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Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας παρουσιάζονται σήμερα ο Μακάριος Δρουσιώτης και η Κυριακή Κυριάκου, στην πρώτη δικαστική εμφάνιση των δύο κατηγορούμενων για την πολύκροτη υπόθεση «Σάντη».

Η διαδικασία είναι ορισμένη για τις 08:30 και αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο δικαστικό βήμα μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής διερεύνησης και την καταχώριση της ποινικής υπόθεσης από τη Νομική Υπηρεσία. Κατά τη διαδικασία αναμένεται να ακολουθηθεί η διαδικασία παραπομπής της υπόθεσης σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας.

Τον Μακάριο Δρουσιώτη θα εκπροσωπήσει νομική ομάδα στην οποία συμμετέχουν η δικηγόρος Λητώ Καριόλου και το δικηγορικό γραφείο Χρίστου Κληρίδη.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 101 κατηγορίες, οι οποίες αφορούν τα αδικήματα της κατάρτισης πλαστού εγγράφου, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, της δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων και της παρενόχλησης.