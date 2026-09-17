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Ένα γκόλντεν ριτρίβερ στο Σαν Ντιέγκο απέδειξε ότι μάλλον δεν είναι φτιαγμένο για… καθήκοντα φύλακα, καθώς κάμερα ασφαλείας το κατέγραψε να πλησιάζει επανειλημμένα άνδρα που είχε μπει παράνομα στο σπίτι και να του προσφέρει παιχνίδια.

Ο άνδρας φέρεται να μπήκε από ανοιχτό παράθυρο του δεύτερου ορόφου, χρησιμοποιώντας σκάλα. Στη συνέχεια έβγαλε παπούτσια και μπλούζα, πήρε γιαούρτι, γαλοπούλα και τυρί από το ψυγείο και παρέμεινε στο σπίτι περίπου μισή ώρα, κάνοντας ακόμη και έναν σύντομο ύπνο.

Ο Νας, πάντως, δεν φάνηκε να ανησυχεί. Στο βίντεο εμφανίζεται τρεις φορές με παιχνίδι στο στόμα, προσπαθώντας προφανώς να παίξει μαζί του.

A Golden Retriever brought his toy to a home intruder after the man broke into a home in San Diego, CA.



The “watchdog,” Nash, watched the intruder make himself at home and tried to get him to play.



The dog’s owner, who wasn’t home, watched the scene unfold on his phone. pic.twitter.com/V8ILlliaNm — Next Brief (@nextbrief) September 16, 2026

«Πιστεύαμε ότι θα γάβγιζε στους ανθρώπους και έκανε ακριβώς το αντίθετο», είπε ο ιδιοκτήτης του, Ντάντε Ρόουλι.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, ο Νας τους υποδέχθηκε με τον ίδιο τρόπο, κρατώντας παιχνίδι στο στόμα.

Ο ύποπτος προσπάθησε να διαφύγει από παράθυρο του μπάνιου, όμως συνελήφθη στην πίσω αυλή. Σε βάρος του απαγγέλθηκε κατηγορία για διάρρηξη, ενώ εκκρεμούσαν και άλλες κατηγορίες από άσχετες υποθέσεις.

protothema.gr