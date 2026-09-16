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Με ελλείψεις βιβλίων σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια ξεκίνησε η φετινή σχολική χρονιά, ενώ ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο πότε ακριβώς θα φτάσουν τα εγχειρίδια στις σχολικές αίθουσες.

Όπως διευκρινίστηκε στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, στην οποία εξετάστηκε τον χρονοδιάγραμμα παράδοσης των βιβλίων, στα δημοτικά χωρίς εγχειρίδια γίνεται το μάθημα στα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία, την Ιστορία, τη Γεωγραφία, τον Σχεδιασμό και Τεχνολογία και τα Θρησκευτικά. Στα γυμνάσια και στα λύκεια δεν παραδόθηκαν τα βιβλία για τα Αγγλικά.

Λόγω των προβλημάτων, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε προσωρινή λύση, δίνοντας εντολή να τυπωθούν τα πρώτα τρία κεφάλαια των συγγραμμάτων που δεν παραδόθηκαν, μέχρι να φτάσουν στα σχολεία τα βιβλία περί τα μέσα Οκτωβρίου. Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Παιδείας εξετάζει να αλλάξει τακτική και να παραγγέλνει βιβλία που να καλύπτουν τις ανάγκες δύο σχολικών χρόνων.

Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, ο αναπληρωτής διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μάριος Στυλιανίδης, ανέφερε ότι επρόκειτο για πρόβλημα τελευταίας στιγμής. Για τα μαθηματικά, ειδικά, το οποίο είναι καθημερινό μάθημα, αναφέρθηκε ότι έγινε ενημέρωση για τα έντυπα που δεν θα έφταναν. Επιπλέον, υπογράμμισε, πως ζητήθηκε από τον εκδοτικό οίκο, όπως τυπωθούν και σταλούν τα πρώτα 3 κεφάλαια των βιβλίων που δεν παραδόθηκαν έως ότου στα μέσα Οκτωβρίου φτάσουν τα βιβλία.

Από αυτά τα προσωρινά εγχειρίδια, έχει παραδοθεί το 80%, αναφέρθηκε από την υπεύθυνη των αποθηκών του Υπουργείου.

Επιπλέον, η διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, Έλενα Χατζηκακού, είπε πως τα βιβλία κατοχυρώνονται μέσω διαγωνισμών. «Οι διαδικασίες έγιναν εγκαίρως. Οι διαγωνισμοί για την τύπωση των βιβλίων κατακυρώθηκαν Μάρτιο του 2026 και έπρεπε να παραδοθούν περί τα μέσα Ιουλίου 2026. Το γεγονός ότι είχαμε καθυστέρηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπήρχε ανάδοχος για να αναλάβει την προσφορά», είπε.

Η κ. Χατζηκακού υπογράμμισε πως στην υποβολή του νέου προϋπολογισμού, υπάρχει αναλυτικά κεφάλαιο ώστε να υπάρχει την επόμενη χρονιά επαρκές απόθεμα για να καλύψουν τις ανάγκες και της μεθεπόμενης χρονιάς.

Από πλευράς ΠΟΕΔ, αναφέρθηκε πως η έλλειψη βιβλίων είναι σημαντικό ζήτημα και γι’ αυτό ήταν και έντονη η αντίδραση. «Είμαστε πέρα από 300 σχολεία, σε πολλά δεν έχουν πάει ούτε τα πρώτα 3 κεφάλαια», είπε και πρόσθεσε, «Μια φωτοτυπία δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα βιβλίο».

Από πλευράς ΟΛΕΜΚ, υπογραμμίστηκε πως δεν έχουν λάβει τα βιβλία για το μάθημα των Αγγλικών, ενώ η ΟΛΤΕΚ επεσήμανε πως έχει παραδοθεί σχεδόν το 97% των εγχειριδίων.

Η γενική γραμματέας της ΠΣΕΜ, Δέσποινα Κυπριανού, είπε πως το μάθημα των Αγγλικών γίνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τα βιβλία και είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχουν

στο μάθημα. «Τα λύκεια άνοιξαν πριν από 1,5 εβδομάδα και δεν έχουμε απάντηση πότε θα έρθουν».

Τις αντιδράσεις και τον προβληματισμό τους για τις ελλείψεις και τις δυσκολίες στη διδασκαλία, υπογράμμισαν οι ομοσπονδίες των γονέων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.