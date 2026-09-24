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Από τη συζήτηση για τους προσωπικούς γιατρούς του ΓεΣΥ η συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή υγείας, μετατράπηκε προς στιγμής σε ανταλλαγή τοποθετήσεων μεταξύ των δύο ημικρατικών οργανισμών της Υγείας.

Μάλιστα ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, επέδειξε στον εκπρόσωπο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ότι ρόλος του ΟΑΥ «δεν είναι να κινείται απλά σε ένα προϋπολογισμό και να ενεργεί στη βάση μόνο αυτού του προϋπολογισμού».

«Επειδή τον ονομάσαμε Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, δεν πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του ως ασφαλιστικό οργανισμό που διαχειρίζεται έναν προϋπολογισμό», είπε ο Κύπρος Σταυρίδης υποδεικνύοντας στον εκπρόσωπο του ΟΑΥ ότι «ρόλος του Οργανισμού Ασφαάλισης Υγείας είναι και η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών του ΓεΣΥ».

Ο κ. Σταυρίδης προέβη στη συγκεκριμένη τοποθέτηση ενώπιον της Επιιτροπής μετά την τοποθέτηση του Πέτρου Νεοφύτου ο οποίος εκπροσωπώντας τον ΟΑΥ στη συνεδρίαση ανέφερε, απαντώντας σε ερωτήσεις για το καθεστώς λειτουργίας των προσωπικών γιατρών ανέφερε ότι ο ΟΑΥ, ως ασφαλιστικός οργανισμός, επιδιώκει τόσο την αναβάθμιση της ποιότητας όσο και την ορθολογική χρήση των υπηρεσιών στη βάση του προϋπολογισμού του.

Μετά την τοποθέτηση του εκτελεστικού διευθυντή του ΟΚΥπΥ, ο κ. Νεοφύτου διευκρίνισε ότι η αναφορά του αφορούσε την υποχρέωση του Οργανισμού εκτός από την ποιότητα των υπηρεσιών να διασφαλίζει και την αντιμετώπιση των καταχρήσεων ως μέτρο προστασίας του προϋπολογισμού.

Επί της ουσίας της συζήτησης που αφορούσε τους προσωπικούς γιατρούς, ο εκπρόσωπος του ΟΑΥ αναφερόμενος στην πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για το ΓεΣΥ, είπε ότι η εκπόνηση της έκθεσης ζητήθηκε από τον ίδιο τον ΟΑΥ

Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις των προσωπικών γιατρών, ο κ. Νεοφύτου εξήγηε ότι ο ΟΑΥ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε επαφή με τις επιστημονικές εταιρίες με στόχο να διαφοροποιηθούν τα ποσοστά που υπολογίζεται για την τελική αμοιβή.

Συγκεκριμένα, όπως είπε μελετάτε η μετάβαση από 80% αποζημίωση κατά κεφαλή και 20% στη βάση ποιοτικών κριτηρίων σε 70% με 30% κατ’ αντιστοιχία».