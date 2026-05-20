Ασθενείς σε απόγνωση. Ή μένουν χωρίς τροφή, αφού τα διατροφικά σκευάσματα που χρειάζονται και λαμβάνουν από τα νοσοκομειακά φαρμακεία παρουσιάζουν πάρα πολύ συχνά ελλείψεις, ή υποχρεώνονται να πληρώνουν αρκετές εκατοντάδες ευρώ, (όσοι έχουν τη δυνατότητα), κάθε μήνα για να τα εξασφαλίσουν.

Την ίδια ώρα, κάποιοι εξ αυτών, κυρίως πρώην δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι είχαν χάσει το δικαίωμα της προμήθειας των σκευασμάτων αυτών, έπειτα από την αλλαγή της νομοθεσίας και το επανέκτησαν μετά την πρόσφατη νέα τροποποίηση του νόμου, εξακολουθούν να βρίσκονται στην αναμονή λόγω ελλιπούς ενημέρωσης των φαρμακείων.

Από τη μια το μπέρδεμα στα νοσοκομειακά φαρμακεία και από την άλλη οι χρονοβόρες διαδικασίες «του περασμένου αιώνα», όπως τις χαρακτήρισε, μιλώντας στον «Φ», ο επίτιμος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, Μάριος Κουλούμας, που «έχουν φέρει ανθρώπους σε πολύ δύσκολη θέση διότι, όπως φωνάζαμε και όταν διεκδικούσαμε επαναφορά του δικαιώματος στους πρώην δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους στην πλειονότητα τους, δεν γίνεται από όλους κατανοητό, ότι για αρκετούς από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι τρέφονται με γαστροστομία, τα διατροφικά σκευάσματα είναι η τροφή τους, το φαγητό τους, δεν μπορούν να τραφούν με κάτι άλλο». Στην ΟΣΑΚ, είπε ο κ. Κουλούμας, «έφθασαν χθες δύο παράπονα».

Το πρώτο, από γυναίκα η οποία όπως ανέφερε στο Παρατηρητήριο Ασθενών αλλά και δημόσια σε ανάρτηση της στο διαδίκτυο: «Είμαι θυγατέρα ασθενούς και μία φορά τον μήνα αναγκάζομαι να μεταβαίνω στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για να προμηθευτώ τα αναλώσιμα που απαιτούνται για τη φροντίδα του πατέρα μου, φάρμακα, καθώς και ειδικά διατροφικά σκευάσματα, αφού τρέφεται αποκλειστικά μέσω γαστροστομίας – σκευάσματα που δεν διατίθενται στα ιδιωτικά φαρμακεία. Και εύλογα διερωτώμαι: Γιατί; Είναι αδιανόητο ότι το σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί με το παλιό βιβλιάριο συνταγών, ένα κατάλοιπο άλλων εποχών, τη στιγμή που ακούμε συνεχώς για “εκσυγχρονισμό” και “ψηφιοποίηση υπηρεσιών”. Την ίδια ώρα, συγγενείς και ασθενείς περιμένουν επί ώρες στα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων για να ακούσουν στο τέλος την απαράδεκτη ανακοίνωση: “Υπάρχει έλλειψη στα διατροφικά σκευάσματα”! Το πρόβλημα αυτό δεν είναι περιστασιακό. Επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια».

Το δεύτερο παράπονο έγινε στον «Φ» και καταχωρήθηκε στο Παρατηρητήριο Ασθενών, από γιo ηλικιωμένης η οποία τρέφεται αποκλειστικά με τα συγκεκριμένα προϊόντα. Η γυναίκα, πρώην δημόσιος υπάλληλος, είχε χάσει το δικαίωμα της εξασφάλισης των σκευασμάτων αυτών από το κράτος και το ανέκτησε μετά την τροποποίηση της νομοθεσίας.

Όπως ανέφερε ο γιος της, «εδώ και πολύ καιρό προσπαθούμε να αρχίσουμε να τα παίρνουμε και πάλι, αλλά στην τελευταία ενημέρωση που είχαμε την περασμένη εβδομάδα μας είπαν ότι “δεν έφθασε ακόμα η εγκύκλιος (μετά την τροποποίηση της νομοθεσίας) στα νοσοκομειακά φαρμακεία”. Αντιλαμβάνεστε ότι για να εξασφαλίσουμε αυτά τα προϊόντα χρειαζόμαστε αρκετές εκατοντάδες ευρώ κάθε μήνα και σίγουρα μια σύνταξη δεν τα αντέχει».

Η ΟΣΑΚ, είπε ο κ. Κουλούμας, «ενημερώθηκε από το υπουργείο Υγείας ότι τα νοσοκομειακά φαρμακεία έχουν ενημερωθεί με εγκύκλιο από τις 18 Φεβρουαρίου και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί δεν είναι όλοι οι λειτουργοί ενήμεροι για την εξέλιξη αυτή».

Σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις, «μας ενημέρωσαν ότι οι επόμενες παραδώσεις πρόκειται να γίνουν στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, αλλά θα αφορούν αποθέματα που θα είναι αρκετά για να καλυφθούν οι ανάγκες περίπου ενός μήνα. Παράλληλα, γνωρίζουμε ότι ακόμα, χρησιμοποιούνται έντυπα, βιβλιαράκια συνταγών, χρειάζεται συνταγοράφηση από διατροφολόγο του δημοσίου και όλα τα γραφειοκρατικά που εφαρμόζονταν στην προ ΓεΣΥ εποχή και σίγουρα, εν έτη 2026, θα έπρεπε να τα θυμόμαστε ως ανάμνηση του περασμένου αιώνα. Για να μην αναφερθούμε στην έλλειψη διατροφολόγων, η οποία κάνει τα προβλήματα ακόμα πιο μεγάλα και την πρόσβαση των ασθενών στα προϊόντα που χρειάζονται πάρα πολύ δύσκολη».

Παρόμοια παράπονα, είπε ο επίτιμος πρόεδρος της ΟΣΑΚ, «είχαμε δεχθεί και λίγο πριν από το Πάσχα και διαπιστώνουμε ότι είναι ένας συνεχής αγώνας για τους ασθενείς. Παίρνουμε διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο, έρχονται κάποιες ποσότητες και πάλι από την αρχή. Πρέπει να βρεθεί μια λύση τόσο για τα αποθέματα όσο και για τους ανθρώπους που ακόμα πληρώνουν από την τσέπη τους διότι κάποιοι στα νοσοκομειακά φαρμακεία δεν έχουν ενημερωθεί για την επαναφορά του δικαιώματος στους δημόσιους και πρώην δημόσιους υπαλλήλους».