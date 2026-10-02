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Με περισσότερες από 50 ταινίες σε πρώτη προβολή στην Κύπρο, δημιουργούς από διαφορετικές χώρες και ένα πρόγραμμα που συνδύασε κινηματογραφικές προβολές με εργαστήρια, συζητήσεις και παράλληλες δράσεις, ολοκληρώθηκε η 7η διοργάνωση του Queer Wave, που πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας – NiMAC.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, τις δέκα ημέρες του φεστιβάλ παρακολούθησαν περισσότερα από 2000 άτομα, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε ταινίες μικρού, μεσαίου και μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ, animation και docu-essays, από περισσότερες από 36 χώρες.

Ανάμεσα στις ταινίες που προβλήθηκαν ήταν το The Little Sister της Hafsia Herzi, το Beautiful Evening, Beautiful Day της Ivona Juka, συμπαραγωγή με την Κύπρο, το Plainclothes του Carmen Emmi, το Pillion του Harry Lighton, καθώς και η επετειακή προβολή της σουηδικής βωβής ταινίας The Girl in Tails του 1926. Η διοργάνωση έκλεισε με sing-along προβολή του The Rocky Horror Picture Show του Jim Sharman.

Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα είχαν οι παράλληλες δράσεις. Πραγματοποιήθηκαν τέσσερα εργαστήρια, μεταξύ των οποίων εργαστήριο δημιουργικής γραφής με τον βραβευμένο με BAFTA συγγραφέα και σεναριογράφο Ντιν Άτα, καθώς και εργαστήριο για τις queer ταινίες τρόμου. Πραγματοποιήθηκε επίσης το Trans Talks, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης γύρω από τις εμπειρίες των τρανς ατόμων.

Το φεστιβάλ φιλοξένησε ακόμη δημιουργούς από το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων τον Βρετανό καλλιτέχνη Σαμ Άσμπι, ιδρυτή του cult περιοδικού Little Joe, τη Flora Woudstra Hablé και τους δημιουργούς του Daughters of the Tallest Tree, μιας ανθολογίας πέντε ντοκιμαντέρ από τέσσερις ηπείρους, στην οποία συμμετέχει ως συν-σκηνοθέτρια η Κύπρια δημιουργός Φλορέντσα Ντενίζ Ιντσιρλί.

Παράλληλα, στο NiMAC παρουσιάστηκαν οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις αφιερωμένες στην Πάολα Ρεβενιώτη και τον Ανδρέα Καραγιάν, ενώ το πρόγραμμα συμπληρώθηκε από performances, drag show, χορό και μουσικές εκδηλώσεις.

Τα βραβεία του κοινού

Το κοινό ήταν εκείνο που ανέδειξε τους νικητές στις έξι κατηγορίες των βραβείων:

Καλύτερη Ταινία Animation Μικρού Μήκους: Two Black Boys in Paradise του Baz Sells

Two Black Boys in Paradise του Baz Sells Καλύτερη Ταινία Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους: The Jezebels του Θανάση Τσιμπίνη

The Jezebels του Θανάση Τσιμπίνη Καλύτερη Ταινία Μυθοπλασίας Μικρού Μήκους: Italiano του Mehdi Davachi

Italiano του Mehdi Davachi Καλύτερη Ταινία Μεσαίου Μήκους: Yaoi Dumb Bitch του Mathieu Morei

Yaoi Dumb Bitch του Mathieu Morei Καλύτερη Ταινία Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους: A Song Without Home του Rati Tsiteladze

A Song Without Home του Rati Tsiteladze Καλύτερη Ταινία Μυθοπλασίας Μεγάλου Μήκους: Plainclothes του Carmen Emmi

Από τις έξι βραβευμένες ταινίες, ιδιαίτερο κυπριακό ενδιαφέρον παρουσιάζει το «The Jezebels» του Θανάση Τσιμπίνη, που απέσπασε το Βραβείο Κοινού για το καλύτερο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους.

Το Plainclothes, που κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, είναι ψυχολογικό θρίλερ του Carmen Emmi, με υπόθεση έναν αστυνομικό που εργάζεται μυστικά σε επιχείρηση σύλληψης ανδρών σε χώρο gay cruising, ενώ ο ίδιος κρύβει τον σεξουαλικό του προσανατολισμό.

Το Queer Wave διοργανώνεται από τη μη κερδοσκοπική Queer Wave Ltd και χρηματοδοτείται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.