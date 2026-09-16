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Ζεσταίνεται το πολιτικό σκηνικό και τα προεόρτια μιας μακράς προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές έχουν αρχίσει. Τα δείγματα γραφής προμηνύουν ένα κατακερματισμένο πεδίο και ένα ρευστό σκηνικό με πολλούς υποψηφίους. Ενδεικτικό είναι επίσης το γεγονός ότι διαπιστώνεται μία τάση των ενδιαφερόμενων μνηστήρων για τις προεδρικές εκλογές να προλάβουν τις κομματικές αποφάσεις και να επιχειρήσουν να διαμορφώσουν οι ίδιοι τις αποφάσεις και τις εξελίξεις.

Δένει η συνεργασία Χριστοδουλίδη – ΔΗΚΟ

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν ανακοίνωσε τις αποφάσεις του και από το ΔΗΚΟ αυτό που βγαίνει ως επίσημη γραμμή είναι ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε συλλογικό επίπεδο στα όργανα του κόμματος. Η τελευταία όμως συνάντηση των δύο πλευρών το απόγευμα της Δευτέρας, ουσιαστικά ήταν μια άτυπη επισφράγιση της νέας σελίδας στη σχέση των δύο. Ούτε παράπονα για τον ανασχηματισμό, ούτε κριτική για το GSI, ούτε μουρμούρα για έλλειψη συντονισμού. «Ήπια πολιτική συζήτηση, όπως πρέπει να είναι οι συναντήσεις μεταξύ Προέδρου και κόμματος που στηρίζει την Κυβέρνηση του», όπως χαρακτήρισε τη συνάντηση άτομο που ήταν παρών στο ραντεβού.

Το πρώτο γενικό συμπέρασμα της συνάντησης είναι ότι οι δύο πλευρές επιχειρούν να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση τους, επιδιώκοντας την ενίσχυση της συνεργασίας τους και τον καλύτερο συντονισμό. Ιδιαίτερα σε ένα δύσκολο, όπως αναμένεται, κοινοβουλευτικό περιβάλλον, στο οποίο σταδιακά θα επικρατεί προεκλογικό κλίμα ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Η συνάντηση, όπως ανέφεραν τόσο κομματικές όσο και κυβερνητικές πηγές, πραγματοποιήθηκε σε πολύ θετικό κλίμα και οι δύο πλευρές προχωρούν στην υλοποίηση όσων είχαν συμφωνηθεί το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, την καθιέρωση τακτικών συναντήσεων της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας του ΔΗΚΟ με την Κυβέρνηση αλλά και με τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και τη σύσταση ομάδας επικοινωνίας για καλύτερο συντονισμό, τόσο σε θέματα επικαιρότητας όσο και σε θέματα πολιτικής.

Κύριες προτεραιότητες αποτελούν η προώθηση του θέματος της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, αλλά και η αλλαγή του τρόπου προσλήψεων στη Δημόσια Υπηρεσία και των διατμηματικών προαγωγών.

Ο Μαυρογιάννης έρχεται με φόρα

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης μπαίνει δυναμικά στο σκηνικό. Επιβεβαιώνοντας χθες από τη μεσημβρινή εκπομπή του ΑΛΦΑ τις πληροφορίες που είχε δημοσιεύσει την προηγούμενη βδομάδα ο «Φ» ότι προτίθεται να ανακοινώσει τις αποφάσεις του πριν το τέλος του χρόνου και πριν το ΑΚΕΛ ολοκληρώσει τις διαδικασίες του.

«Θα ξεκινήσουν τις δικές τους διαδικασίες με ορίζοντα τον Μάρτιο. Η ιδέα η δική μου είναι, εάν αποφασίσουμε με τους συνεργάτες μου, να το ανακοινώσουμε πιο πριν, όχι για να δεσμεύσουμε το ΑΚΕΛ αλλά να δώσουμε την αίσθηση ότι οι άνθρωποι θα κάνουν αυτό που νομίζουν ότι είναι καλό, δεν σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει να περιμένουμε», δήλωσε.

Επανέλαβε ότι πρόσφατα γευμάτισε μαζί με τον Στέφανο Στεφάνου καιπαραδέχθηκε ότι μέχρι τώρα είχε μια-δύο φορές φορές συνάντηση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου με τον οποίο συζήτησε σε φιλικό κλίμα και όχι «σενάρια».

«Ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου θα ήταν ένας εξαιρετικός αντίπαλος, είπε.

Στην εξίσωση και ο Κενεβέζος

Στην σεναριολογία των προεδρικών μπήκε από χθες και το όνομα του Κυριάκου Κενεβέζου. «Η Κύπρος χρειάζεται πολιτική πρόταση και ο κεντρώος χώρος χρειάζεται να ξαναβρεί τη δική του. Για όλα τα υπόλοιπα, ο χρόνος θα δείξει», δήλωσε στο philenews ο πρώην υπουργός Παιδείας και τέως Πρέσβης στην Αθήνα, κληθείς να σχολιάσει το δημοσίευμα της ιστοσελίδας Reporter, σύμφωνα με το οποίο μπαίνει στο κάδρο των προεδρικών εκλογών ως πιθανός υποψήφιος.

Σε τηλεφωνική μας επικοινωνία και απαντώντας στο κατά πόσο τον ενδιαφέρει πραγματικά να είναι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές, ο Κυριάκος Κενεβέζος ούτε επιβεβαίωσε ούτε απέκλεισε το ενδεχόμενο, γεγονός που αφήνει ανοικτή την πιθανότητα μιας τέτοιας εξέλιξης.

Η δήλωσή του, εξάλλου, περί ανάγκης πολιτικής πρότασης από τον κεντρώο χώρο, δείχνει ότι υπάρχει από μέρους του πολιτικός προβληματισμός. «Δεν μπορεί να υπάρξει ισορροπημένο πολιτικό σκηνικό χωρίς ισχυρό και ουσιαστικό Κέντρο», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Κωστής Ευσταθίου: Δηλώνει παρών στη ΕΔΕΚ

Την ικανοποίηση του για την απόφαση που ανακοίνωσε η νέα πρόεδρος για άρση όλων των διαγραφών χωρίς όρους ή προϋποθέσεις, εξέφρασε χθες μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ ο τέως βουλευτής του κόμματος Κωστής Ευσταθίου, δηλώνοντας ότι θεωρεί ότι αυτό είχε καθήκον να πράξει μετά την εκλογή της και αυτό έπραξε.

Δήλωσε πως δεν επιστρέφει στην ΕΔΕΚ, αφού «για να επιστρέψεις κάπου θα πρέπει πρώτα να έχεις αποχωρήσει», κάτι που κατά τον ίδιο δεν έγινε στη δική του περίπτωση. Αυτό που αποφασίστηκε είναι η άρση των διαγραφών που έγιναν στο παρελθόν, συνεπώς, όπως είπε, θα είναι σαν να μην έγιναν ποτέ.

Άφησε επίσης ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω εμπλοκής του με διεκδίκηση θέσης κομματικού αξιώματος μετά το εκλογικό συνέδριο του κόμματος.