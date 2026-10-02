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Ο απόστρατος βετεράνος των Ειδικών Δυνάμεων James Belmont (Brad Pitt), ζει απομονωμένος στην Αλάσκα, έχοντας ως μοναδική παρέα τον πιστό του σκύλο Odin – έναν γερμανικό ποιμενικό, που υπηρέτησε μαζί του στον στρατό και υποφέρει από PTSD.

Μετά την πτώση του υδροπλάνου τους στη μέση του πουθενά, οι δύο τους βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην παγωμένη και αφιλόξενη άγρια φύση, χωρίς ελπίδα διάσωσης. Μην έχοντας άλλη επιλογή, ξεκινούν μια εξαντλητική πεζοπορία σχεδόν 60 μιλίων προς τον πολιτισμό, όπου καλούνται να παλέψουν με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα άγρια θηρία και τα δικά τους βαθιά τραύματα.

Δώδεκα χρόνια μετά το πολεμικό «Fury», ο σκηνοθέτης David Ayer συναντά ξανά τον Brad Pitt για ένα δράμα επιβίωσης που, στον πυρήνα του, δεν είναι τίποτα περισσότερο -ή λιγότερο- από μια ιστορία ανιδιοτελούς αγάπης ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και τον σκύλο του. Και για να είμαστε ειλικρινείς, το «Heart of the Beast» ξέρει όλα τα συναισθηματικά κουμπιά μας και τα πατάει ένα ένα, παραδίδοντας μια χορταστική, παλιομοδίτικη περιπέτεια επιβίωσης, που ξέρει πώς να λειτουργήσει σωστά.

Το μεγαλύτερο προτέρημα της ταινίας είναι φυσικά ο ίδιος ο Pitt (αν και έχει έντονο ανταγωνισμό από τον τετράποδο συμπρωταγωνιστή του). Ο παλαίμαχος σταρ αγγίζει τον ρόλο με μια εσωτερικότητα και μια φυσική καταπόνηση που ταιριάζει απόλυτα στο χιονισμένο τοπίο, ενώ ξέρει πώς να αποφεύγει τις περιττές θεατρικότητες ή τους μακροσκελείς μονολόγους. Ο Pitt στην ώριμη φάση του είναι πάντα τόσο όσο και τον αγαπάμε γι’ αυτό.

Ξέρει επίσης ότι ο πραγματικός σταρ –και αυτός που τελικά κλέβει την παράσταση– είναι ο Uber, ο σκύλος που υποδύεται τον Odin. Η μεταξύ τους χημεία είναι αβίαστη και απόλυτα πιστευτή, κάνοντας το τελικό διακύβευμα να μοιάζει πολύ πιο προσωπικό από μια απλή μάχη με τη φύση. Δεν υπάρχει ούτε μια σκηνή στην ταινία που να νιώσεις ότι βλέπεις δύο ηθοποιούς και όχι έναν μεσήλικα που προσπαθεί να σώσει τον σκύλο του (και το αντίστροφο).

Σκηνοθετικά, ο Ayer αποτυπώνει με σκληρό ρεαλισμό την εξάντληση, το κρύο και την απελπισία, ενώ η σφιχτή διάρκεια των 101 λεπτών κρατάει αμείωτο τον ρυθμό και δεν αφήνει περιθώρια για κοιλιά. Το πιο αδύναμο ίσως στοιχείο εντοπίζεται στο τεχνικό κομμάτι και συγκεκριμένα στις αναμετρήσεις με ψηφιακούς λύκους και μια αρκούδα που θυμίζουν τα πρώτα χρόνια του CGI – κάνουν μπαμ ότι είναι ψεύτικα, υπονομεύοντας στιγμιαία τον ωμό ρεαλισμό που χτίζει με τόσο κόπο η ταινία.

Ακόμα κι έτσι, το φιλμ καταφέρνει να προσπεράσει τα όποια σεναριακά κλισέ του είδους, χάρη στη γνήσια συγκίνηση που προσφέρει, σάς προκαλώ στην τελευταία σκηνή να μην κλάψετε με φωνή.

Μην αφήσετε το concept «Ο Brad Pitt και ο σκύλος του προσπαθούν για 100 λεπτά να επιβιώσουν» να σας αποτρέψει από το να τη δείτε. Διαφορετικά, θα χάσετε μία από τις πιο συγκινητικές ταινίες της χρονιάς, που είναι και ταυτόχρονα μια υπενθύμιση ότι ο Pitt παραμένει ένας από τους ελάχιστους γνήσιους movie stars της γενιάς του.

INFO Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους RIO CINEMAS και K CINEPLEX. Διάρκεια: 101’

DOWNTOWN, 27.9.2026