Σε πεδίο αντιπαράθεσης μετατρέπεται για ακόμα μια φορά ο Ακάμας, με αφορμή τα νέα σχέδια για βελτιώσεις και διαπλατύνσεις στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Η κατεπείγουσα επιστολή διαμαρτυρίας του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria προς τον υπουργό Εσωτερικών, η οποία προειδοποιεί για άμεσο κίνδυνο αλλοίωσης της περιοχής Λουτρά Αφροδίτης – Φοντάνα Αμορόζα, προκάλεσε την άμεση και δυναμική αντίδραση του Δήμου Ακάμα.

Με ανακοίνωσή του υπό τον τίτλο «Το ψευδές δίλημμα», ο δήμος ξεκαθαρίζει τη δική του θέση, απορρίπτοντας τις φωνές που ζητούν ακύρωση των έργων και θέτοντας ως κυρίαρχο ζήτημα την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που φέρνει στο φως η Terra Cypria, οι νέες μελέτες του Απριλίου 2026 για το τμήμα Λουτρά Αφροδίτης – Κακοσκάλι (μήκους 1.800 μέτρων) έρχονται σε πλήρη σύγκρουση με τους αρχικούς, νομικά δεσμευτικούς όρους του 2021.

Ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προνοούσε ότι ολόκληρος ο δρόμος θα παρέμενε αυστηρά μιας λωρίδας κυκλοφορίας, με πλάτος οδοστρώματος από 3,5 έως 4 μέτρα, η νέα πρόταση αυξάνει το τελικό πλάτος στα 5 μέτρα. Η αλλαγή αυτή, η οποία θα επιτευχθεί με τμηματικές εκσκαφές πρανών και διαπλατύνσεις σε 14 σημεία, μετατρέπει ουσιαστικά το οδικό δίκτυο σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας, σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση.

Παράλληλα, οι προτεινόμενες εργασίες περιλαμβάνουν την εγκατάσταση ενός ενιαίου, συνεχούς στηθαίου ασφαλείας επενδυμένου με ξύλο, την πλήρη εξομάλυνση και επίστρωση του οδοστρώματος με σταθεροποιημένο μείγμα σκύρων και άμμου, καθώς και την κατασκευή τσιμεντένιων «ιρλανδικών διαβάσεων» σε 2-3 σημεία για την παροχέτευση των νερών.

Απέναντι σε αυτές τις επικρίσεις, ο Δήμος Ακάμα εκφράζει έντονο προβληματισμό για τις παρεμβάσεις που ζητούν να ακυρωθεί ή να παγοποιηθεί η αναγκαία βελτίωση του δρόμου. Στην ανακοίνωσή του, ο δήμος θέτει ένα ξεκάθαρο ερώτημα: «Να παραμείνει ένας επικίνδυνος δρόμος χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις, παρά τα τρία θανατηφόρα δυστυχήματα και τους δεκάδες τραυματισμούς στην περιοχή;».

Η τοπική Αρχή ξεκαθαρίζει ότι η ασφάλεια των πολιτών, των επισκεπτών και των σωστικών δυνάμεων δεν μπορεί να τίθεται σε δεύτερη μοίρα, τονίζοντας πως αρκεί μόνο μια επίσκεψη στο σημείο για να αντιληφθεί κανείς τη μεγάλη επικινδυνότητα. Παράλληλα, απορρίπτει κατηγορηματικά το κλείσιμο του δρόμου ως λύση. Όπως υποστηρίζει, η απλή απαγόρευση δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα, καθώς κρατικές Υπηρεσίες, εργαζόμενοι και σωστικά συνεργεία θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το δίκτυο και να εκτίθενται σε κίνδυνο αν δεν γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις ασφάλειας.

Το ζήτημα της πυροπροστασίας αποτελεί ακόμα ένα σημείο τριβής. Από τη μία πλευρά, ο Δήμος Ακάμα επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι ζωτικής σημασίας για την πυροπροστασία, την άμεση επέμβαση σε περιστατικά και την ασφαλή διαχείριση μιας περιοχής υψηλής οικολογικής αξίας.

Από την άλλη, η Terra Cypria αποδομεί το επιχείρημα της ταχύτερης επέμβασης. Αντιτείνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου επαρκεί για τα δασοπυροσβεστικά οχήματα. Ο πραγματικός κίνδυνος, σύμφωνα με την οργάνωση, είναι ο εγκλωβισμός των δυνάμεων πυρόσβεσης λόγω της ανεξέλεγκτης και μαζικής διακίνησης ιδιωτικών οχημάτων και τετράτροχων μοτοσυκλετών («γουρούνων»), ένα πρόβλημα που θα επιδεινωθεί αντί να λυθεί, καθώς η βελτίωση του δρόμου θα αυξήσει κατακόρυφα την επισκεψιμότητα.

Καθώς η Terra Cypria ζητά επίσημα από το υπουργείο Εσωτερικών να ξεκαθαρίσει τη θέση της Πολεοδομικής Αρχής, έχοντας στο πλευρό της παρεμβάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, ο Δήμος Ακάμα διατείνεται πως η περιοχή δεν πρέπει να παραμένει εκτεθειμένη σε γνωστούς κινδύνους και ζητά λύσεις που προστατεύουν ταυτόχρονα τη βιοποικιλότητα και την ανθρώπινη ζωή.