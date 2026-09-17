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Με βαρείς δασμούς, ακόμη και με περιορισμό των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας στην πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να ανοίξει ο δρόμος ώστε ο Καναδάς να καταστεί το πρώτο «συνδεδεμένο μέλος» της ΕΕ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «γελοία» την προοπτική, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η αντίδραση της Ουάσιγκτον θα εξαρτηθεί από τις προθέσεις που θα αποδώσει στους Ευρωπαίους.

«Αν είναι εχθρική ενέργεια, θα επιβάλω βαρύτατους δασμούς»

«Το βρίσκω γελοίο», είπε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Αν το κάνουν, κι αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλω βαρύτατους τελωνειακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη σε πολλούς τομείς», προειδοποίησε.

«Αν έχουν καλές προθέσεις, έξοχα. Αν έχουν κακές προθέσεις, θα επιβάλλουμε βαρύτατους δασμούς στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ επιτέθηκε παράλληλα στον Καναδά, χαρακτηρίζοντάς τον «φρικτό εμπορικό εταίρο» των ΗΠΑ.

Η πρόταση της φον ντερ Λάιεν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε, κατά την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης, να ανοίξει ο δρόμος ώστε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο «συνδεδεμένο μέλος» της ΕΕ, στο πλαίσιο μιας πολύ στενότερης συνεργασίας σε εμπόριο, άμυνα, τεχνολογία, ενέργεια, κρίσιμες πρώτες ύλες και Αρκτική.

Το συγκεκριμένο καθεστώς δεν προβλέπεται σήμερα από τις ευρωπαϊκές συνθήκες ως μορφή ένταξης, ενώ δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί οι θεσμικές και νομικές λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι, εν μέσω της εμπορικής αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ, έχει δηλώσει ότι η Οτάβα επιδιώκει να οικοδομήσει μια «μοναδική συμμαχία» με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να ζητά πλήρη ένταξη στο μπλοκ.

protothema.gr