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Στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης ως προς την αποδοχή μετρητών από τις επιχειρήσεις βρίσκεται η Κύπρος, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη χρήση μετρητών από τις εταιρείες της ευρωζώνης, τα οποία δημοσιεύθηκαν στην έκθεση «χρήση μετρητών από εταιρείες στη ζώνη του ευρώ 2026».

Συγκεκριμένα, μόλις το 76% των επιχειρήσεων στην Κύπρο που πωλούν αγαθά και υπηρεσίες σε φυσικά σημεία, δηλώνουν ότι δέχονται μετρητά. Το ποσοστό αυτό είναι το χαμηλότερο μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης και βρίσκεται αρκετά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, όπου το ποσοστό των επιχειρήσεων που αποδέχονται μετρητά φτάνει το 99%. Στο Βέλγιο, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 81%, ενώ η Κύπρος βρίσκεται ακόμη χαμηλότερα, στο 76%.

Παρά την ταχεία εξάπλωση των ηλεκτρονικών πληρωμών, τα μετρητά εξακολουθούν να έχουν ισχυρή παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά. Σε επίπεδο ευρωζώνης, το 92% των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν πωλήσεις σε φυσικές τοποθεσίες δήλωσαν το 2026 ότι δέχονται μετρητά, έναντι 90% το 2024. Η εξέλιξη θεωρείται σημαντική, καθώς δείχνει ότι η υποχώρηση της αποδοχής μετρητών που καταγράφηκε κατά την περίοδο της πανδημίας και τα επόμενα χρόνια φαίνεται να έχει σταματήσει. Με άλλα λόγια, παρά την ενίσχυση των καρτών και των ψηφιακών συναλλαγών, οι επιχειρήσεις στην ευρωζώνη δεν εγκαταλείπουν μαζικά τα μετρητά.

Η Κύπρος κινείται διαφορετικά

Η κυπριακή αγορά παρουσιάζει, ωστόσο, μια διαφορετική εικόνα. Με ποσοστό αποδοχής μετρητών μόλις 76%, η Κύπρος απέχει σημαντικά από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Το στοιχείο καταδεικνύει ότι η στροφή των επιχειρήσεων προς τις ηλεκτρονικές πληρωμές έχει προχωρήσει περισσότερο στην Κύπρο σε σχέση με άλλες χώρες της νομισματικής ένωσης. Πρόκειται, παράλληλα, για μια ένδειξη ότι η συμπεριφορά των καταναλωτών και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνται οι καθημερινές συναλλαγές έχουν αλλάξει σημαντικά. Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει ότι τα μετρητά έχουν πάψει να χρησιμοποιούνται στην Κύπρο. Σημαίνει, όμως, ότι ένα μεγαλύτερο τμήμα των επιχειρήσεων έχει επιλέξει να λειτουργεί με περιορισμένη ή χωρίς καθόλου αποδοχή φυσικού χρήματος.

Η μεγάλη αλλαγή στην αγορά πληρωμών είναι η ταχύτατη διείσδυση των ψηφιακών μέσων. Σε επίπεδο ευρωζώνης, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δέχονται πληρωμές μέσω κινητού αυξήθηκε από 36% το 2024 σε 68% το 2026. Πρόκειται για αύξηση 32 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε δύο χρόνια, γεγονός που αποτυπώνει την ταχύτητα με την οποία οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται στις νέες συνήθειες των καταναλωτών. Παράλληλα, οι πληρωμές με φυσικές κάρτες γίνονται δεκτές από το 88% των επιχειρήσεων, έναντι 87% το 2024. Η αγορά, επομένως, δεν μετακινείται από ένα αποκλειστικό μέσο πληρωμής σε ένα άλλο. Αντίθετα, διευρύνεται το φάσμα των διαθέσιμων επιλογών, με τις κάρτες, τα κινητά και τα μετρητά να συνυπάρχουν.

Παρά τη σημαντική ψηφιοποίηση των πληρωμών, οι επιχειρήσεις που εξακολουθούν να δέχονται μετρητά δεν εμφανίζονται έτοιμες να τα καταργήσουν. Σύμφωνα με την έρευνα, το 92% των επιχειρήσεων που δέχονται μετρητά σχεδιάζει να συνεχίσει να τα αποδέχεται και για τα επόμενα πέντε χρόνια. Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δείχνει ότι η ψηφιακή μετάβαση δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με την εξαφάνιση των μετρητών. Για ένα σημαντικό τμήμα της αγοράς, τα μετρητά εξακολουθούν να θεωρούνται χρήσιμα, αξιόπιστα και πρακτικά.