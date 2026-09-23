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Σοκ προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις γύρω από τον θάνατο της 32χρονης Στέφανι Πίπερ, η οποία φέρεται να δολοφονήθηκε από τον 31χρονο πρώην σύντροφό της, Πάτρικ Μ., στην Αυστρία τον περασμένο Νοέμβριο. Οι Αρχές διερευνούν, μάλιστα, το ενδεχόμενο η νεαρή γυναίκα να ήταν ακόμη ζωντανή όταν ο κατηγορούμενος την τοποθέτησε σε βαλίτσα, την οποία στη συνέχεια έθαψε κοντά στα σύνορα με τη Σλοβενία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο 31χρονος φέρεται να στραγγάλισε και να μαχαίρωσε την 32χρονη στο διαμέρισμά της στην Αυστρία πριν τη βάλει μέσα σε μια βαλίτσα, η οποία αργότερα βρέθηκε θαμμένη σε δάσος κοντά στα σύνορα με τη Σλοβενία.

Το γεγονός ότι στη σορό της Στέφανι βρέθηκαν τραύματα στο πρόσωπο κάνει τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να τραυματίστηκε ενώ προσπαθούσε να βγει από τη βαλίτσα. «Είναι πολύ πιθανό να ήταν ακόμη ζωντανή όταν τοποθετήθηκε μέσα στη βαλίτσα», είχαν δηλώσει οι εισαγγελείς τον Μάρτιο. «Ωστόσο, είναι εξίσου πιθανό να είχε ήδη σκοτωθεί από στραγγαλισμό. Η νεκροψία δεν μπόρεσε να προσδιορίσει με βεβαιότητα πότε πέθανε η νεαρή γυναίκα».

H 32χρονη Στέφανι Πίπερ που βρήκε άγριο θάνατο από τα χέρια του πρώην συντρόφου της

Ομολογώντας το έγκλημά του, ο Πάτρικ Μ., ο οποίος τη Δευτέρα κατηγορήθηκε και επίσημα για ανθρωποκτονία, το είχε αποδώσει στη ζήλια του μετά τον χωρισμό τους. Τώρα, όμως, φαίνεται να ανακαλεί την ομολογία του, παραδεχόμενος μόνο ότι έθαψε το πτώμα της Πίπερ, σύμφωνα με την Bild. Κατά το ίδιο δημοσίευμα τον 31χρονο βοήθησαν να θάψει τη βαλίτσα ο αδελφός του και ο πατριός του.

Η 32χρονη Στέφανι εθεάθη για τελευταία φορά σε χριστουγεννιάτικο πάρτι στις 23 Νοεμβρίου. Αφού έφυγε από την εκδήλωση, έστειλε σε μια φίλη της μια σειρά από ανησυχητικά μηνύματα, προειδοποιώντας για «έναν περίεργο τύπο στο κλιμακοστάσιο». Η Πίπερ επρόκειτο να συμμετάσχει σε φωτογράφιση την επόμενη ημέρα, το γεγονός, όμως, ότι δεν εμφανίστηκε, προκάλεσε ανησυχία, καθώς «ποτέ δεν θα ακύρωνε απλώς χωρίς λόγο», δήλωσε στο αυστριακό μέσο 5Minuten. ο φωτογράφος με τον οποίο είχε το ραντεβού.

protothema.gr