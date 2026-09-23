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Την κρατική αδράνεια και ασυνεννοησία πληρώνει η κυπριακή βιομηχανία, η οποία βρίσκεται στη δίνη αναρχίας, ελλιπούς σχεδιασμού και συμφερόντων.

Αποκαρδιωτικά είναι τα όσα ειπώθηκαν χθες στη συνεδρία της Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής, κατά τη συζήτηση των προβλημάτων σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές. Βιομηχανική περιοχή μετατράπηκε σε βοσκοτόπι, ενώ τέτοια είναι η ασυνεννοησία μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών που οδικό δίκτυο σχεδιάστηκε πάνω από τεμάχια με ήδη αδειοδοτημένες βιομηχανικές μονάδες!

Για… κλάματα

Αναδείχθηκε και χθες ο προβληματικός χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός. Περιοχές καθαρά βιομηχανικού και βιοτεχνικού χαρακτήρα ασφυκτιούν από την επέκταση των οικιστικών ζωνών. Νίπτοντας τας χείρας του, το Τμήμα Πολεοδομίας υπέδειξε ότι οι πληροφορίες για τις αλλαγές των ζωνών είναι διαθέσιμες κι εμμέσως πλην σαφώς επέρριψε την ευθύνη σε τοπικές αρχές και υπουργεία.

Το ΚΕΒΕ στυλίτευσε το γεγονός ότι η πολιτική ανάπτυξης των βιομηχανικών περιοχών έμεινε κολλημένη στον σχεδιασμό του 1960, χωρίς να προσαρμοστεί στις ανάγκες του τομέα που προέκυπταν με την πάροδο των δεκαετιών.

Ο τομέας της βιομηχανίας, ο οποίος συνεισφέρει στην κυπριακή οικονομία το 10% του ΑΕΠ, υποφέρει και από την απουσία σύγχρονων υποδομών.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου, προϊστάμενος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της ΟΕΒ, ανέφερε ότι οι βιομηχανίες είναι αντιμέτωπες με συσσωρευμένα προβλήματα και τόνισε ότι η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους είναι το βασικό ζητούμενο. Εκπροσωπώντας κυρίως τις βιοτεχνίες, η ΠΟΒΕΚ κάκισε το γεγονός ότι εδώ και χρόνια συζητούνται τα ίδια προβλήματα χωρίς να επιλύονται και πρότεινε τη δημιουργία ενιαίου φορέα για τη διαχείριση των βιομηχανικών και βιοτεχνικών περιοχών.

Συμφέροντα και… εισοδηματίες

Η παρακμάζουσα πορεία των βιομηχανικών και βιοτεχνικών περιοχών δεν είναι -ωστόσο- απότοκο μόνο του κακού χωροταξικού σχεδιασμού και των υποβαθμισμένων υποδομών, αλλά και των μικροσυμφερόντων.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Νίκος Γεωργίου, στυλίτευσε το γεγονός ότι «υπάρχουν επιχειρηματίες, οι οποίοι ενώ έλαβαν οικόπεδα, τα αφήνουν ανεκμετάλλευτα, με αποτέλεσμα οι βιομηχανικές περιοχές, που θα έπρεπε να αποτελούν κόμβο παραγωγικότητας, μετατρέπονται κόμβο κερδοσκοπίας».

Λόγο για εισοδηματίες, που εισπράττουν ενοίκια μέχρι και 15,000 τον μήνα υπενοικιάζοντας τα υποστατικά που κατέχουν, έκανε και ο εκπρόσωπος της βιομηχανικής περιοχής Ύψωνα. Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Ευγένιος Χαμπουλλάς, κατήγγειλε πολλαπλές παρανομίες σε υποστατικά και ανανεώσεις συμβάσεων χωρίς να διενεργηθούν οι απαραίτητες μελέτες.

Τοποθετούμενος, ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Ενέργειας, Κυριάκος Ιορδάνους, ανέφερε ότι το υπουργείο βρίσκεται σε επαφή με τις βιομηχανίες, με σκοπό την καταγραφή και εξέταση των προβλημάτων. Αποκάλυψε ότι εξετάζεται η δημιουργία ζωνών ασφάλειας γύρω από τις βιομηχανικές περιοχές, ώστε να περιορίζεται η επέκταση των οικιστικών ζωνών.

Στο πλέγμα του κυβερνητικού σχεδιασμού εντάσσεται και η ενεργειακή αναβάθμιση τους, κατά τρόπο που να καθιστά τις βιομηχανίες ενεργειακά αναβαθμισμένες και αυτόνομες. Σχολιάζοντας την καταγγελία περί σχεδιασμού όδευσης σε βιομηχανική περιοχή, επισήμανε ότι ο καθορισμός οδικών δικτύων δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του υπουργείου του. Τις κυβερνητικές τοποθετήσεις αντίκρυσαν με σκεπτικισμό οι βουλευτές του ΑΚΕΛ, με τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου να θέτει ευθέως το ερώτημα εάν υπάρχει συνολικός σχεδιασμός από την κυβέρνηση και τον Ανδρέα Πασιουρτίδη να κάνει λόγο για αλαλούμ ασυνεννοησίας και εξαγγελίες χωρίς αντίκρυσμα.