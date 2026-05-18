Οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές κινήθηκαν ανοδικά τη Δευτέρα, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, μετά από πληροφορίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χαλαρώσουν τις κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές αργού πετρελαίου ενόσω συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι πληροφορίες προήλθαν από το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη ότι ο χρόνος για επίτευξη συμφωνίας εξαντλείται.

Αναλυτές σημείωσαν ότι οι επενδυτές είδαν θετικά το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης της έντασης, περιορίζοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω άνοδο των τιμών ενέργειας και ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων.

Η κρίση έχει προκαλέσει ουσιαστικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου, οδηγώντας σε έντονες αναταράξεις στις αγορές ενέργειας.

Το πετρέλαιο Brent υποχωρούσε κατά 1% στα 108,12 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωνε πτώση 1,2% στα 99,86 δολάρια.

Στη Wall Street, ο Dow Jones ενισχυόταν κατά 0,2%, ενώ οι S&P 500 και Nasdaq σημείωναν άνοδο 0,1%.

Στην Ευρώπη, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κατέγραφε άνοδο 1,2%, ο CAC 40 στο Παρίσι 0,6% και ο DAX στη Φρανκφούρτη 1,8%.

Αντίθετα, οι ασιατικές αγορές έκλεισαν με απώλειες, με τον Nikkei στο Τόκιο να υποχωρεί 1%, τον Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ 1,1% και τον Composite στη Σαγκάη 0,1%.