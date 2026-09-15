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Κάλεσμα προς τους βουλευτές της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος να αντιταχθούν στις πολιτικές μεθοδεύσεις που στόχο έχουν την υπονόμευση της καταπολέμησης της λαθροθηρίας απευθύνει η περιβαλλοντική οργάνωση Committee Against Bird Slaughter (CABS), ενόψει της αυριανής συνεδρίασης.

Αφορμή για την αντίδραση της οργάνωσης αποτελεί η εγγραφή θέματος από το ΕΛΑΜ για την «αξιολόγηση των επιπτώσεων» της δράσης των ακτιβιστών, με την CABS να προειδοποιεί ότι τυχόν περιορισμός της επιτυχημένης συνεργασίας των ΜΚΟ με την Αστυνομία Κύπρου και την Υπηρεσία Θήρας θα αφήσει το πεδίο ελεύθερο στους παραβάτες της άγριας ζωής και θα καταφέρει σοβαρό πλήγμα στη διεθνή εικόνα της χώρας.

Ο πρόεδρος της CABS, Karl-Heinz Kreutzer τονίζει ότι οι συντονισμένες επιχειρήσεις (Αστυνομία, Υπηρεσία Θήρα, ΜΚΟ) είναι η ραχοκοκαλιά κατά της λαθροθηρίας.

Κατά την περασμένη φθινοπωρινή περίοδο, οι καταγγελίες που υπέβαλε η CABS οδήγησαν άμεσα στην καταδίκη 55 λαθροθήρων, κατάσχεση 1.621 ξόβεργων, 139 διχτυών και 89 ηχομιμητικών συσκευών. Ταυτόχρονα, απελευθερώθηκαν 1.286 ζωντανά πουλιά από παγίδες. Τις τελευταίες εβδομάδες, 6 λαθροθήρες εντοπίστηκαν επ’ αυτοφώρω, με άμεση κατάσχεση όπλων και εξοπλισμού.

Το δελτίο τύπου της CABS

Η CABS καλεί τους βουλευτές να μην παρασυρθούν από τις μεθοδεύσεις του ΕΛΑΜ και αντιθέτως να ενισχύσουν τις προσπάθειες προστασίας της φύσης από τα εγκλήματα κατά της άγριας ζωής

Ενόψει της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος την Τετάρτη, περιβαλλοντιστές καλούν τους Κύπριους βουλευτές να αντιταχθούν στις πολιτικές μεθοδεύσεις που αποσκοπούν στην υπονόμευση των δράσεων κατά της λαθροθηρίας και, αντίθετα, να ενισχύσουν τη ζωτικής σημασίας συνεργασία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των Αρχών.

Η έκκληση έρχεται ως απάντηση σε θέμα που έθεσε προς συζήτηση το ακροδεξιό ΕΛΑΜ και αφορά επίσημα την εξέταση των «επιπτώσεων των δράσεων των περιβαλλοντικών οργανώσεων». Η Committee Against Bird Slaughter (CABS) προειδοποιεί τους βουλευτές να μην παραπλανηθούν από μεθοδεύσεις που έχουν ως στόχο να διαταράξουν την επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), της Αστυνομίας Κύπρου και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

Η CABS χαιρετίζει τη συνεδρίαση ως μια ευκαιρία να αναδειχθεί η καθοριστική συμβολή των περιβαλλοντικών οργανώσεων, αντιτάσσεται όμως κατηγορηματικά στην προσπάθεια του ΕΛΑΜ να περιορίσει τις επιχειρήσεις στο πεδίο.

«Οι συντονισμένες επιχειρήσεις μεταξύ θηροφυλάκων, αστυνομίας και ΜΚΟ αποτελούν εδώ και χρόνια τη ραχοκοκαλιά των επιτυχημένων προσπαθειών κατά της λαθροθηρίας στην Κύπρο», δήλωσε ο πρόεδρος της CABS, Karl-Heinz Kreutzer. «Η απαίτηση να περιοριστεί αυτή η επιτυχημένη συνεργασία αποτελεί μια ξεκάθαρη παγίδα, σχεδιασμένη ώστε να αιφνιδιάσει τις Αρχές και να αφήσει το πεδίο ελεύθερο για όσους παραβατούν κατά της άγριας ζωής».

Η παρακολούθηση πεδίου που πραγματοποιεί η CABS παραμένει ένας από τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην επιβολή της νομοθεσίας κατά των εγκλημάτων σε βάρος της άγριας ζωής στο νησί. Μόνο κατά την περασμένη φθινοπωρινή περίοδο, οι καταγγελίες που υπέβαλε η CABS οδήγησαν άμεσα στην καταδίκη 55 λαθροθήρων, καθώς και στην κατάσχεση 1.621 ξόβεργων, 139 διχτυών και 89 ηχομιμητικών συσκευών. Συνολικά, 1.286 ζωντανά πουλιά, τα οποία είχαν παγιδευτεί σε δίχτυα ή κολλήσει σε ξόβεργες, απελευθερώθηκαν. Τις τελευταίες εβδομάδες, από κοινού συντονισμένες επιχειρήσεις οδήγησαν στον εντοπισμό 6 λαθροθήρων επ’ αυτοφώρω, με αποτέλεσμα την άμεση κατάσχεση πυροβόλων όπλων και παράνομου εξοπλισμού παγίδευσης.

Η CABS ζητά από το Κοινοβούλιο να αξιοποιήσει την επικείμενη συνεδρίαση της Επιτροπής για να θεσμοθετήσει και να ενισχύσει τη θεσμική στήριξη των συντονισμένων επιχειρήσεων κατά της λαθροθηρίας, διασφαλίζοντας ότι οι Aρχές διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες από το πεδίο για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς της Κύπρου.

«Αντί να αποδυναμώνει την επιβολή της νομοθεσίας, το Κοινοβούλιο πρέπει να ενισχύσει τους ελέγχους και να στηρίξει ενεργά τη στενότερη θεσμική συνεργασία μεταξύ των ΜΚΟ και της αστυνομίας, ώστε να προστατεύσουμε τη φυσική κληρονομιά που μοιραζόμαστε», πρόσθεσε ο Kreutzer.

Η CABS υπογραμμίζει ότι οι διεθνείς και Κύπριοι εθελοντές της δραστηριοποιούνται αυστηρά εντός του νομικού πλαισίου, λειτουργώντας ως απαραίτητα «μάτια και αυτιά» για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Πουλιά στην Κύπρο. Σύμφωνα με την οργάνωση, η υποχώρηση στις πιέσεις του ΕΛΑΜ και των κυνηγετικών οργανώσεων θα έπληττε σοβαρά τη διεθνή εικόνα της Κύπρου και θα ανέτρεπε χρόνια προόδου στην καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής.