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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού σήμερα, Πέμπτη (17/9), όταν κατηγορούμενος αισθάνθηκε αδιαθεσία και λιποθύμησε στο εδώλιο.

Η αντίδραση του Δημόσιου Κατηγόρου ήταν άμεση, καθώς διέκοψε τη διαδικασία και έσπευσε να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα κλήθηκε ασθενοφόρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την εκδίκαση ποινικής υπόθεσης και ενώ στο εδώλιο του μάρτυρα κατέθετε ο ανακριτής της υπόθεσης. Ο κατηγορούμενος έχασε τις αισθήσεις του, με τον Δημόσιο Κατήγορο να σπεύδει αμέσως στο πλευρό του.

Όπως πληροφορείται η ιστοσελίδα μας, ο κατηγορούμενος φαίνεται να υπέστη υπογλυκαιμικό επεισόδιο, καθώς δεν πρόλαβε να πάρει τις καραμέλες που είχε μαζί του. Ο Δημόσιος Κατήγορος παρέμεινε στο πλευρό του, κρατώντας τον κοντά του, και ζήτησε άμεσα να του φέρουν αναψυκτικό.

Αφού του δόθηκε, ο κατηγορούμενος άρχισε σταδιακά να συνέρχεται και να ανακτά τις αισθήσεις του. Λίγο αργότερα, ο κατηγορούμενος παραλήφθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.

Η ψύχραιμη και άμεση αντίδραση του Δημόσιου Κατηγόρου ξεχώρισε, καθώς χωρίς δεύτερη σκέψη έσπευσε να βοηθήσει τον κατηγορούμενο, θέτοντας για λίγο τη δικαστική διαδικασία σε δεύτερη μοίρα.