Η Μπέλα Χαντίντ δίνει μάχη με τη νόσο του Lyme εδώ και 12 χρόνια, με τη μητέρα της, Γιολάντα, να εκφράζει δημόσια τον πόνο αλλά και τον θαυμασμό της για το 28χρονο μοντέλο.

Η Γιολάντα Χαντίντ δημοσίευσε φωτογραφίες της κόρης της στο νοσοκομείο, περιγράφοντας μέσα από ανάρτησή της στο Instagram τη «σιωπηλή μάχη» της Μπέλα με την ασθένεια, που όπως τόνισε «έχει ραγίσει τον πυρήνα της ύπαρξής της».

Αναφέρθηκε στην «αόρατη αναπηρία» που προκαλεί η χρόνια νευρολογική μορφή της ασθένειας, σημειώνοντας ότι, παρά την απελπισία που νιώθει, παραμένει δίπλα της με αγάπη και αποφασιστικότητα.

«Δεν έζησες πραγματικά – έμαθες απλώς πώς να υπάρχεις μέσα στη φυλακή του παράλυτου μυαλού σου», έγραψε απευθυνόμενη στην κόρη της, υπογραμμίζοντας πως κανένα παιδί δεν πρέπει να υποφέρει από ανίατη χρόνια ασθένεια. Την χαρακτήρισε «μαχήτρια» και τόνισε ότι θα βρίσκεται στο πλευρό της «σε κάθε βήμα, όσος χρόνος κι αν χρειαστεί».

Η Μπέλα Χαντίντ ανάρτησε και η ίδια φωτογραφίες από το νοσοκομείο, στις οποίες φαίνεται να λαμβάνει θεραπεία με ορό και να περνά δύσκολες στιγμές.

Τι είναι η νόσος του Lyme

Η νόσος Lyme ή μπορρελίωση, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, είναι βακτηριακή λοίμωξη που μεταδίδεται από τσιμπούρια. Η λοίμωξη μπορεί να είναι ασυμπτωματική ή να εκδηλωθεί με δερματικό εξάνθημα, γριπώδη συνδρομή, κόπωση, μυαλγίες και αρθραλγίες. Αν δεν θεραπευτεί, μπορεί να επεκταθεί στο νευρικό σύστημα, τις αρθρώσεις και, σπανιότερα, στην καρδιά.

Η νευρομπορρελίωση αποτελεί την κύρια επιπλοκή, εκδηλώνοντας συμπτώματα όπως πάρεση προσωπικού νεύρου, μηνιγγίτιδα ή ριζονευρίτιδα. Στα προχωρημένα στάδια, η ασθένεια μπορεί να προκαλέσει χρόνιες βλάβες στο δέρμα, το νευρικό και το μυοσκελετικό σύστημα, ενώ η αρθρίτιδα Lyme επηρεάζει συνήθως μεγάλες αρθρώσεις, κυρίως τα γόνατα.

protothema.gr