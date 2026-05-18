Σε απειλή της απόσυρσης της Ιταλίας από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεξοπλισμού SAFE προχώρησε η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε επιστολή που έστειλε η ίδια στην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λέγοντας ότι θα την υλοποιήσει εάν η Κομισιόν δεν επεκτείνει την ισχύουσα δημοσιονομική ρήτρα διαφυγής που ενεργοποιήθηκε για αμυντικές δαπάνες, ώστε να καλύψει και μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Η Κομισιόν διά εκπροσώπου της, επιφυλάχθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες της επιστολής, ενώ επισήμανε ότι υπάρχουν ακόμη €95 δισ. ευρωπαϊκών κονδυλίων για ενεργειακές επενδύσεις, τα οποία παραμένουν αναξιοποίητα.

Στην επιστολή, η κ. Μελόνι επικαλείται την κρίση στη Μέση Ανατολή, τις εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ και τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, που οδηγούν ήδη σε απότομες και ασύμμετρες αυξήσεις των τιμών ενέργειας. «Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε στους πολίτες μας ότι η ΕΕ επιτρέπει δημοσιονομική ευελιξία για σκοπούς ασφάλειας και άμυνας με τη στενή έννοια, αλλά όχι για την προστασία οικογενειών, εργαζομένων και επιχειρήσεων από μια νέα ενεργειακή κρίση που απειλεί να πλήξει σοβαρά την πραγματική οικονομία», αναφέρει στην επιστολή.

Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός προσθέτει ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν μετριέται αποκλειστικά μέσα από τις στρατιωτικές δυνατότητες. «Μετριέται επίσης από την ικανότητά της να επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να παράγουν, στα νοικοκυριά να καλύπτουν τα ενεργειακά τους κόστη και στα κράτη να διασφαλίζουν οικονομική και κοινωνική σταθερότητα», συμπληρώνει.

Η κ. Μελόνι ζητά την προσωρινή επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής ώστε πέρα από τις αμυντικές δαπάνες να συμπεριληφθούν επενδύσεις και έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, χωρίς μεταβολή των υφιστάμενων ορίων απόκλισης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η Ιταλία θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας. «Ελλείψει αυτής της αναγκαίας πολιτικής συνέπειας, θα ήταν πολύ δύσκολο για την ιταλική Κυβέρνηση να εξηγήσει στην κοινή γνώμη την ενδεχόμενη προσφυγή στο πρόγραμμα SAFE υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις», σημειώνει στην προειδοποίησή της.

Η Κομισιόν διά της επικεφαλής εκπροσώπου, Πάουλα Πίνιο, επιφυλάχθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες της επιστολής αλλά και την απάντηση της Προέδρου στην Πρωθυπουργό Μελόνι. Ο εκπρόσωπος για θέματα Οικονομικών, Μπάλαζ Ούιβαρι επισήμανε ότι η Επιτροπή επικεντρώνει στην πλήρη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που είναι ήδη διαθέσιμα και παραμένουν αναξιοποίητα. «Όπως η ίδια η Πρόεδρος ανέφερε μετά το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κύπρο, περίπου €300 δισ. έχουν γίνει διαθέσιμα μέσω εργαλείων όπως το Next Generation EU, το Ταμείο Συνοχής, αλλά και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, κάνοντας λόγο για περίπου €95 δισ. σε αναξιοποίητους κοινοτικούς πόρους για ενεργειακές επενδύσεις.

«Υπάρχουν ακόμη €95 δισ. στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για να χρησιμοποιηθούν σε αυτά τα πεδία και τώρα η προσοχή μας είναι στα κράτη μέλη και το ότι όντως θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι χρηματοδοτήσεις» πρόσθεσε ο Εκπρόσωπος. Ωστόσο πέρα από τη δημόσια χρηματοδότηση, η Κομισιόν επισημαίνει ότι εργάζεται προς την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, ενώ ως επιπλέον σημείο, έχουμε κάνει το καθεστώς καρατικών ενισχύσεωνπιο ευέλικτο, ώστε να υποστηρίζονται τέτοιου είδους επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένου συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου της ανεπάρκειας της ενέργειας, αλλά και των υψηλών τιμών.

ΚΥΠΕ