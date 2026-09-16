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Τη ζωή του έχασε ένα πεντάχρονο αγόρι στην Αριζόνα των ΗΠΑ, αφού έμεινε για ώρα μέσα σε αυτοκίνητο, ενώ οι γονείς του διοργάνωναν πάρτι στο σπίτι τους.

Ο Theo Sabo έμεινε μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του γύρω στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής, αφού είχαν επιστρέψει στο σπίτι από μία βάφτιση. Η οικογένεια φιλοξενούσε περίπου 50 συγγενείς και φίλους, όταν διαπίστωσε, περισσότερες από δυόμισι ώρες αργότερα, ότι το παιδί έλειπε. Ο Theo εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο αυτοκίνητο μία ημέρα που η θερμοκρασία στην περιοχή έφτασε τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Στο παιδί έγινε ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι γονείς του, ο 50χρονος Mihail Sabo και η 45χρονη Anca Sabo, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κακοποίηση παιδιού. Το ζευγάρι έχει ακόμη τέσσερα παιδιά, ηλικίας 18, 15, 14 και 9 ετών.

Ο πατέρας ρίχνει την ευθύνη στον έφηβο γιο του

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Mihail υποστήριξε ότι, όταν έφτασαν από τη βάπτιση, ζήτησε από τον 14χρονο γιο του να βγάλει τον Theo από το αυτοκίνητο. Ο έφηβος, ωστόσο, φέρεται να είπε στις Αρχές ότι ο πατέρας του δεν του ζήτησε ποτέ κάτι τέτοιο. Κατά τις ξεχωριστές ακροάσεις των γονέων τη Δευτέρα, η Anca ήταν εμφανώς αναστατωμένη και έκλαιγε, ενώ ο σύζυγός της παρέμενε σιωπηλός με σκυμμένο το κεφάλι. Η δικηγόρος υπεράσπισης Leah Dodd χαρακτήρισε την υπόθεση «τραγωδία» και επέμεινε στον ισχυρισμό ότι ο Mihail είχε ζητήσει από τον 14χρονο να ελέγξει τον Theo. «Η μητέρα διοργάνωνε ένα πάρτι στο σπίτι τους και υπέθετε ότι ο πατέρας θα έβγαζε τον [Theo] από το αυτοκίνητο. Ο πατέρας ζήτησε από το 14χρονο παιδί τους να το κάνει. Δεν πρόκειται για περίπτωση όπου ζητήθηκε από ένα μικρό παιδί να βγάλει ένα άλλο παιδί από το όχημα», υποστήριξε.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι οι κατηγορίες δεν δικαιολογούνται. Η δικηγόρος ανέφερε επίσης ότι η Anca κάλεσε το 911, προσπάθησε να σώσει το παιδί και συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς, ενώ υποστήριξε πως όσα έκαναν οι γονείς όταν εντόπισαν τον Theo μέσα στο όχημα ήταν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες παροχής πρώτων βοηθειών.

Από την πλευρά της, η εισαγγελέας τόνισε ότι το παιδί παρέμεινε στο αυτοκίνητο για περισσότερες από δυόμισι ώρες και ότι οι γονείς δεν γνώριζαν πού βρισκόταν όλο αυτό το διάστημα.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η μητέρα που έκλαιγε με λυγμούς ζήτησε από τον δικαστή να της επιτρέψει να δει τα παιδιά της. Οι δύο γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση 150.000 δολαρίων ο καθένας και δεν επιτρέπεται να έχουν επαφή μεταξύ τους. Μπορούν, ωστόσο, να επισκέπτονται τα άλλα τέσσερα παιδιά τους υπό επίβλεψη.

Το ζευγάρι είναι παντρεμένο σχεδόν 20 χρόνια και ζει στην Αριζόνα από το 2011. Σε διαδικτυακό έρανο για την οικογένεια, ο Theo περιγράφεται ως ένα παιδί που αγαπήθηκε βαθιά και η μνήμη του οποίου δεν θα ξεχαστεί. Οι Mihail και Anca Sabo αναμένεται να εμφανιστούν ξανά ενώπιον του δικαστηρίου στις 21 Σεπτεμβρίου.

iefimerida.gr