Με το μήνυμα «Διαβάστε το φύλλο οδηγιών, ακολουθήστε τις οδηγίες και χρησιμοποιήστε τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα με σύνεση» ξεκινά η πρώτη κοινή πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την ασφαλή χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων που διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή.

Η πρωτοβουλία, που υλοποιείται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές φαρμάκων της Ευρώπης σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τους κινδύνους της λανθασμένης χρήσης σκευασμάτων όπως παυσίπονα, ρινικά σπρέι, αντιόξινα ή σιρόπια για τον βήχα.

Τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα χρησιμοποιούνται ευρέως για την αντιμετώπιση ήπιων συμπτωμάτων, όπως πονοκέφαλος, πυρετός ή κρυολόγημα, ωστόσο οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν είναι αθώα. Η υπερβολική ή μη ενδεδειγμένη χρήση τους μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες ή ακόμη και εξάρτηση.

Η καμπάνια υπενθυμίζει στους πολίτες τρία βασικά βήματα: να διαβάζουν προσεκτικά το φύλλο οδηγιών, να τηρούν τη μέγιστη συνιστώμενη διάρκεια χρήσης και να συμβουλεύονται γιατρό εάν τα συμπτώματα επιμένουν.

Η εκστρατεία «Τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες» υλοποιείται στο πλαίσιο του δικτύου Heads of Medicines Agencies (HMA), που απαρτίζεται από τους επικεφαλής των εθνικών οργανισμών φαρμάκων. Ο HMA συνεργάζεται στενά με τον EMA και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να διασφαλίσει την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά.