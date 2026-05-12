Πολλές και ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρνακας να βάλει μπλόκο στο αίτημα εταιρείας, που διαθέτει γνωστό χώρο εστίασης, να κλείσει την πλατεία Ζουχούρι για σκοπούς εκδήλωσης και να επιτρέπει την είσοδο… μόνο σε όσους πληρώνουν εισιτήριο.

Το αποτέλεσμα ήταν να ακυρωθεί η εκδήλωση, αφού δεν έγινε αποδεκτός ο όρος που τέθηκε από τον Δήμο να διεξαχθεί χωρίς εισιτήριο, ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση σε όλους. Το γεγονός δίχασε την πόλη με πολίτες, μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, να στρέφουν τα πυρά τους στον Δήμο Λάρνακας. Στην ουσία ο Δήμος Λάρνακας πληρώνει ένα κακό προηγούμενο, που ο ίδιος δημιούργησε, αφού στο παρελθόν έχει επιτρέψει σε αρκετές περιπτώσεις τη διοργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων με εισιτήριο στην δημόσια πλατεία Ζουχούρι. Είναι αυτό το επιχείρημα που θέτουν και οι διοργανωτές της εκδήλωσης, στους οποίους έχει επιτραπεί τουλάχιστον άλλες δύο φορές να κλείσουν την πλατεία και να βάλουν είσοδο με εισιτήριο.

Μέσω διευκρινιστικής ανακοίνωσης ο Δήμος Λάρνακας αναφέρει πως το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει ακυρώσει οποιαδήποτε εκδήλωση ή αίτημα οποιουδήποτε διοργανωτή. Παραδέχεται, εξάλλου, πως κατά τα προηγούμενα έτη το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει την παραχώρηση δημόσιων πλατειών για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων, στις οποίες περιοριζόταν η δημόσια πρόσβαση μέσω περίφραξης και επιβολής εισιτηρίου εισόδου. Υποστηρίζει, ωστόσο, πως επρόκειτο για προσωρινή ρύθμιση. «Κατά τη συζήτηση και έγκριση των σχετικών αιτημάτων, είχε επανειλημμένα τονιστεί ότι η συγκεκριμένη πρακτική ήταν προσωρινού χαρακτήρα, μέχρι τη λήψη οριστικής πολιτικής απόφασης επί του ζητήματος. Παράλληλα, η πρακτική αυτή είχε προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις από μερίδα δημοτών. Σε πρόσφατη συνεδρία του, το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε αιτήματα από τρεις ιδιωτικές επιχειρήσεις για τη διοργάνωση εκδηλώσεων στην Πλατεία Ζουχουρί, εκ των οποίων ορισμένα προνοούσαν περιορισμό της πρόσβασης του κοινού και είσοδο με καταβολή αντιτίμου». Ο Δήμος Λάρνακας σημειώνει πως «η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου έκρινε ότι η πρακτική παραχώρησης δημόσιων πλατειών με περιορισμό της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε ότι και οι τρεις εκδηλώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στις εν λόγω πλατείες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει περίφραξη του χώρου ούτε επιβολή εισιτηρίου εισόδου».

Παράλληλα, όπως αναφέρει, «οι διοργανωτές δύνανται, εφόσον το επιθυμούν και εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες άδειες, να καλύψουν μέρος των εξόδων τους μέσω πώλησης ποτών και φαγητού. Από εκεί και πέρα, εναπόκειται στην κάθε ιδιωτική επιχείρηση να αποφασίσει κατά πόσο θα προχωρήσει στη διεξαγωγή της εκδήλωσής της, στη βάση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου». Το υφιστάμενο Δημοτικό Συμβούλιο, σημειώνεται στην ανακοίνωση, «έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι λειτουργεί με διαφάνεια και στηρίζει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες που σέβονται και συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και με το δημόσιο συμφέρον και τους δημότες της Λάρνακας».