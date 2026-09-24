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Έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο συγκεντρώθηκαν το πρωί της Πέμπτης, κάτοικοι οκτώ επηρεαζόμενων κοινοτήτων της περιοχής Μιτσερού, διαμαρτυρόμενοι για την προωθούμενη εγκατάσταση ασφαλτικής μονάδας στην περιοχή Κάτω Μονής – Μιτσερού.

Κεντρικό αίτημα της κινητοποίησης ήταν η αναστολή των εργασιών, ώστε, όπως υποστηρίζουν οι διαμαρτυρόμενοι, να μην δημιουργηθούν τετελεσμένα πριν εξεταστούν οι ανησυχίες που διατυπώνονται για τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της μονάδας.

Οι κάτοικοι και οι κοινοτικές αρχές της περιοχής, μέσω της Ομάδας Πρωτοβουλίας «Κοινότητες εν Δράσει», συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται από το 2021, θέτοντας στο επίκεντρο τη συνολική περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα τέθηκαν στη διάρκεια της κινητοποίησης, η περιοχή φιλοξενεί ήδη αριθμό οχληρών δραστηριοτήτων, με τις κοινότητες να ζητούν όπως πριν από οποιαδήποτε πρόσθετη εγκατάσταση λαμβάνονται υπόψη η σωρευτική επιβάρυνση, η φέρουσα ικανότητα της περιοχής και οι πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Μεταξύ των αιτημάτων που προβάλλονται είναι η δημοσιοποίηση επικαιροποιημένων μελετών, η διενέργεια ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και η ουσιαστική συμμετοχή των επηρεαζόμενων κοινοτήτων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα, τίθεται ζήτημα για τη συνολική αντιμετώπιση των υφιστάμενων οχλήσεων στην περιοχή, με αίτημα προς την Κυβέρνηση για συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα μείωσης των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων.

Στη διαμαρτυρία παρευρέθηκαν και μέλη του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, το οποίο εξέφρασε τη στήριξή του προς τις επηρεαζόμενες κοινότητες και στο αίτημά τους για αναστολή των εργασιών.

Κυριάκου: «Δεν θα δεχτούμε να εγκατασταθεί αυτό το εργοστάσιο»

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, ο κοινοτάρχης Αγροκηπιάς Σωτήρης Κυριάκου ανέφερε ότι οι κάτοικοι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους.

«Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, όταν είδαμε τους εργολάβους να ξεκινούν εργασίες στον χώρο, ο κόσμος μας εξαγριώθηκε και επαναδιατύπωσε την αποφασιστικότητά του για συνέχιση του αγώνα. Δεν θα δεχτούμε, με κανέναν λόγο, μέσα πάντα στα πλαίσια του πολιτισμού και χωρίς να επηρεάσουμε οτιδήποτε, να εγκατασταθεί αυτό το εργοστάσιο» είπε.

Ο κ. Κυριάκου υποστήριξε ότι η περιοχή είναι ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένη και ζήτησε να πραγματοποιηθεί χωροταξική μελέτη και μελέτη φέρουσας ικανότητας.

Αναφέρθηκε ακόμη σε παλαιότερες επαφές των κοινοτήτων με το κράτος, υποστηρίζοντας ότι εδώ και χρόνια ζητούν να ληφθεί υπόψη η συνολική επιβάρυνση της περιοχής.

«Ο κόσμος μας αναπνέει μειωμένης ποιότητας αέρα και δεν μπορούμε πλέον να δεχτούμε να παίζουν με την υγεία των κατοίκων μας», είπε.

Ο κοινοτάρχης Αγροκηπιάς ανέφερε επίσης ότι αναμένεται συνάντηση αντιπροσωπείας των κοινοτήτων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Από τη συνάντηση με τον Πρόεδρο θα ζητήσουμε να μην μας έχουν για πολίτες δεύτερης κατηγορίας», είπε.

Σε σχέση με την έναρξη των εργασιών, τόνισε ότι οι κοινότητες δεν προτίθενται να προχωρήσουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση.

«Σίγουρα δεν θα πάμε να έρθουμε σε σύγκρουση. Δεν θα βάλουμε τον κόσμο σε περιπέτειες», ανέφερε.

Καλογύρου: «Θα είναι η ταφόπλακα της περιοχής»

Ο κοινοτάρχης Μενοίκου Ανδρέας Καλογύρου ανέφερε ότι η περιοχή είναι ήδη επιβαρυμένη και εξέφρασε την αντίθεση της κοινότητας στην εγκατάσταση της μονάδας.

«Είμαστε εδώ και διαμαρτυρόμαστε για τα ασφαλτικά, γιατί αν έρθει και το ασφαλτικό στην περιοχή μας, θα είναι η ταφόπλακα της περιοχής μας. Η περιοχή είναι ήδη επιβαρυμένη», είπε.

Αναφερόμενος στην έναρξη των εργασιών, διερωτήθηκε πώς αυτές έχουν αρχίσει, εφόσον, όπως είπε, υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τις απαιτούμενες μελέτες.

Εξάλλου, η κάτοικος Μιτσερού, Γιάννα Μίτσιγκα, ανέφερε ότι οι αντιδράσεις των κατοίκων συνεχίζονται εδώ και χρόνια.

«Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την όλη εγκατάσταση εδώ και χρόνια», είπε, προσθέτοντας ότι το βασικό ζήτημα για τους κατοίκους είναι η προστασία της υγείας.

«Διαμαρτυρόμαστε για την υγεία των παιδιών μας, αλλά και για τη δική μας», ανέφερε.

Η ίδια σημείωσε ότι η σημερινή κινητοποίηση αποτελεί κοινή δράση των οκτώ κοινοτήτων και ότι τα μηνύματα που αναγράφονται στα πανό εκφράζουν το σύνολο των κατοίκων της περιοχής.

Επιφυλάχθηκε η απόφαση για αναστολή εργασιών

Παράλληλα, εντός του δικαστηρίου συνεχίστηκε η διαδικασία για έκδοση ενδιάμεσου απαγορευτικού διατάγματος.

Κατά την αγόρευσή της, η δικηγόρος των οκτώ κοινοτήτων, Νατάσα Ιακώβου, ανέφερε ότι η πλευρά των αιτητών στηρίζει το αίτημά της στο Σύνταγμα, στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η βάση μας είναι το Σύνταγμα, το δίκαιο της ΕΕ και η νομολογία του ΔΕΕ την οποία έχουμε παραπέμψει», ανέφερε.

Η κ. Ιακώβου ανέλυσε τις αρχές της αποτελεσματικότητας, όπως αυτές, σύμφωνα με την ίδια, ερμηνεύονται από το ΔΕΕ σε υποθέσεις που αφορούν το περιβάλλον, υποστηρίζοντας ότι επιβάλλεται η παροχή προσωρινής προστασίας μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Όπως ανέφερε, δεν εκκρεμεί μόνο η δικαστική διαδικασία, αλλά έχει ήδη αρχίσει η υλοποίηση του έργου που προσβάλλεται.

«Εμάς όχι μόνο εκκρεμεί η δικαστική διαδικασία, αλλά έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου που προσβάλλεται, το οποίο επηρεάζει τη ζωή και το υγιές περιβάλλον», είπε.

Η δικηγόρος των κοινοτήτων υποστήριξε ότι ενώπιον του Δικαστηρίου υπάρχει μαρτυρία, την οποία χαρακτήρισε «αναντίλεκτη», ότι η περιοχή δεν μπορεί να δεχθεί περαιτέρω όχληση.

Παραπέμποντας στα τεκμήρια της αίτησης, αναφέρθηκε στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στα στάδια κατασκευής του έργου, λέγοντας ότι σε αυτά γίνεται αναφορά σε διαρροή επικίνδυνων ουσιών, θόρυβο, δονήσεις και οσμές.

«Ακόμα και η φάση κατασκευής επηρεάζει αυτό το δικαίωμα, αυτή την κατάσταση», είπε.

Σύμφωνα με την κ. Ιακώβου, όσο προχωρεί η υλοποίηση της μονάδας δημιουργείται κίνδυνος η δικαστική διαδικασία «να καταστεί αλυσιτελής».

«Γιατί δεν θα υπάρχει πλέον αντικείμενο όταν υλοποιηθεί το έργο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι αυτό που επείγει είναι «η αναστολή τέλεσης της πολεοδομικής άδειας και το απαγορευτικό διάταγμα».

Επικαλέστηκε, επίσης, απόφαση που αφορά την Κοινότητα Πυργών, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη νομολογία αναλύει ζητήματα που αφορούν την ποιότητα ζωής και τον κίνδυνο μη αναστρέψιμης βλάβης.

Δημοκρατία: «Δεν υπάρχει δικονομικό και νομικό υπόβαθρο»

Από την πλευρά της Δημοκρατίας, η δικηγόρος Θεοδώρα Πιπερή Χριστοδούλου υποστήριξε ότι τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας οφείλουν να εφαρμόζουν τον νόμο και τη δικονομία.

Όπως είπε, η αίτηση των κοινοτήτων δεν έχει, κατά την άποψη της Δημοκρατίας, το απαιτούμενο δικονομικό και νομικό υπόβαθρο.

«Η αμηχανία που έχει δημιουργηθεί και προς εμάς και προς όλους οφείλεται στο γεγονός ότι η αίτηση αυτή δεν έχει δικονομικό και νομικό υπόβαθρο», ανέφερε.

Η κ. Πιπερή Χριστοδούλου αναφέρθηκε στα διαβήματα που έγιναν, όπως είπε, με οδηγίες των δικαστηρίων για την επίσπευση της εκδίκασης της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι η κυπριακή Δικαιοσύνη έχει ανταποκριθεί στην υποχρέωσή της να παρέχει αποτελεσματική δικαστική προστασία.

Ανέφερε ότι είχε δοθεί αναστολή στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας και υποστήριξε ότι οι αιτητές είχαν στη διάθεσή τους διαφορετικές δικονομικές επιλογές.

«Οι αιτητές ουδέποτε ζήτησαν αναστολή της δικαστικής απόφασης, όπως προνοούν οι θεσμοί, δηλαδή είχαν μια ευρεία επιλογή δικονομικών επιλογών και αντ’ αυτού επιλέγουν να μας παρασύρουν όλους σε ένα εξωδικονομικό πλαίσιο. Για εμάς αυτή η θέση δεν είναι ανεκτή», είπε.

Παράλληλα, εξέφρασε ερωτηματικά για την επιλογή των κοινοτήτων να προωθούν νέα διαβήματα ενώ, όπως ανέφερε, η έφεση βρίσκεται κοντά στην εκδίκαση.

«Μας είναι ακατανόητο σε ένα περίγραμμα να αναλώνεσαι σε μελλοντικά διαβήματα που προτίθεσαι να κάνεις στο ΔΕΕ. Έχουμε ξεφύγει από το ενδεδειγμένο δικονομικό πλαίσιο», ανέφερε.

Σε σχέση με τις εργασίες, η δικηγόρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι αυτές διεξάγονται νόμιμα, στη βάση της πολεοδομικής άδειας που έχει εκδοθεί.

«Για εμάς όσα αναφέρονται είναι υποθέσεις», είπε, εκφράζοντας παράλληλα τη θέση ότι η προώθηση της νέας διαδικασίας συνιστά κατάχρηση των διαδικασιών.

Η εταιρεία: «Τι έχει αλλάξει;»

Η δικηγόρος της Prometheas Asphalt Ltd, Μαρίας Κλεάνθους, η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία που πραγματοποιεί τις χωματουργικές εργασίες, διερωτήθηκε τι έχει αλλάξει από την προηγούμενη διαδικασία ώστε να δικαιολογείται η υποβολή νέου αιτήματος για προσωρινή θεραπεία.

Όπως ανέφερε, είχε ήδη υποβληθεί αίτηση για αναστολή της πολεοδομικής άδειας ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου και τότε είχαν δοθεί στοιχεία σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκονταν οι εργασίες.

«Δεν έχει επεξηγηθεί επαρκώς το τι έχει αλλάξει στην πορεία της υπόθεσης, για το οποίο επίκειται να ληφθεί απόφαση από Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αυτής υπόθεσης», είπε.

Διερωτήθηκε, επίσης, «εφόσον εξετάστηκε σε εκείνο το στάδιο το αίτημα των Κοινοτήτων για προσωρινή θεραπεία, τι άλλαξε και έρχονται σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου αιτούμενοι το ίδιο διάταγμα».

Το ιστορικό της υπόθεσης

Τον Φεβρουάριο του 2026, το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε την κύρια προσφυγή των οκτώ κοινοτήτων, με την οποία επιδιωκόταν η ακύρωση της πολεοδομικής άδειας για τη μετεγκατάσταση της ασφαλτικής μονάδας.

Τον Ιούνιο του 2026 απορρίφθηκε και η ενδιάμεση αίτηση για αναστολή εκτέλεσης της πολεοδομικής άδειας μέχρι την τελεσίδικη εκδίκαση της έφεσης.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, το δικαστήριο είχε κρίνει ότι δεν αποδείχθηκε έκδηλη παρανομία ή μη αναστρέψιμη βλάβη που να δικαιολογεί την αναστολή.

Οι κοινότητες προσέφυγαν κατά των αποφάσεων και η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του Ανωτάτου.

Το Δικαστήριο, μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων, επιφύλαξε την απόφασή του επί του αιτήματος για αναστολή τέλεσης της πολεοδομικής άδειας και έκδοση απαγορευτικού διατάγματος.

Παράλληλα, η 5η Οκτωβρίου, στις 10:30, ορίστηκε ως ημερομηνία για την εξέταση επί της ουσίας της έφεσης των οκτώ κοινοτήτων κατά της απόφασης του Φεβρουαρίου 2026, με την οποία είχε απορριφθεί η προσφυγή τους για ακύρωση της πολεοδομικής άδειας.

ΚΥΠΕ