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Μειωμένες κατά 3,3% σε σύγκριση με το έτος ρεκόρ του 2025 ήταν οι τουριστικές αφίξεις στην Κύπρο τον Αύγουστο του 2026, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 581.880, έναντι 602.026 τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Σε σύγκριση, πάντως, με τον Αύγουστο του 2024, οι αφίξεις παρέμειναν αυξημένες κατά 4,9%.

Η υποχώρηση είναι εντονότερη σε επίπεδο οκταμήνου. Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 καταγράφηκαν 2.820.649 τουριστικές αφίξεις, έναντι 3.034.155 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 7%.

Πρώτη αγορά η Βρετανία, στο 23,3% το Ισραήλ

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε η μεγαλύτερη τουριστική αγορά της Κύπρου τον Αύγουστο, αντιπροσωπεύοντας το 30,5% του συνόλου, με 177.603 αφίξεις.

Ιδιαίτερα υψηλή ήταν και η συνεισφορά του Ισραήλ, από το οποίο προήλθε το 23,3% των τουριστών ή 135.628 αφίξεις.

Ακολούθησαν η Πολωνία με ποσοστό 6,3% και 36.622 αφίξεις, η Γερμανία με 4,4% και 25.823 αφίξεις και η Σουηδία με 3% και 17.441 αφίξεις.

Το 84,5% ήρθε για διακοπές

Οι διακοπές εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό λόγο επίσκεψης στην Κύπρο. Τον Αύγουστο του 2026 το 84,5% των τουριστών ταξίδεψε στο νησί για διακοπές, ενώ το 13% επισκέφθηκε φίλους ή συγγενείς και το 2,4% ταξίδεψε για επαγγελματικούς λόγους.

Τον Αύγουστο του 2025 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 86,5% για διακοπές, 11,4% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 2,1% για επαγγελματικούς λόγους.

Οριακή αύξηση στα ταξίδια των Κυπρίων

Την ίδια ώρα, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό παρουσίασαν οριακή αύξηση. Τον Αύγουστο του 2026 ανήλθαν σε 239.337, έναντι 238.740 τον Αύγουστο του 2025, καταγράφοντας άνοδο 0,3%.

Η Ελλάδα παρέμεινε μακράν ο κυριότερος προορισμός των κατοίκων Κύπρου, καθώς από τη χώρα επέστρεψε το 36,6% των ταξιδιωτών, ή 87.684 άτομα.

Ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο με 6,9% και 16.448 επιστροφές, η Ιταλία με 4,6% και 11.054, η Πολωνία με 4,3% και 10.408 και η Ρωσία με 4,2% και 10.021.

Οι διακοπές αποτέλεσαν και για τους κατοίκους Κύπρου τον κυριότερο λόγο ταξιδιού στο εξωτερικό, με ποσοστό 93,1%. Οι επαγγελματικοί λόγοι αντιστοιχούσαν στο 5,9%, οι σπουδές στο 0,8% και άλλοι λόγοι στο 0,2%.