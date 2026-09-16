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Η αντιπαράθεση για τη δράση των ακτιβιστών και τα δικαιώματα των κυνηγών οδηγείται σήμερα σε συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή Περιβάλλοντος, με θέμα τις επιπτώσεις από τη δράση ακτιβιστικών οργανώσεων και την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπισή τους.

Την παραμονή της κρίσιμης συζήτησης, οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα, με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και την Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου να διασταυρώνουν τα ξίφη τους για τον ρόλο των «εθελοντών ελεγκτών» και τα όρια της νομιμότητας στην κυπριακή ύπαιθρο.

Παρά το γεγονός ότι η συζήτηση αφορά το έργο προστασίας της άγριας ζωής στο πεδίο, η Βουλή προχωρά στη συζήτηση αφήνοντας εκτός αιθούσης τις δύο κατεξοχήν οργανώσεις που αποκαλύπτουν και καταγγέλλουν τη λαθροθηρία στο νησί, τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου (BirdLife Cyprus) και την Committee Against Bird Slaughter (CABS). Οι δύο οργανώσεις καταγγέλλουν πολιτικές μεθοδεύσεις του ΕΛΑΜ με στόχο την αποδυνάμωση των ελέγχων κατά της λαθροθηρίας.

Η στάση αυτή της επιτροπής Περιβάλλοντος έρχεται να προστεθεί στις προειδοποιήσεις της CABS, η οποία υπογράμμισε ότι οι συντονισμένες επιχειρήσεις μεταξύ ΜΚΟ, Αστυνομίας και Υπηρεσίας Θήρας αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της καταπολέμησης του εγκλήματος. Μόνο την περασμένη φθινοπωρινή περίοδο, η δράση της CABS οδήγησε σε 55 καταδίκες λαθροθήρων και την απελευθέρωση πάνω από 1.200 προστατευόμενων πουλιών.

Μετά την έντονη αντίδραση της CABS, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου κατάγγειλε ότι η οργάνωση όχι μόνο δεν περιλήφθηκε στους προσκεκλημένους, αλλά το αίτημα που υπέβαλε για να παραστεί και να καταθέσει τις θέσεις της απορρίφθηκε από την Επιτροπή, γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά στα 24 χρόνια ενεργούς δράσης του Συνδέσμου.

Τονίζει πως η καταγραφή και η επίσημη καταγγελία εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής αποτελεί πυλώνα μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Όπως επισημαίνεται, αν κάποιος ακτιβιστής παρανομεί, αρμόδιες είναι οι Αρχές επιβολής του νόμου και όχι οι κοινοβουλευτικοί περιορισμοί.

Το γεγονός ότι οι δύο μοναδικοί φορείς της κοινωνίας των πολιτών που συλλέγουν στοιχεία, διενεργούν περιπολίες και καταγγέλλουν επώνυμα τις παράνομες παγιδεύσεις στις Αρχές (Αστυνομία και Υπηρεσία Θήρας) δεν κλήθηκαν να υπερασπιστούν το έργο τους, προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα της συνεδρίασης.

Από πλευράς της, η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής (ΚΟΚ & ΔΑΖ) τονίζει πως το πρόβλημα των παρενοχλήσεων δεν είναι καινούργιο. Έχει εντοπιστεί, καταγγελθεί και αναδειχθεί από την ίδια εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με την ΚΟΚ & ΔΑΖ, οι ενέργειες παρεμπόδισης ή εκφοβισμού πολιτών που ασκούν νόμιμα το δικαίωμά τους στη θήρα δημιουργούν επικίνδυνες εντάσεις στην κυπριακή ύπαιθρο και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων.

Παράλληλα, η ΚΟΚ & ΔΑΖ ξεκαθαρίζει τη θέση της απέναντι στη λαθροθηρία: «Η θέση μας είναι διαχρονική και ξεκάθαρη. Καταδικάζουμε κάθε παράνομη κυνηγετική δραστηριότητα και στηρίζουμε την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας. Σε ένα ευνομούμενο κράτος, όμως, την αποκλειστική ευθύνη για τον έλεγχο και την εφαρμογή του νόμου έχουν η Αστυνομία, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και οι αρμόδιες κρατικές Αρχές. Καμία ομάδα και κανένας ιδιώτης δεν μπορεί να υποκαθιστά το κράτος».