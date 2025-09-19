Οι ελλείψεις φαρμάκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, φτάνοντας σε επίπεδα-ρεκόρ την τελευταία διετία, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ). Οι ελεγκτές διαπιστώνουν ότι η Ένωση εξακολουθεί να μην διαθέτει ένα αποτελεσματικό και ενιαίο σύστημα για την πρόληψη και διαχείριση των ελλείψεων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα τόσο στους ασθενείς όσο και στα εθνικά συστήματα υγείας.

Οι ελλείψεις αυτές, όπως αναφέρουν οι ελεγκτές, αφορούν και φάρμακα τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των «κρίσιμων» ή «βασικών» φαρμάκων. Θεωρούνται δηλαδή απαραίτητα και σε αυτά περιλαμβάνονται θρομβολυτικά (που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ασθενών με καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο), η αμοξικιλλίνη αλλά και αντίδοτα σε περιπτώσεις δηλητηρίασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφονται στην έκθεση, από το 2022 έως τον Οκτώβριο του 2024, οι εθνικές αρχές ανέφεραν ελλείψεις για 136 κρίσιμα φάρμακα, ενώ τον περασμένο Μάρτιο βρίσκονταν σε έλλειψη 34 φάρμακα, εκ των οποίων τα 16 περιλαμβάνονταν στον κατάλογο των βασικών φαρμάκων.

Ένα από τα βασικά προβλήματα, σύμφωνα με την έκθεση, είναι ο κατακερματισμός των δεδομένων. Οι διαδικασίες ενημέρωσης για ελλείψεις διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα: στο Βέλγιο, για παράδειγμα, οι κατασκευαστές μπορούν να δηλώσουν έλλειψη την ημέρα που εμφανίζεται, ενώ στην Ολλανδία η προειδοποίηση πρέπει να γίνεται δύο μήνες νωρίτερα.

Οι διαπιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν έπεσαν βεβαίως ως κεραυνός εν αιθρία, καθώς ήδη ο ΕΜΑ καταβάλλει προσπάθειες για αντιμετώπιση των ελλείψεων προχωρώντας σε σημαντικές δράσεις.

Σε εθνικό επίπεδο, όπως εξήγησε στον «Φ» η διευθύντρια φαρμακευτικών Υπηρεσιών Έλενα Παναγιωτοπούλου, «οι ελλείψεις αυτές δεν έχουν προκαλέσει, μέχρι αυτή τη στιγμή, σοβαρά προβλήματα καθώς είτε μας καλύπτει η κυπριακή βιομηχανία ή σε πολλές περιπτώσεις, λόγω του μικρού μεγέθους του πληθυσμού μας και κατ΄επέκταση των αναγκών μας, οι φαρμακευτικές εταιρείες μπορούν να μας προμηθεύσουν με τις μικρές, ανάλογα με τις μεγαλύτερες χώρες, ποσότητες που χρειαζόμαστε».

Η υλοποίηση δράσεων, η προώθηση των νέων κανονισμών κλπ, είπε η κ. Παναγιωτοπούλου, αποτελεί για την Κύπρο μια μεγάλη πρόκληση και «πρέπει να πούμε ότι τα ζητήματα αυτά, όπως και άλλα, περιλαμβάνονται και στα κεφάλαια που θα κληθούμε να συζητήσουμε και να κλείσουμε στο πλαίσιο της Κυπριακής προεδρίας της Ε.Ε. Στα θέματα αυτά, περιλαμβάνεται και η πρόταση του υπουργού Υγείας για κοινή αγορά φαρμάκων».