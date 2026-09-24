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Στις 6 και 7 Νοεμβρίου, η ομάδα θα διανύσει 165 χιλιόμετρα από τη Λευκωσία μέχρι τη Λεμεσό, στηρίζοντας το Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη» του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού

Με το ίδιο πάθος για την ποδηλασία και ακόμη μεγαλύτερη διάθεση για προσφορά, η Lexus Cycling Dream Team επιστρέφει και φέτος με τον καθιερωμένο πλέον «Αγώνα Αγάπης», αφιερώνοντας τη φετινή προσπάθεια στο Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη» του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού.

Στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2026, τα μέλη της ομάδας θα διανύσουν 165 απαιτητικά χιλιόμετρα εκτός δρόμου, με αφετηρία τα Κεντρικά Γραφεία του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού στη Λευκωσία και τελικό προορισμό το Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη» στη Λεμεσό, μετατρέποντας για ακόμη μία χρονιά κάθε χιλιόμετρο σε μήνυμα αλληλεγγύης και έμπρακτης κοινωνικής προσφοράς.

Η Lexus Cycling Dream Team αποτελείται από στελέχη του κυπριακού επιχειρηματικού κόσμου που μοιράζονται την αγάπη για την ποδηλασία, αλλά και την πεποίθηση ότι η δύναμη της ομάδας μπορεί να αξιοποιηθεί για έναν μεγαλύτερο σκοπό. Μέσα από τους «Αγώνες Αγάπης» των προηγούμενων ετών, η ομάδα έχει στηρίξει σημαντικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς και ιδρύματα, συγκεντρώνοντας μέχρι σήμερα περισσότερες από €80.000 για πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Για τα παιδιά του Θεραπευτικού Κέντρου «Στέλλα Σουλιώτη»

Ο φετινός Αγώνας Αγάπης είναι αφιερωμένος στο Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη», ένα από τα μακροβιότερα προγράμματα του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού.

Από το 1957, το Κέντρο προσφέρει εξειδικευμένη φροντίδα και θεραπευτική υποστήριξη σε παιδιά και νέους με σωματικές, νευρολογικές, αναπτυξιακές και άλλες δυσκολίες. Κάθε χρόνο, περισσότερα από 100 παιδιά και νέοι λαμβάνουν θεραπείες και εξατομικευμένη υποστήριξη, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας, της αυτονομίας, της επικοινωνίας και συνολικά της ποιότητας ζωής τους. Ουσιαστική στήριξη παρέχει το Κέντρο και στις οικογένειες των παιδιών.

Σήμερα, το Θεραπευτικό Κέντρο βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική καμπή της πορείας του, καθώς προχωρεί η πλήρης αναβάθμισή του, με στόχο τη μετεξέλιξή του σε ένα σύγχρονο Κέντρο Αποκατάστασης για παιδιά. Η στήριξη του φετινού Αγώνα Αγάπης θα συμβάλει στην ενίσχυση των υπηρεσιών και των υποδομών του Κέντρου, ώστε ακόμη περισσότερα παιδιά και οικογένειες να έχουν πρόσβαση στη φροντίδα και την υποστήριξη που χρειάζονται.

Ένας Αγώνας Αγάπης που έγινε θεσμός προσφοράς

Για τη Lexus Cycling Dream Team, ο Αγώνας Αγάπης είναι κάτι περισσότερο από μια απαιτητική ποδηλατική πρόκληση. Είναι μια συλλογική προσπάθεια που χρόνο με τον χρόνο ενώνει ανθρώπους, οργανισμούς και επιχειρήσεις γύρω από έναν κοινό στόχο: να μετατρέπεται η δύναμη της συμμετοχής σε ουσιαστική βοήθεια για όσους τη χρειάζονται.

Η προετοιμασία για τον Αγώνα Αγάπης 2026 έχει ήδη αρχίσει, με την ομάδα να ετοιμάζεται για δύο ημέρες απαιτητικής ποδηλασίας, έχοντας ως κινητήριο δύναμη έναν σκοπό που ξεπερνά τα όρια της ίδιας της διαδρομής.

Στηρίξτε τον «Αγώνα Αγάπης 2026»

Ο «Αγώνας Αγάπης 2026» πραγματοποιείται με κύριο χορηγό τη Lexus, με τη στήριξη σημαντικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Πλατινένιοι Χορηγοί είναι η Freedom24 και τα Rotary Clubs of Cyprus, Χρυσός Χορηγός η Airtrans, ενώ ως Αργυροί Χορηγοί συμμετέχουν οι Baker Tilly, BBF, Brinks και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου).

Την προσπάθεια στηρίζουν επίσης η Cyprus Airways, η CYTA, η Fameline και η Mitsides, καθώς και η Dickran Ouzounian & Co. Ltd., το SupportCY και το Toyota Fund for Europe.

Ως Συνεργάτης Κινητικότητας, η KINTO στηρίζει και φέτος τη δράση, συμβάλλοντας στην ομαλή διεξαγωγή της απαιτητικής διήμερης διαδρομής από τη Λευκωσία μέχρι τη Λεμεσό.

Η προσπάθεια έχει ήδη ξεκινήσει και το κοινό μπορεί από τώρα να συμβάλει στον φετινό Αγώνα Αγάπης, στηρίζοντας άμεσα την αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών του Θεραπευτικού Κέντρου Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη».

Οι εισφορές μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω της επίσημης σελίδας του «Αγώνα Αγάπης 2026» στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού.

Περισσότερες πληροφορίες για τη φετινή διοργάνωση και τις δράσεις που θα πλαισιώσουν τον Αγώνα Αγάπης θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

6 & 7 Νοεμβρίου 2026 | Λευκωσία – Λεμεσός | 165 χλμ. για έναν σκοπό που αξίζει.