Έκτακτα μέτρα αποφάσισε ο Δήμος Λάρνακας για την ακτή της Ορόκλινης, στην οποία προχωρά με ραγδαίους ρυθμούς η διάβρωση, επηρεάζοντας μέρος του παραλιακού πεζόδρομου, αλλά και χώρους ξενοδοχείων.

Μέρος του παραλιακού πεζόδρομου στο ύψος του υπαίθριου γυμναστηρίου θα παραμείνει κλειστό αφού κινδυνεύει με κατάρρευση, ωστόσο, θα κλείσουν οι τρύπες που άνοιξαν στο γρασίδι ξενοδοχείου, καθώς και σε άλλα σημεία.

Η απόφαση λήφθηκε έπειτα από επιτόπια εξέταση της περιοχής και τη διαπίστωση πως μέρα με τη μέρα η διάβρωση προχωρά, ειδικά στον χώρο ενός ξενοδοχείου στο σημείο όπου υπάρχουν κρεβατάκια για τους τουρίστες.

«Εντός των επόμενων ημερών θα κλείσουν οι τρύπες, θα πάρουμε σήμερα (χθες) προσφορές από δύο εταιρείες για ν’ αναλάβουν τις εργασίες», ανέφερε στον «Φ» ο αντιδήμαρχος Ορόκλινης, Νεόφυτος Φακοντής, υποδεικνύοντας πως πρόκειται για προσωρινή λύση. «Αποφασίστηκε από τον Δήμο Λάρνακας η λήψη προσωρινών μέτρων για την ασφάλεια των πεζών και για τους τουρίστες που βρίσκονται στις ξενοδοχειακές μονάδες, μέχρι να ληφθούν οριστικά μέτρα και για την αποκατάσταση του μέρους του πεζοδρόμου που έχει πρόβλημα και γενικά λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της διάβρωσης», σημείωσε ο κ. Φακοντής, αναφέροντας πως οι οπές που άνοιξαν θα κλείσουν με την τοποθέτηση πετρών και αμμοχάλικα.

Το επόμενο στάδιο είναι η ανακατασκευή του πολυσύχναστου πεζόδρομου, που είναι πολεοδομικό έργο. Τις εργασίες αναμένεται ν’ αναλάβει ο Δήμος Λάρνακας, που βρίσκεται σε επαφή με το Τμήμα Πολεοδομίας. Το πιο δύσκολο έργο, ωστόσο, είναι η αντιμετώπιση της διάβρωσης ώστε να προστατευθεί το υπόλοιπο μέρος του πεζόδρομου και να μην παρουσιαστεί ξανά ζήτημα στο τμήμα που παρουσιάζει σήμερα σοβαρά προβλήματα και κινδυνεύει με κατάρρευση.

Για το θέμα, ο Δήμος Λάρνακας βρίσκεται σε επαφή με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, προκειμένου να επιλεχθεί η κατάλληλη λύση. Σημειώνεται πως όταν κατασκευάστηκε το συγκεκριμένο τμήμα του πεζόδρομου, λίγο μετά το 2000, υπήρχε παραλία περίπου 25 μέτρων, η οποία έχει εξαφανιστεί.

