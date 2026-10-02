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Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, επικαλούμενο το Στέμμα, παρεμβάλλει εμπόδια σε Ελληνοκύπριους γεωργούς στην προσπάθειά τους να καλλιεργήσουν τα τεμάχιά τους τα οποία εμπίπτουν στα όρια των στρατιωτικών Βάσεων, προτάσσοντας λόγους ασφάλειας.

Για το θέμα ενημερώθηκε και το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας το οποίο διαχειρίζεται το ζήτημα.

Σχετική αναφορά έκανε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών, Ανδρέας Κυπριανού, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των βουλευτών ως προς τις χορηγίες καλλιεργειών και των σημείων στα οποία υπάρχουν δυσκολίες δραστηριοποίησης των γεωργών.

Συγκεκριμένα, ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών ανέφερε και τα εξής:

«Κάποια ζητήματα είχαμε και στα όρια των βρετανικών Βάσεων, με παραπομπή στο Στέμμα, το οποίο, όπως ελέχθη, παραχώρησε τη γη στο Υπουργείο Άμυνας της Αγγλίας και με βάση το σκεπτικό αυτό, οι Βρετανοί δεν επιθυμούν να καλλιεργούνται τα τεμάχια για λόγους ασφάλειας. Στείλαμε επιστολή στο Υπουργείο Εξωτερικών το οποίο προχωρεί στις δικές του ενέργειες».

Μιλώντας γενικότερα για το θέμα των επιδοτήσεων, ο κ. Κυπριανού εξήγησε πως «δεν επιδοτούνται καλλιέργειες σε περιοχές οι οποίες δεν ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, ούτε και σε σημεία στα οποία δεν διασφαλίζεται ασφαλής πρόσβαση». Είναι και θέμα ελέγχου, πρόσθεσε.

Όσον αφορά τη νεκρή ζώνη, ανέφερε και τα ακόλουθα:

«Την περασμένη Πέμπτη επισκέφθηκα την περιοχή Ακακίου – Αυλώνας. Στη νεκρή ζώνη, η οποία καταλαμβάνει έκταση περίπου 2,8% της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, διεισδύουν Τούρκοι οι οποίοι καλλιεργούν τεμάχια Ελληνοκυπρίων επεκτείνοντας τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός. Εμείς, ως ΚΟΑΠ, μέσω δορυφορικών δεδομένων, βλέπουμε με ακρίβεια τι ισχύει επί του εδάφους. Μέσω αυτών, διαπιστώνουμε την καταπάτηση της νεκρής ζώνης, κάτι το οποίο επιβεβαίωσαν και οι ιδιοκτήτες των τεμαχίων με τους οποίους επισκεφθήκαμε την περιοχή».

Ο Επίτροπος παρατήρησε, πως το θέμα της νεκρής ζώνης είναι πολύ σοβαρό, εξηγώντας στη συνέχεια τους χειρισμούς του ΚΟΑΠ στο θέμα των χορηγιών.



Όπως είπε, μέχρι πρόσφατα ο ΚΟΑΠ λειτουργούσε στη βάση της «γραμμής ασφαλούς πρόσβασης».

Τι σημαίνει «γραμμή ασφαλούς πρόσβασης», διερωτήθηκε, για να απαντήσει: Γραμμή ασφαλούς πρόσβασης θεωρείται το σημείο μέχρι το οποίο μας επέτρεπαν τα Ηνωμένα Έθνη να μεταβούμε, προκειμένου να ελέγξουμε κατά πόσον ένα τεμάχιο είναι όντως καλλιεργημένο και όταν το επιβεβαιώναμε αποδεχόμασταν αιτήσεις από καλλιεργητές για επιχορήγηση. Πέραν της «γραμμής ασφαλούς πρόσβασης» δεν δεχόμασταν αιτήσεις. Για μας πλέον δεν θα ισχύει «γραμμή ασφαλούς πρόσβασης».

Τώρα δεχόμαστε αιτήσεις και πέραν της γραμμής, διότι με τα σύγχρονα μέσα που διαθέτουμε μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κατά πόσον καλλιεργείται ακόμη και το τελευταίο ελληνοκυπριακό τεμάχιο εντός της νεκρής ζώνης. Εμείς, ως ΚΟΑΠ, θα βοηθήσουμε τους γεωργούς να καλλιεργούν τα τεμάχιά τους, επιχορηγώντας τους, νοουμένου ότι επιθυμούν να τα καλλιεργούν.