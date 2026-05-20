Ελλείψεις σε τρία φαρμακευτικά σκευάσματα που διατίθενται μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας, καταγράφονται το τελευταίο διάστημα και αποδίδονται κυρίως στην αδυναμία των προμηθευτών να παραδώσουν τις απαιτούμενες ποσότητες εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Πρόκειται για φάρμακα που χορηγούνται σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, όπως ψυχιατρικές διαταραχές, διαταραχές θυρεοειδούς και κάποια είδη καρκίνου.

Σοβαρότερη φαίνεται να είναι η έλλειψη του σκευάσματος Carbimazole 5mg, που χορηγείται για την αντιμετώπιση του υπερθυρεοειδισμού και της νόσου Graves. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, της οποίας έτυχαν οι γιατροί, η επαναδιάθεσή του αναμένεται την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο Οργανισμός ωστόσο, προχώρησε σε επείγουσα προμήθεια εναλλακτικών σκευασμάτων, ενώ υπάρχουν άλλες διαθέσιμες επιλογές για να καλυφθούν οι απολύτως απαραίτητες ανάγκες. Για να γίνει αυτό εφικτό και να μη μείνουν ακάλυπτοι οι ασθενείς, οι γιατροί καλούνται να εκδώσουν νέες συνταγές.

Έλλειψη παρατηρείται και στο φάρμακο Seroquel XR 50mg, που χρησιμοποιείται κυρίως σε ασθενείς με διπολική διαταραχή, σχιζοφρένεια και κατάθλιψη. Ο ΟΑΥ σημειώνει στη σχετική ενημέρωσή του, ότι η επαναδιάθεση του φαρμάκου αναμένεται στις 10 Ιουνίου 2026, ενώ μέχρι στιγμής δεν κατέστη δυνατή η εξασφάλιση αποθεμάτων από άλλες πηγές.

Τέλος, έλλειψη παρουσιάζεται και στο Epirubicin, ενέσιμο φάρμακο που χορηγείται κυρίως σε ογκολογικούς ασθενείς, μεταξύ άλλων σε θεραπείες καρκίνου του μαστού. Ο ΟΑΥ αναφέρει ότι πρόκειται για προσωρινή έλλειψη λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης από την εταιρεία και ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαδικασίες εξασφάλισης ποσοτήτων από την Ελλάδα μέσα στις επόμενες ημέρες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως κάποια ποσότητα να φθάσει στην Κύπρο ακόμα και σήμερα.

Αναφέρεται ότι ελλείψεις φαρμακευτικών σκευασμάτων παρατηρούνται αρκετά συχνά, ωστόσο, όταν ακολουθούνται οι καθορισμένες διαδικασίες και γίνεται ενημέρωση από τις εταιρείες πριν την πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων, ΟΑΥ και υπουργείο Υγείας προωθούν τις απαραίτητες διαδικασίες για την εξασφάλιση ποσοτήτων από άλλες πηγές.

Και για τα τρία συγκεκριμένα σκευάσματα, επίσης έχουν προωθηθεί επείγουσες διαδικασίες και οι γιατροί θα ενημερωθούν για τη διαθεσιμότητά τους, αμέσως μόλις αυτό γίνει εφικτό.