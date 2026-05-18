Οι ανακλήσεις βεβαιώσεων και αδειών που εκδόθηκαν μέσω της ταχείας διαδικασίας αδειοδότησης, οι οποίες προκάλεσαν αναστάτωση τόσο στους μελετητές όσο και στους επηρεαζόμενους πολίτες, εξετάστηκαν σε συνάντηση μεταξύ του ΕΤΕΚ, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ) και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου, με τη συμμετοχή αντιπροσωπείας του ΕΤΕΚ υπό τον Πρόεδρό του Κωνσταντίνο Κωνσταντή και τον Πρόεδρο του ΣΑΚ Άλκη Δίκαιο, καθώς και του διευθυντή του ΤΠΟ Κυριάκου Κούνδουρο και στελεχών του Τμήματος, με στόχο την εξεύρεση λύσεων για τα ζητήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της ταχείας διαδικασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΤΕΚ, η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα και κατέληξε σε συμφωνία ως προς την εφαρμογή της διαδικασίας, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, αλλά και τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν. Κεντρικό σημείο της συζήτησης αποτέλεσε η ανάγκη διενέργειας επιτελικών ελέγχων από τις αδειοδοτούσες αρχές στις υποβληθείσες αιτήσεις, όπως προβλέπεται από τα σχετικά διατάγματα, ώστε να διασφαλίζεται ο έγκαιρος εντοπισμός ουσιωδών αποκλίσεων που ενδέχεται να επηρεάζουν, μεταξύ άλλων, τις ανέσεις των περιοίκων και τη λειτουργικότητα των χώρων στάθμευσης.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η υποχρέωση για διενέργεια των ελέγχων δεν εφαρμόστηκε πλήρως από ορισμένους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση οδηγίας από τον διευθυντή του ΤΠΟ στις 11 Μαΐου για καθολική αξιολόγηση όλων των αυτόματα εκδοθεισών βεβαιώσεων. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναμένεται να υποβληθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Την ίδια ώρα, αναφέρεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και τη συμφωνία ως προς την ερμηνεία των ουσιωδών αποκλίσεων, οι ανακλήσεις βεβαιώσεων και αδειών θα πρέπει να τερματιστούν. Σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονται αποκλίσεις σε ήδη εκδοθείσες άδειες οικοδομής, οι αρμόδιες αρχές καλούνται να μην προχωρούν σε ανάκληση, αλλά να ενημερώνουν τον μελετητή για διακοπή των κατασκευαστικών εργασιών μέχρι την επίλυση του ζητήματος.

Σε ό,τι αφορά τις βεβαιώσεις και άδειες που έχουν ήδη ανακληθεί, συμφωνήθηκε ότι οι μελετητές δεν θα πρέπει να καταβάλλουν εκ νέου τέλη κατά την επανακατάθεση των αιτήσεων, ενώ ποσά που έχουν ήδη πληρωθεί για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να επιστρέφονται στους αιτητές. Το ΤΠΟ αναμένεται να ανακοινώσει εντός των επόμενων ημερών τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη διευθέτηση του ζητήματος.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η συμφωνία για σύσταση τεχνικής επιτροπής, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΕΟΑ, του ΤΠΟ και του ΕΤΕΚ, η οποία θα εξετάζει περιπτώσεις αιτήσεων που παρουσιάζουν αποκλίσεις πριν από ενδεχόμενη ανάκληση βεβαίωσης ή άδειας, με στόχο τη διασφάλιση ομοιόμορφης προσέγγισης.

Κατά τη συνάντηση επισημάνθηκαν επίσης σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την υποβολή αιτήσεων, όπως το πεδίο εφαρμογής των διαταγμάτων, η πληρότητα των συνοδευτικών εγγράφων και μελετών, καθώς και ζητήματα συμμόρφωσης που αφορούν, μεταξύ άλλων, την προσβασιμότητα, την πυρασφάλεια, τους χώρους στάθμευσης και τους πολεοδομικούς περιορισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΤΕΚ αναμένεται να προχωρήσει σε ενημέρωση των μελών του και στη διοργάνωση σχετικών σεμιναρίων.

Τέλος, το ΕΤΕΚ κατέθεσε πρόσθετες εισηγήσεις προς τον Υπουργό Εσωτερικών για τη βελτίωση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης, όπως η δυνατότητα χαρακτηρισμού αιτήσεων ως ελλιπών αντί της απόρριψης, η εξέταση αιτήσεων με τη συμβατική διαδικασία όταν δεν εμπίπτουν στο πεδίο της ταχείας και η εισαγωγή δυνατότητας υποβολής τροποποιητικής άδειας μέσω της ίδιας διαδικασίας.

Όπως αναφέρεται, η ομαλή λειτουργία της ταχείας αδειοδότησης και η επίλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει προϋποθέτουν τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και την πιστή τήρηση των συμφωνηθέντων, προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών.

ΚΥΠΕ