζητήθηκαν και αυτή της Τζάσμιν Τόουκς που έγινε ίσως η πρώτη έγκυος που περπατά φορώντας δημιουργία της Victoria’s Secret



Από τις νέες εμφανίσεις ξεχώρισε αυτή της σταρ του WNBA, Έιντζελ Ρις, η οποία έκανε δύο εμφανίσεις υιοθετώντας με άνεση τη νέα καριέρα της

Εκθαμβωτική και η Candice Swanepoel με την Victoria’s Secret να προειδοποεί: «Βρείτε κάτι να κρατηθείτε»

Ντεμπούτο έκανε, όμως, και η Missy Elliott με τη βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια να παρουσιάζει επιτυχίες της, συμπεριλαμβανομένου του «Work It».

