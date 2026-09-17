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Ένα εντυπωσιακό βίντεο με ένα από τα πιο παράξενα ψάρια των Γκαλαπάγκος κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς το κοκκινόχειλο νυχτεριδόψαρο ξεχωρίζει τόσο για τα έντονα κόκκινα χείλη του όσο και για τον ασυνήθιστο τρόπο με τον οποίο μοιάζει να «περπατά» στον βυθό.

Παρά την πρόσφατη δημοσιότητά του και σύμφωνα με τους ερευνητές, δεν πρόκειται για νεοανακαλυφθέν είδος.

Το ψάρι που προτιμά τα μεγάλα βάθη

Το ιδιαίτερο αυτό ψάρι ζει αποκλειστικά στα τροπικά νερά γύρω από τα νησιά Γκαλαπάγκος, σε βάθη που φτάνουν έως και τα 120 μέτρα.

Δείτε βίντεο

The Red-Lipped Batfish looks like a fish that got tired of swimming and decided to start walking. 😅🐟



Found around the Galápagos Islands, this bizarre species spends most of its life crawling along the seafloor using its modified fins instead of swimming.



Its bright red lips… pic.twitter.com/WBQLcLnaIo September 12, 2026

Το πιο ενδιαφέρον ανατομικό του χαρακτηριστικό είναι η μεταμόρφωση των θωρακικών και κοιλιακών πτερυγίων του σε εξειδικευμένα «άκρα», τα οποία του επιτρέπουν να στηρίζεται και να βαδίζει σταθερά στον πυθμένα, αντί να κολυμπά.

Παράλληλα, στο κεφάλι του φέρει μια ειδική προεξοχή, το «illicium», το οποίο λειτουργεί ως φυσικό δόλωμα.

https://x.com/ktph1992/status/2098584475693183293

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το χρησιμοποιεί για να προσελκύει τη λεία του, η οποία αποτελείται κυρίως από μικρά ψάρια, γαρίδες και μαλάκια.

iefimerida.gr