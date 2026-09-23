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Με απώλειες της τάξης του 10% σε σχέση το 2025, που ήταν χρονιά ρεκόρ, αναμένεται να κλείσει η τουριστική σεζόν στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου.

Αγία Νάπα και Πρωταράς ξεκίνησαν με πολύ χαμηλές πληρότητες τον περασμένο Μάρτιο, λόγω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Στην πορεία, η κατάσταση βελτιώθηκε, με τον Σεπτέμβριο, μάλιστα, να φτάνει στα ίδια επίπεδα με πέρσι και τον Αύγουστο να κλείνει με πολύ μικρή διαφορά σε σχέση με το 2025. «Τον Αύγουστο είχαμε πληρότητες γύρω στο 90%, ελαφρώς πιο κάτω από το 2025. Δεδομένων των συνθηκών είμαστε ικανοποιημένοι, επειδή θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα τα πράγματα», ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου, Παναγιώτης Κωνσταντίνου, υποδεικνύοντας πως βοήθησε και η κρατική στήριξη τον Απρίλιο και τον Μάιο. «Δεν μπορούμε να αναμένουμε πως κάθε χρονιά θα είναι ανοδική ή στα επίπεδα του 2025. Το 2027, όμως, εάν δεν έχουμε νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, πιστεύω πως θα είναι πολύ καλή χρονιά», σημείωσε.

Αυτή την περίοδο η περιοχή σφύζει από ζωή, με τις πληρότητες στις περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες να κυμαίνονται μεταξύ 80%-90%, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου. «Οι πλείστες από τις ροές μας είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά υπάρχουν κι από τις Σκανδιναβικές Χώρες, την Πολωνία και τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, όπως η Αυστρία, η Γερμανία και η Ελβετία. Είναι, όμως, σημαντική και η ένεση από τους Ισραηλινούς, επειδή καθημερινά υπάρχουν πολλές πτήσεις, με μεγάλη ροή κρατήσεων παγκύπρια, όχι μόνο στην περιοχή μας».

Μειωμένο κατά 10% σε σχέση με πέρσι είναι μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον για τον Οκτώβριο, με τους ξενοδόχους να ευελπιστούν πως θα υπάρξει και γι’ αυτόν τον μήνα το φαινόμενο των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, που είναι ιδιαίτερα αυξημένο φέτος. «Τα περισσότερα ξενοδοχεία θα κλείσουν αρχές Νοεμβρίου, αλλά θα μείνει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός μονάδων, που θα κλείσουν σταδιακά μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα. Μετά από αυτό θα έχουμε εκείνα τα ξενοδοχεία που μένουν παραδοσιακά ανοικτά (περίπου 10)», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου.

Οι φορείς της περιοχής ποντάρουν στο 2027 για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και έχουν, μάλιστα, ξεκινήσει συνεργασία με την ΕΤΑΠ και τον ΠΑΣΥΞΕ Λάρνακας, προκειμένου ν’ αυξηθούν οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Λάρνακας τον ερχόμενο Μάρτιο και τον Νοέμβριο. «Κάναμε ήδη μία συνάντηση για συντονισμό ενεργειών και θα συνεχίσουμε πιο εντατικά τους επόμενους μήνες, με συναντήσεις με το Υφυπουργείο Τουρισμού, τη Hermes Airports και τους τουριστικούς πράκτορες με σκοπό την επιμήκυνση τουλάχιστον για τον Νοέμβριο και τον Μάρτιο (του 2027). Υπάρχει κοινό έδαφος και προσπάθεια για να ενισχυθεί το αεροδρόμιο Λάρνακας. Εμείς θέλουμε περισσότερες πτήσεις εκείνους τους δύο μήνες και αυτό δεν αφορά μόνο τις επαρχίας Λάρνακας και Ελ. Αμμοχώστου», διευκρίνισε ο κ. Κωνσταντίνου.