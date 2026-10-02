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Μετά από επτά μήνες και με καθυστέρηση δύο εβδομάδων από τον αρχικό προγραμματισμό για επανέναρξη της συζήτησής του, επιστρέφει στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας το νομοσχέδιο που προβλέπει για την ίδρυση πανεπιστημιακών κλινικών.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», το υπουργείο Υγείας να προχωρήσει εντός των επόμενων ημερών και μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη, οπόταν και θα συνεδριάσει η Επιτροπή, σε κάποιες επιπρόσθετες τροποποιήσεις στις πρόνοιες του νομοσχεδίου, σε μια ακόμη προσπάθεια να γεφυρωθούν, όσο το δυνατόν περισσότερο, οι διαφωνίες μεταξύ των εμπλεκομένων.

Στο παρασκήνιο και ενώ ο υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, έχει ήδη προχωρήσει σε έναν ακόμα γύρο επαφών με τους κοινωνικούς εταίρους (που ήταν και η αιτία για την επιπρόσθετη καθυστέρηση των δύο εβδομάδων), φαίνεται να σχηματίζονται «συμμαχίες», αλλά και να ανοίγουν νέα μέτωπα, μεταξύ των εμπλεκομένων.

Οι πραγματικές, βεβαίως, προθέσεις της κάθε πλευράς θα διαφανούν κατά τη συζήτηση της ερχόμενης Πέμπτης.

Μέχρι την περασμένη άνοιξη ήταν ορατές οι διαφωνίες μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων, σε ό,τι αφορά την παραχώρηση ιατρικών ειδικοτήτων, μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων του δημοσίου και υπουργείου Υγείας σε ό,τι αφορά το προτεινόμενο μοντέλο λειτουργίας των πανεπιστημιακών κλινικών, ενώ σε κάποια σημεία φαίνεται να υπάρχουν γενικά διαφωνίες μεταξύ κρατικού και ιδιωτικού τομέα.

Σε ό,τι αφορά τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, από τις οποίες έχουν καταγραφεί και οι μεγαλύτερες διαφωνίες, εδώ και σχεδόν 12 χρόνια οι θέσεις τους δεν φαίνεται να έχουν διαφοροποιηθεί. Υποστηρίζουν μεν ότι δεν διαφωνούν με τη λειτουργία πανεπιστημιακών αλλά, με πρόνοιες του μοντέλου που προωθείται. Ως «κόκκινη γραμμή» έχουν θέσει το ενδεχόμενο μείωσης θέσεων νοσοκομειακών γιατρών προς όφελος θέσεων πανεπιστημιακών, ενώ έχουν εγείρει και ζητήματα που αφορούν την ανέλιξη και τη θέση των γιατρών του ΟΚΥπΥ μέσα στις νέες δομές.

Σε ό,τι αφορά τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, πληροφορίες αναφέρουν ότι αν και δημόσια δεν έχουν ακόμα εκφραστεί ανησυχίες, στο παρασκήνιο συζητείται το κόστος που ενδεχομένως να στοιχίσει η λειτουργία πανεπιστημιακών κλινών στα δημόσια νοσηλευτήρια, σε ό,τι αφορά κυρίως τα ωφελήματα των πανεπιστημιακών γιατρών. Το συγκεκριμένο ζήτημα, ωστόσο, αλλά και η ένταση των συζητήσεων επί αυτού, δεν φαίνεται να είναι τέτοια που να προκαλεί ιδιαίτερα προβλήματα στην πορεία του νομοσχεδίου στην πράξη.

Από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια έχουν καταγραφεί διαμαρτυρίες για το γεγονός ότι, όπως υποστήριξαν κατά την τελευταία συζήτηση του θέματος, το προτεινόμενο μοντέλο λειτουργεί αποτρεπτικά για τη λειτουργία πανεπιστημιακών κλινικών στον ιδιωτικό τομέα. Κοκκιννη γραμμή για τον ιδιωτικό τομέα το δικαίωμα για εκπαίδευση ειδικευομένων γιατρών, με τον ΟΚΥπΥ μάλλον να διαφωνεί για την επέκταση των ειδικοτήτων εκτός κρατικών νοσοκομείων.

Με αυτά τα δεδομένα, το σκηνικό παραμένει στην ουσία ασαφές και σίγουρα το κατά πόσον τελικά θα υπάρξουν αλλαγές, ποιες πρόνοιες θα αφορούν και, κυρίως, εάν θα είναι αρκετές για να περιορίσουν κάποιες από τις διαφωνίες που κρατούν το συγκεκριμένο θέμα ανοικτό εδώ και χρόνια, παραμένει προς το παρόν άγνωστο όπως άγνωστη ή πιο σωστά απρόβλεπτη είναι και η στάση των κοινωνικών εταίρων στην υπόθεση των πανεπιστημιακών κλινικών.

ΟΣΑΚ: Εργαλείο για αναβάθμιση και των υπηρεσιών προς τους ασθενείς

Με τα πάντα να είναι ρευστά αυτή τη στιγμή, αφού το παρασκήνιο τρέχει και θα συνεχίσει να τρέχει μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη, οι οργανωμένοι ασθενείς κάνουν τη δική τους παρέμβαση καλώντας όλους σε συνεργασία προκειμένου να «υπερισχύσει το πραγματικό συμφέρον των Κύπριων ασθενών».

Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, Μίλτος Μιλτιάδους, βάζει στο τραπέζι μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο η οποία, όπως εξήγησε μιλώντας στον «Φ», «είναι άμεσα συνδεδεμένη και με την πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες που χρειάζονται. Η εκπαίδευση των ειδικευόμενων γιατρών και η δυνατότητα της Κύπρου, σταδιακά, να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία στον συγκεκριμένο τομέα, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε και τα μεγάλα κενά που υπάρχουν, σε κάποιες ιατρικές ειδικότητες, είναι μια πολύ σημαντική παράμετρο», είπε.

Σήμερα, η εκπαίδευση ειδικευόμενων γιατρών στην Κύπρο λειτουργεί στη βάση της διακρατικής συμφωνίας Κύπρου – Ελλάδας. Οι αναγνωρισμένες για εκπαίδευση κλινικές στην Κύπρο ακολουθούν τα αντίστοιχα προγράμματα ειδικότητας της Ελλάδας, ενώ οι γιατροί που ολοκληρώνουν την ειδίκευσή τους μέσω του συγκεκριμένου συστήματος ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες και εξετάσεις στην Ελλάδα για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας.

Για τις ειδικότητες που δεν παραχωρούνται στην Κύπρο, οι Κύπριοι γιατροί εκπαιδεύονται, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θέσεων στην Ελλάδα γεγονός που συχνά λειτουργεί αποτρεπτικά.

«Σε μια Κύπρο που πάσχει από τον μικρό αριθμό γιατρών σε συγκεκριμένες ειδικότητες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται, μεταξύ άλλων, λίστες αναμονής, το οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει στην εξυπηρέτηση των ασθενών πρέπει να μπαίνει στις προτεραιότητές μας», ανέφερε ο Μίλτος Μιλτιάδους.

Η θέση της ΟΣΑΚ είναι ότι η λειτουργία πανεπιστημιακών κλινικών δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως ζήτημα κλινικής εκπαίδευσης των φοιτητών Ιατρικής ή συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και νοσηλευτηρίων, αλλά και ως εργαλείο για την αναβάθμιση της ιατρικής εκπαίδευσης και, κατ’ επέκταση, των υπηρεσιών προς τους ασθενείς.

«Μια χώρα που διαθέτει ιατρικές σχολές και δεν διαθέτει πανεπιστημιακά νοσοκομεία, σίγουρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί όπως θα έπρεπε. Απουσιάζει η έρευνα, με όλα τα οφέλη που αυτή συνεπάγεται, απουσιάζει η αυτονομία».

Ένα νομοσχέδιο με μακρά ιστορία

Η συζήτηση για τις πανεπιστημιακές κλινικές μόνο καινούργια δεν είναι. Τουλάχιστον επτά υπουργοί Υγείας επιχείρησαν τα προηγούμενα χρόνια να οδηγήσουν το θέμα σε κατάληξη, με διαφορετικές εκδοχές του νομοσχεδίου να ετοιμάζονται, να αλλάζουν ή να επιστρέφουν για νέα διαβούλευση εξαιτίας των διαφωνιών.

Ήδη, από το 2024, νέος γύρος επαφών είχε αρχίσει με τις θέσεις των πλευρών να παραμένουν διαφορετικές, ενώ τον Φεβρουάριο του 2025 το νομοσχέδιο είχε φθάσει στο στάδιο της έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τον περασμένο Μάρτιο, η συζήτηση στη Βουλή επιβεβαίωσε ότι οι διαφορές δεν είχαν γεφυρωθεί. Ο ίδιος ο υπουργός Υγείας είχε δηλώσει τότε ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις επί συγκεκριμένων προνοιών, εκφράζοντας ωστόσο την άποψη ότι μπορούν να γεφυρωθούν.

Πάντως, από πλευράς κυβέρνησης, έχουν δοθεί και δημόσια διαβεβαιώσεις ότι το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται στις προτεραιότητές της σε ό,τι αφορά τον τομέα της Υγείας, γεγονός που, στην πράξη, ρίχνει την μπάλα στο γήπεδο της Βουλής και πιο σωστά στα κοινοβουλευτικά κόμματα και τη στάση που θα τηρήσουν.