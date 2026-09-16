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Τον φάκελο των παράνομων ιατρικών πράξεων και των ψευδοθεραπειών ανοίγουν σήμερα οι γιατροί, στον απόηχο των τελευταίων περιστατικών που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Την ίδια ώρα και ενώ η νέα καταγγελία για παράνομες δραστηριότητες σε συγκεκριμένο κέντρο βρίσκεται ήδη ενώπιον της Αστυνομίας και, ταυτόχρονα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες αρχίζουν παγκύπρια χαρτογράφηση των χώρων στους οποίους προσφέρονται επεμβατικές θεραπείες υψηλού κινδύνου, στο προσκήνιο έρχεται και το γεγονός ότι αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει σε ισχύ νόμος που να επιτρέπει στις αρμόδιες υγειονομικές Αρχές όχι μόνο να πραγματοποιούν ελέγχους, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά και να έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν διατάγματα αναστολής λειτουργίας.

Οι γιατροί της Κύπρου μετά τα όσα λέχθηκαν και γράφτηκαν την τελευταία εβδομάδα σε Ελλάδα και Κύπρο, με αφορμή τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, αποφάσισαν να πάρουν δημόσια τον λόγο, με τους εκπροσώπους του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου να κάνουν ήδη αναφορές σε κάποιους οι οποίοι «ανακάλυψαν την ανύπαρκτη ειδικότητα της αισθητικής ιατρικής» και να μιλούν για τσαρλατανισμό, ο οποίος ασκείται και στη χώρα μας.

Φάρμακα, διάφορα ενδοφλέβια σκευάσματα, «θαυματουργικές» βιταμίνες, ορμόνες, πεπτίδια που χορηγούνται παράνομα σε πολίτες για σκοπούς υγείας και ευεξίας, είχαν απασχολήσει την κυπριακή επικαιρότητα και στις αρχές της περασμένης εβδομάδας και πριν ακόμα σημειωθεί ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή.

Τον δημόσιο διάλογο φούντωσε, βεβαίως, ακόμα πιο πολύ η χθεσινή επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας για κέντρο το οποίο βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο των αρμοδίων επιθεωρητών αλλά και της Αστυνομίας, ενώ, όπως πληροφορούμαστε, πριν από μερικούς μήνες στον συγκεκριμένο χώρο, είχαν εντοπιστεί από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, αποθέματα φαρμάκων, ορμονών και άλλων, τα οποία είχαν εισαχθεί παράνομα στην Κύπρο.

Η συγκεκριμένη έρευνα που είχε γίνει την περασμένη άνοιξη ήταν, άλλωστε, η αφορμή για το ξήλωμα παράνομου εργαστηρίου φαρμάκων από τις αρμόδιες Αρχές στην Ελλάδα τον Ιούνιο. Υπενθυμίζεται ότι δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, στον ελληνικό Τύπο, έφεραν τη γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη να σχετίζεται και με το εργαστήριο/ φαρμακείο που λειτουργούσε στο Χαλάνδρι.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 το συγκεκριμένο κέντρο στην Κύπρο, είχε αποτελέσει και στόχο βομβιστικής επίθεσης απασχολώντας τις διωκτικές Αρχές.

«Απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια»

Μιλώντας στον «Φ», ο πρόεδρος της Επιτροπής Ιατρικής Δεοντολογίας του ΠΙΣ, Μιχάλης Αναστασιάδης, ανέφερε ότι ο ΠΙΣ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο και τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες για υποθέσεις που αφορούν μη προσοντούχα πρόσωπα, παράνομη χρήση σκευασμάτων και κέντρα που υπόσχονται μη τεκμηριωμένες θεραπείες.

«Εκ των πραγμάτων, βρισκόμαστε και παραμένουμε σε διαρκή επαφή με το υπουργείο Υγείας και τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες. Θα θυμάστε και τις περιπτώσεις παράνομης χρήσης σκευασμάτων από μη προσοντούχα πρόσωπα, καθώς και κέντρα τα οποία υπόσχονται θεραπείες που εντάσσονται στο πλαίσιο των ψευδοθεραπειών», είπε.

Ο κ. Αναστασιάδης επισήμανε ότι η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσε μεγάλη δημοσιότητα στο ζήτημα, χωρίς όμως το πρόβλημα να είναι καινούργιο. «Αντιλαμβάνομαι ότι το ζήτημα έλαβε μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας της υπόθεσης Μαζωνάκη. Ωστόσο, ο τσαρλατανισμός είναι κάτι που μας απασχολεί διαχρονικά και για την αντιμετώπισή του χρειάζεται πραγματικά συντονισμένη προσπάθεια», ανέφερε στον «Φ».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διάδοση ισχυρισμών για θεραπείες που δεν διαθέτουν επιστημονική τεκμηρίωση. «Προφανώς και μιλάμε για παράνομη δραστηριότητα. Από την άλλη, η εύκολη διάχυση της πληροφόρησης μέσω του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα των ηλεκτρονικών μέσων, βρίσκει πρόσφορο έδαφος σε ανθρώπους που αναζητούν λύση σε χρόνια προβλήματα. Οι άνθρωποι αυτοί πέφτουν συχνά θύματα της ανάγκης τους να βρουν ελπίδα», είπε.

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι ο ΠΙΣ θα συνεχίσει να ενημερώνει τις αρμόδιες Υπηρεσίες όποτε περιέρχονται σε γνώση του ανάλογες δραστηριότητες. «Εμείς, όπου εντοπίζουμε τέτοιου είδους δραστηριότητες, θα απευθυνόμαστε στους αρμόδιους φορείς», τόνισε.

Το κενό στη νομοθεσία και τα επακόλουθα του

Η νέα έρευνα για την παροχή επεμβατικών θεραπειών υψηλού κινδύνου στο συγκεκριμένο κέντρο επαναφέρει στον δημόσιο διάλογο και το νομοθετικό κενό που φαίνεται να υπάρχει και αφορά τις δυνατότητες παρέμβασης από το υπουργείο Υγείας.

Το συγκεκριμένο κέντρο δεν είναι αδειοδοτημένο ως νοσηλευτήριο και, επομένως, το υπουργείο Υγείας δεν έχει τη δυνατότητα να του αφαιρέσει ή να αναστείλει άδεια νοσηλευτηρίου.

Την ίδια ώρα, δεν υπάρχει σε ισχύ κάποιο νομοθετικό πλαίσιο που να ρυθμίζει συνολικά την αδειοδότηση και τη λειτουργία παρόμοιων δομών δίνοντας τη δυνατότητα έκδοσης διατάγματος αναστολής λειτουργίας στο υπουργείο Υγείας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Υγείας, Δημήτρης Κωνσταντίνου, εξήγησε ότι «το υπουργείο Υγείας μπορεί να αφαιρέσει άδεια από ένα αδειοδοτημένο ιατρικό κέντρο. Το συγκεκριμένο κέντρο, όμως, δεν κατέχει άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο. Αυτό που μπορούσε να κάνει το Υπουργείο –και το έκανε– ήταν να διαβιβάσει την υπόθεση στην Αστυνομία. Οι επιθεωρητές επισκέφθηκαν τον χώρο και, βάσει της έκθεσης που ετοιμάστηκε, υποβλήθηκε καταγγελία στην Αστυνομία. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε εξοπλισμός», πρόσθεσε ο κ. Κωνσταντίνου.

Το ίδιο κέντρο είχε βρεθεί και στο παρελθόν στο μικροσκόπιο των αρμόδιων Υπηρεσιών. «Το 2022 είχε φθάσει κοντά μας καταγγελία, ενώ το 2023 λάβαμε ακόμη μία καταγγελία για το συγκεκριμένο ιατρικό κέντρο. Υποβλήθηκαν καταγγελίες στην Αστυνομία, η οποία διαβίβασε τον φάκελο στη Νομική Υπηρεσία. Η Νομική Υπηρεσία αποφάνθηκε ότι δεν υπήρχε επαρκής μαρτυρία για να προχωρήσει η υπόθεση», είπε ο κ. Κωνσταντίνου.

Χαρτογραφούνται οι υπηρεσίες στην Κύπρο

Με αφορμή την υπό εξέλιξη έρευνα, ο υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, όπως ο ίδιος αποκάλυψε σε δηλώσεις του χθες, έδωσε οδηγίες για καταγραφή όλων των χώρων στους οποίους παρέχονται θεραπείες υγείας ή ευεξίας ή αντιγήρανσης, προκειμένου να είναι σε θέση οι αρμόδιες Αρχές να ασκούν ελέγχους και να κάνουν τις παρεμβάσεις τους.

«Δεν θα περιοριστούμε στη συγκεκριμένη ή σε ακόμη μία περίπτωση. Έχω δώσει οδηγίες να γίνει χαρτογράφηση των χώρων στους οποίους παρέχονται τέτοιες θεραπείες, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται ιατρικός εξοπλισμός ή όταν προσφέρονται υπηρεσίες αντιγήρανσης, αντιοξείδωσης και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες», είπε. «Θα χαρτογραφήσουμε ποιος παρέχει αυτές τις υπηρεσίες, πού και με ποιον εξοπλισμό, καθώς και ποιες δυνατότητες υπάρχουν για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επιπλοκών», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι αποτελεί αναγνωρισμένη θεραπεία, η οποία μπορεί να αποδειχθεί ακόμη και σωτήρια όταν εφαρμόζεται στη βάση επιστημονικών ενδείξεων. Υπέδειξε, ωστόσο, ότι δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως απλή υπηρεσία ευεξίας. «Σε ό,τι αφορά την πλασμαφαίρεση, πρέπει να πούμε ότι είναι μια αναγνωρισμένη ιατρική θεραπεία, ιδιαίτερα σημαντική και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και σωτήρια. Δεν είναι, όμως, μια απλή διαδικασία ευεξίας. Είναι ιατρική πράξη και πρέπει να πραγματοποιείται όταν υπάρχει επιστημονική ένδειξη, από κατάλληλους επαγγελματίες και σε κατάλληλους χώρους», είπε.