Η αλόγιστη χρήση φαρμάκων και η υπερκατανάλωση, κατά τ’ άλλα ακίνδυνων συπληρωμάτων ή lifestyle σκευασμάτων που υπόσχονται βελτίωση εμφάνισης, απόδοσης ή διάθεσης χωρίς πραγματική ιατρική ανάγκη, ενέχουν σοβαρούς κινδύνους, τονίζουν οι ειδικοί.

Μιλώντας στο philenews στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εκστρατείας «Τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες» που στόχο έχει στην ενημέρωση των πολιτών και την μείωση της υπερκατανάλωσης ή της λανθασμένης χρήσης μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, ο Καθηγητής Φαρμακευτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Χρίστος Πέτρου τονίζει ότι «η υπερδοσολογία, η λανθασμένη διάρκεια λήψης ή ο συνδυασμός διαφορετικών φαρμάκων χωρίς καθοδήγηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και αλληλεπιδράσεις».

«Η ορθολογική χρήση των φαρμάκων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Είναι σημαντικό το κοινό να θυμάται ότι ακόμη και τα μη συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα δεν είναι ακίνδυνα και πρέπει να λαμβάνονται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του φυλλαδίου χρήσης, του γιατρού ή του φαρμακοποιού τους», είπε ο κ. Πέτρου προσθέτοντας ότι «ο φαρμακοποιός, ως μέλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, έχει σημαντικό ρόλο αφού μπορεί να δώσει αξιόπιστες συμβουλές για ήπια συμπτώματα ή καταστάσεις που αντιμετωπίζονται με το κατάλληλο μη συνταγογραφούμενο φαρμακευτικό προϊόν, αλλά και να αναγνωρίσει πότε είναι απαραίτητη η άμεση παραπομπή στον γιατρό».

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, είπε ο κ. Πέτρου, «όλοι να κατανοήσουμε την σοβαρότητα της λήψης φαρμάκων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή όταν αυτή απαιτείται, ούτε να προμηθευόμαστε φαρμακευτικά προϊόντα από μη αξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο, ή «συμβουλές» φίλων ή γειτόνων, ή από παράνομες αγορές».

Ειδικά τα λεγόμενα «lifestyle» φάρμακα, «που χρησιμοποιούνται για βελτίωση της εμφάνισης, απόδοσης ή διάθεσης χωρίς πραγματική ιατρική ανάγκη, ενέχουν σοβαρούς κινδύνους όταν λαμβάνονται ανεξέλεγκτα».

Το ίδιο ισχύει και «για τη χρήση φαρμάκων «off label», δηλαδή για ενδείξεις διαφορετικές από αυτές που έχουν εγκριθεί, χωρίς την καθοδήγηση ειδικού».

Στην περίπτωση των αντιβιοτικών, «η άσκοπη ή εσφαλμένη χρήση τους συμβάλλει στην ανάπτυξη ανθεκτικών μικροβίων, ενώ άλλα φαρμακευτικά προϊόντα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας όταν λαμβάνονται σε λάθος δοσολογία ή για λάθος λόγους».

Ακόμα πιο σημαντική, τόνισε είναι «η συμμόρφωση μας στη θεραπεία (medicines adherence). Η σωστή δοσολογία και ο σωστός τρόπος λήψης ενός φαρμάκου είναι κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη του θεραπευτικού αποτελέσματος».

«Με υπεύθυνη χρήση και στενή συνεργασία με τον φαρμακοποιό και τον γιατρό, τα φαρμακευτικά προϊόντα παραμένουν πολύτιμο εργαλείο για την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών. Η αλόγιστη, ανεξέλεγκτη και υπερβολική κατανάλωση τους όμως μπορεί να μας θέσει σε κίνδυνο».