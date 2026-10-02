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Ιδανικές συνθήκες για την παρατήρηση του Κρόνου αναμένονται αυτή την εβδομάδα, καθώς ο πλανήτης πλησιάζει στην ετήσια αντίθεσή του, φαινόμενο κατά το οποίο εμφανίζεται φωτεινότερος και μεγαλύτερος από κάθε άλλη περίοδο του έτους, παραμένοντας ορατός στον νυχτερινό ουρανό για ολόκληρη τη νύχτα.

Η σύντομη αλλά συναρπαστική αυτή περίοδος για τους παρατηρητές του ουρανού σχετίζεται περισσότερο με τη θέση της Γης στην τροχιά της παρά με την πορεία του ίδιου του Κρόνου γύρω από τον Ήλιο, αναφέρει το LiveScience. Η αντίθεση συμβαίνει όταν η Γη βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα σε έναν πλανήτη και τον Ήλιο, με αποτέλεσμα οι δύο πλανήτες να βρίσκονται στην ίδια πλευρά του ηλιακού συστήματος.

Για έναν παρατηρητή από τη Γη, αυτό σημαίνει ότι ο Κρόνος εμφανίζεται στον ουρανό απέναντι από τον Ήλιο, όπως ακριβώς συμβαίνει με την πανσέληνο. Έτσι, ανατέλλει στα ανατολικά περίπου την ώρα της δύσης του Ήλιου, είναι πλήρως φωτισμένος, φτάνει στο υψηλότερο σημείο του γύρω στα μεσάνυχτα και στη συνέχεια κατευθύνεται προς τον δυτικό ορίζοντα, όπου δύει περίπου με την ανατολή του Ήλιου.

Ποια μέρα θα δείτε καλύτερα τον Κρόνο

Η φετινή αντίθεση θα σημειωθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, γεγονός που καθιστά τις ημέρες πριν και μετά από αυτή την ημερομηνία ιδιαίτερα κατάλληλες για παρατήρηση. Ο Κρόνος θα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1,26 δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη, σχετικά κοντά σε σχέση με άλλες περιόδους, με αποτέλεσμα ο δίσκος του να φαίνεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερος μέσα από τηλεσκόπιο και το χαρακτηριστικό ανοιχτό κίτρινο φως του να είναι πιο έντονο.

Για τον εντοπισμό του δεν απαιτείται εξοπλισμός. Σε καθαρό ουρανό, ο Κρόνος θα είναι εύκολα ορατός με γυμνό μάτι ως ένα φωτεινό, σταθερό σημείο ανάμεσα στους αστερισμούς των Ιχθύων και του Κήτους.

Η καλύτερη θέα, ωστόσο, προσφέρεται μέσα από ένα μικρό ερασιτεχνικό τηλεσκόπιο, καθώς τότε γίνονται καθαρά ορατοί οι εντυπωσιακοί δακτύλιοι του πλανήτη. Με μεγαλύτερη διάμετρο τηλεσκοπίου και υψηλότερη μεγέθυνση μπορεί να διακριθούν και ορισμένοι από τους δορυφόρους του Κρόνου, μεταξύ των οποίων ο Τιτάνας, ο μεγαλύτερος από αυτούς.

Τι συμβαίνει φέτος με τους δακτύλιους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν φέτος και οι ίδιοι οι δακτύλιοι. Λόγω της κλίσης του άξονα του Κρόνου, η γωνία από την οποία τους βλέπουμε αλλάζει κατά τη διάρκεια της περίπου 29χρονης τροχιάς του γύρω από τον Ήλιο. Αφού το 2025 εμφανίστηκαν σχεδόν από την ακμή τους, τώρα αρχίζουν σταδιακά να «ανοίγουν» ξανά, προσφέροντας ολοένα και καθαρότερη εικόνα.

Η παρατήρηση δεν χρειάζεται να περιοριστεί στη νύχτα της αντίθεσης. Ο Κρόνος θα παραμείνει έντονα ορατός τα βράδια σε όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, ενώ οι νύχτες από σήμερα έως τις 4 Οκτωβρίου προσφέρουν έναν ιδιαίτερα ευνοϊκό συνδυασμό φωτεινότητας, διάρκειας ορατότητας και συνθηκών παρατήρησης.

Η επόμενη αντίθεση του Κρόνου θα σημειωθεί στις 18 Οκτωβρίου 2027.

cnn.gr