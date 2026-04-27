Με ραγδαίους και απρόβλεπτους ρυθμούς προχωρά η διάβρωση στην ακτή της Ορόκλινης, που άρχισε να ρουφά ακόμη και ιδιωτικούς χώρους ξενοδοχείων, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια πολιτών. Μέρος του πεζόδρομου, που έκλεισε από τον Δήμο Λάρνακας, έχει πάρει κλίση και είναι υπό κατάρρευση. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του «Φ» μικρά παιδιά που απασχολούνται στο υπαίθριο γυμναστήριο, καθώς και πεζοί βρίσκονται δίπλα σε μεγάλες οπές που άνοιξαν λόγω της διάβρωσης. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αποφασιστεί μέτρα αντιμετώπισης, με κάθε μέρα που περνά ν’ αυξάνει το κίνδυνο.

Εν τω μεταξύ, οι ξενοδόχοι της περιοχής βρίσκονται σε απόγνωση, αφού η διάβρωση ήρθε να προστεθεί στις μεγάλες καθυστερήσεις του δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας, που έχει επηρεάσει τις κρατήσεις τους, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του «Radisson Beach Hotel», στο γρασίδι του οποίου άνοιξαν τρύπες. Ο CEO της εταιρείας SunnySeekers, που διαχειρίζεται το ξενοδοχείο, Μάριος Πολυβίου, δεν έκρυψε την αγανάκτησή του, αφού, όπως λέει, δεν λήφθηκαν μέτρα αντιμετώπισης της διάβρωσης, παρά το γεγονός πως το πρόβλημα παρουσιάστηκε από πέρσι. «Όλα τα ξενοδοχεία της περιοχής επηρεάστηκαν. Στο δικό μας η κατάσταση είναι επικίνδυνη, αφού είναι ο χώρος για τα κρεβατάκια και ο χώρος χρησιμοποιείται από τους πελάτες για να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα. Κάναμε πολλές παραστάσεις και ως ΕΤΑΠ και ως ΠΑΣΥΞΕ και ως ιδιώτες, τόσο στον Δήμο Λάρνακας όσο και στα Δημόσια Έργα. Είναι ένα θέμα που αναδείχθηκε από πέρσι και ήρθε ο Μάιος και ακόμα συζητούμε τι θα κάνουμε», σημείωσε.

Διαταράχθηκε το σύστημα της περιοχής

Δύο καθηγητές από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και μία γαλλική εταιρεία που εξειδικεύεται στη δημιουργία εμποδίων στη θάλασσα, είχαν αναφέρει σε αξιωματούχους του Δήμου Λάρνακας, όπως ανέφερε σε προηγούμενο του ρεπορτάζ ο «Φ», πως δεν έγινε σωστή τοποθέτηση των κυματοθραυστών στην περιοχή. Αντίστοιχη θέση εκφράζει και η ακτομηχανικός, δρ Ξένια Λοϊζίδου, η οποία προειδοποιεί εδώ και χρόνια για τις συνέπειες, τόσο από την τοποθέτηση κυματοθραυστών, όσο και από τη δημιουργία πεζόδρομων από τσιμέντο κοντά τις ακτές.

«Όταν έγινε ο σχεδιασμός του παραλιακού πεζόδρομου, είχα πολύ έντονες διαφωνίες, επειδή δεν βάζουμε τσιμέντα (κατακόρυφους τοίχους) πάνω στην ακτή, ακόμα κι αν βρισκόμαστε 50 μέτρα πίσω από τη θέση της ακτογραμμής. Αγνοήθηκα τότε και έγινε ο παραλιακός πεζόδρομος αντί επί πασσάλων σε κατακόρυφο σκυρόδεμα. Τα χρόνια πέρασαν και το Τμήμα Δημοσίων Έργων σχεδίασε τη καθαίρεση κάθετου κυματοθραύστη, ο οποίος δημιουργούσε μια σταθερή θέση της ακτογραμμής και την κατασκευή άλλων παράλληλων. Ήταν αναμενόμενο πως θα γινόταν αναδιανομή της άμμου που είχε μαζευτεί στα ανατολικά του κάθετου κυματοθραύστη», σημείωσε η δρ Λοϊζίδου. «Ήταν σαφές», πρόσθεσε, «πως θα γίνει αυτό που αποκαλείται σήμερα διάβρωση, που δεν είναι διάβρωση με την κλασική έννοια. Είναι αναδιανομή της άμμου, επειδή αλλάξαμε τις συνθήκες. Μειώθηκε το πλάτος της αμμώδους παραλίας και το κύμα άρχισε να φτάνει στον πεζόδρομο. Έτσι, λοιπόν, ξεκίνησε, το φαινόμενο της ανάκλασης. Το κύμα κτυπά πάνω στον τοίχο (πεζόδρομο) γυρίζει πίσω και μαζεύει την άμμο που βρίσκεται μπροστά και την παίρνει πίσω, μέχρι να εκτονώσει την ενέργεια», σημείωσε.

Κληθείσα ν’ αναφέρει εάν πρέπει ν’ αφαιρεθούν οι κυματοθραύστες απάντησε: «Το πρόβλημα με τα δυναμικά συστήματα είναι πως εάν τα διαταράξεις είναι πολύ δύσκολο να τα επαναφέρεις. Ο μόνος τρόπος να προστατευθεί ο παραλιακός πεζόδρομος είναι να γίνει θωράκιση, δηλαδή, να τοποθετηθούν βράχοι στο μπροστινό μέρος. Αυτό σημαίνει, όμως, πως δεν θα έχουν αμμώδη παραλία. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Εγώ δεν έχω να προτείνω κάτι, αλλά λέω σε όλους τους δήμους να προσέχουν επειδή δεν είναι πανάκεια οι κυματοθραύστες». Εξέφρασε, ακόμη, την άποψη πως εάν δεν τοποθετούνταν οι παράλληλοι κυματοθραύστες, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα υπήρχε το σημερινό πρόβλημα, επειδή θα υπήρχε σταθεροποιημένη ακτογραμμή από τον κάθετο κυματοθραύστη.

Σε διαβουλεύσεις Δήμος Λάρνακας και Δημόσια Έργα

Η πορεία που ακολουθεί η διάβρωση έχει προκαλέσει μεγάλο πονοκέφαλο στον Δήμο Λάρνακας, ο οποίος όπως ανέφερε η δημοτική μηχανικός, Τούλα Αγγελίδου, μετά από συνάντηση στο υπουργείο Μεταφορών, έλαβε τρεις ενδεικτικές λύσεις για αντιμετώπιση της διάβρωσης. «Ωστόσο, οι λύσεις αυτές δόθηκαν χωρίς να έχει προηγηθεί ολοκληρωμένη διερεύνηση των αιτιών και της πραγματικής κατάστασης», σημείωσε, προσθέτοντας πως «ο δήμος έχει εκφράσει τις σοβαρές του ανησυχίες και έχει ζητήσει από το Τμήμα Δημοσίων Έργων να προχωρήσει άμεσα στην αξιολόγηση και την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων».

Επεσήμανε δε ότι καμία τοπική Αρχή «δεν διαθέτει την τεχνογνωσία για μελέτη και επίβλεψη τέτοιων έργων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συλλογή στοιχείων και μελετών που αποτέλεσαν τη βάση προηγούμενων έργων». Το θέμα της διάβρωσης, πρόσθεσε η κ. Αγγελίδου, είναι «εθνικό ζήτημα και απαιτεί συντονισμένη αντιμετώπιση, ακόμη και με εμπλοκή ειδικών από το εξωτερικό αν αυτό απαιτηθεί και όχι αποσπασματικές ενέργειες από τις τοπικές Αρχές». Κάνοντας λόγο για ένα σοβαρό και ανησυχητικό ζήτημα, η δημοτική μηχανικός υπέδειξε πως ο πεζόδρομος κατασκευάστηκε στις αρχές του 2000, σε μια περίοδο, όπου στο σημείο που παρουσιάζεται το πρόβλημα υπήρχαν περίπου 25μ. παραλίας. «Σήμερα, σημαντικό τμήμα του πεζόδρομου κινδυνεύει με κατάρρευση, ενώ η ακτογραμμή έχει υποχωρήσει αισθητά τόσο σε τμήματα όπου ο πεζόδρομος κατασκευάστηκε σε θεμελίωση, όσο και στις περιοχές όπου ο πεζόδρομος έγινε σε πασσάλους», τόνισε η κ. Αγγελίδου, υποδεικνύοντας πως πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσον πριν την αφαίρεση κάθετου λιμενοβραχίονα στην περιοχή «είχαν αξιολογηθεί επαρκώς τα υφιστάμενα δεδομένα και οι πιθανές επιπτώσεις στην παράκτια ισορροπία».

Υπεραμύνεται των ενεργειών του Κλάδου Θαλασσίων Έργων, ο τέως υπεύθυνός του και νυν αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων, Στέλιος Ζερβός, τονίζοντας πως για ότι έργο έγινε στην περιοχή, προηγήθηκαν μελέτες. «Με βάση τα μοντέλα, είχε αποφασιστεί τότε όπως ενισχυθούν οι τρεις υφιστάμενοι κυματοθραύστες, αφού παρουσίαζε υποχώρηση η παραλία και όπως αποξηλωθεί ο κάθετος, επειδή με αυτόν τον τρόπο θα επανέλθει η ισορροπία της παραλίας. Ήδη, φαίνεται από τις μετρήσεις πως ο συσσωρευμένος άμμος που κρατούσε ο κάθετος άρχισε να κατανέμεται και στην υπόλοιπη περιοχή», σημείωσε.

Πρόσθεσε, ακόμη, πως το Τμήμα βρίσκεται σ’ επαφή με τον Δήμο Λάρνακας στον οποίο έγιναν ήδη προτάσεις για προστασία του πρανούς. «Εμείς βλέπουμε ξανά το θέμα, επειδή μας είπαν πως προχώρησε η διάβρωση. Πήγαν ξανά συνεργία στην περιοχή και θα επανέλθουμε με εισηγήσεις στον δήμο για το τι μπορεί να κάνει», πρόσθεσε, τονίζοντας πως ο Κλάδος Θαλασσίων Έργων θα συνδράμει στο τεχνικό κομμάτι. Υπέδειξε, ακόμη, πως όταν σχεδιάστηκε ο παραλιακός πεζόδρομος της Ορόκλινης από το Τμήμα Πολεοδομίας, το Τμήμα Δημοσίων Έργων είχε εγείρει ενστάσεις. «Πάγια θέση του Τμήματος είναι πως όπου μπορούμε πρέπει ν’ αποφεύγουμε τις επεμβάσεις και πάντα συστήνουμε οι πεζόδρομοι να είναι όσο πιο μακριά από το νερό».