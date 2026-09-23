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Έξω από το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού βρέθηκαν το πρωί της Τετάρτης γονείς παιδιών που αθλούνται στις εγκαταστάσεις, πραγματοποιώντας διαμαρτυρία για το κλείσιμο του κολυμβητηρίου και ζητώντας να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα.

Οι γονείς δηλώνουν ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί από την ενημέρωση που έλαβαν μέχρι σήμερα και ζητούν από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού να τηρήσει τη δέσμευσή του για αποκατάσταση των ζημιών και επαναλειτουργία του κολυμβητηρίου μέσα σε έξι εβδομάδες.

Σε δηλώσεις του, ο δρ. Ιωάννης Θρασυβούλου, πατέρας αθλητή υδατοσφαίρισης, ανέφερε ότι η κινητοποίηση κρίθηκε αναγκαία, καθώς, όπως είπε, οι γονείς αισθάνθηκαν ότι δεν υπήρχε επαρκής ενημέρωση για την πορεία των εργασιών.

«Καταλάβαμε ότι αν δεν δημοσιοποιήσουμε το πρόβλημα της πισίνας, δεν πρόκειται κανένας να μας δώσει σημασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, το κολυμβητήριο παραμένει κλειστό από τις 30 Αυγούστου, μετά τα προβλήματα που προκλήθηκαν από τη νεροποντή, ενώ, σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε από τον ΚΟΑ, υπέστη ζημιές μέρος του μηχανοστασίου.

«Δεν είχαμε καμία ενημέρωση μέχρι χθες το μεσημέρι για το πότε θα φτιαχτεί η πισίνα. Η διαμαρτυρία ήταν κάτι που είχαμε προγραμματίσει», ανέφερε.

Οι γονείς ζητούν πλέον να υλοποιηθεί η δέσμευση για αποκατάσταση του προβλήματος εντός έξι εβδομάδων, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το μοναδικό 50άμετρο κολυμβητήριο της Λεμεσού.

Όπως ανέφερε ο κ. Θρασυβούλου, στις εγκαταστάσεις αθλούνται αθλητές από τρεις ομίλους, ενώ ο συνολικός αριθμός αφορά περίπου 800 κολυμβητές και 400 υδατοσφαιριστές.

«Μιλάμε για εκατοντάδες παιδιά που μένουν πίσω στις προπονήσεις τους, σε μια κρίσιμη περίοδο προετοιμασίας. Ο Σεπτέμβριος είναι πολύ σημαντικός μήνας, τόσο για την προετοιμασία των αθλητών όσο και για τις εγγραφές νέων παιδιών στα αθλήματα», σημείωσε.

Οι εναλλακτικές λύσεις και τα προβλήματα

Σε ό,τι αφορά τις λύσεις που έχουν αναζητηθεί μέχρι σήμερα, ο ίδιος ανέφερε ότι οι αθλητές αναγκάζονται να μετακινούνται σε άλλες πισίνες.

Για την υδατοσφαίριση, όπως εξήγησε, χρησιμοποιείται η κλειστή πισίνα στο Τσίρειο, η οποία είναι μήκους 25 μέτρων, σε αντίθεση με το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο που διαθέτει πισίνα 50 μέτρων.

«Είναι δύσκολο να προπονηθείς σε μια κλειστή πισίνα και να κάνεις έντονη προπόνηση. Υπάρχουν και ζητήματα με τον αερισμό και το ωράριο. Το πρόγραμμα που μας δίνεται φτάνει μέχρι τις 10:40 το βράδυ», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, το ωράριο αυτό δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες για τους μαθητές-αθλητές.

«Παίρνω το παιδί στις 10:40 το βράδυ, φτάνουμε σπίτι περίπου στις 11, πρέπει να φάει και να κοιμηθεί τα μεσάνυχτα για να ξυπνήσει το πρωί και να πάει σχολείο. Και την ίδια ώρα απαιτούμε από τους μαθητές να έχουν καλές επιδόσεις στο σχολείο και να διακρίνονται και στον αθλητισμό», είπε.

«Είμαστε ξεκρέμαστοι – Δεν υπάρχει Plan B»

Ερωτηθείς τι θα πράξουν οι γονείς σε περίπτωση που το κολυμβητήριο δεν επαναλειτουργήσει εντός του χρονικού πλαισίου των έξι εβδομάδων που έχει αναφερθεί, ο κ. Θρασυβούλου ήταν ξεκάθαρος:

«Είμαστε ξεκρέμαστοι, βασικά. Δεν υπάρχει σχέδιο Β. Δεν υπάρχει άλλη πισίνα».

Οι γονείς καλούν τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και τους αρμόδιους φορείς να αντιμετωπίσουν το ζήτημα ως προτεραιότητα και να διασφαλίσουν ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν στον χρόνο που έχει ανακοινωθεί.

«Αυτό που παρακαλούμε τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού είναι να σκύψει πάνω στο πρόβλημα και, τουλάχιστον μέσα στις έξι εβδομάδες, να φτιαχτεί το κολυμβητήριο, ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να αθληθούν», ανέφερε.

«Φαντάζομαι ότι υπάρχουν τα εξαρτήματα και η τεχνική υποδομή για να αποκατασταθεί το μηχανοστάσιο ενός κολυμβητηρίου», κατέληξε.