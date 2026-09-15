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Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στον Μαθιάτη η προτεινόμενη χωροθέτηση των νέων Κεντρικών Φυλακών στα διοικητικά όρια της κοινότητας, με την Ομάδα Προστασίας Ιστορικού και Περιβαλλοντικού Πλούτου Μαθιάτη να δηλώνει την πλήρη αντίθεσή της και να καλεί τον υπουργό Δικαιοσύνης να εγκαταλείψει τον σχεδιασμό και να εξετάσει εναλλακτικές επιλογές.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομάδα επικαλείται την περιβαλλοντική και αρχαιολογική αξία της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι η προτεινόμενη χωροθέτηση ενδέχεται να επιφέρει σοβαρές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στη φύση, στη βιοποικιλότητα, στο φυσικό και πολιτιστικό τοπίο, στα ύδατα και στην αρχαιολογική κληρονομιά. Παραπέμπει, μάλιστα, σε γνωμάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιουλίου 2025, η οποία αφορούσε άλλο έργο στην ίδια περιοχή.

Η Ομάδα θέτει παράλληλα θέμα «θεσμικής ασυνέπειας», σημειώνοντας ότι στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται τμήματα του δικτύου Natura 2000 και αρχαία μνημεία, ενώ υποστηρίζει ότι δεν έχουν προηγηθεί οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες ούτε εξέταση εναλλακτικών επιλογών χωροθέτησης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις υφιστάμενες επιβαρύνσεις της κοινότητας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στα διοικητικά όρια του Μαθιάτη βρίσκονται ήδη στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κρατική χαλίτικη γη και γη τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας, με την Ομάδα να υποστηρίζει ότι η εγκατάσταση των φυλακών στη βόρεια πλευρά του οικισμού θα περιορίσει περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης.

Η Ομάδα επισημαίνει επίσης ότι το προτεινόμενο τεμάχιο εμπίπτει κατά 85% σε κτηνοτροφική ζώνη Δ1, κατά 7% σε ζώνη προστασίας των υδάτων Ζ3 και κατά 7% σε γεωργική ζώνη Γ3, ενώ στην περιοχή λειτουργούν ήδη δύο μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες. Όπως υποστηρίζει, στις συγκεκριμένες ζώνες δεν επιτρέπεται η ανέγερση φυλακών και, εφόσον προχωρήσει το έργο, θα απαιτηθεί πολεοδομική άδεια κατά παρέκκλιση.

«Οι φυλακές δεν συνιστούν ανάπτυξη αλλά περαιτέρω επιβάρυνση της περιοχής», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ομάδα, εκφράζοντας φόβους για επιβάρυνση του κυκλοφοριακού, μείωση της ελκυστικότητας της περιοχής και της αξίας γης, καθώς και αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Παράλληλα, ζητά απαντήσεις από τον υπουργό Δικαιοσύνης για το μοντέλο υλοποίησης του έργου, το εκτιμώμενο κόστος των €300 εκατ. για 1.500 κρατούμενους, το κατά πόσον θα απαιτηθούν απαλλοτριώσεις ιδιωτικής γης, αλλά και για τα ποσά που έχουν δαπανηθεί τα προηγούμενα χρόνια σε μελέτες για άλλες επιλογές, όπως ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων Κεντρικών Φυλακών και ο σχεδιασμός νέων φυλακών στο Μαρκί.

Η Ομάδα υποστηρίζει ακόμη ότι δεν προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση με τους κατοίκους πριν από την εξαγγελία της προτεινόμενης χωροθέτησης. Τονίζει ότι, προτού προχωρήσει το έργο, θα πρέπει να εκπονηθούν Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, καθώς και να πραγματοποιηθεί δημόσια διαβούλευση.

Καταλήγοντας, καλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να επανεξετάσει συνολικά τη χωροθέτηση των νέων Κεντρικών Φυλακών και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αντιτίθεται σε σχεδιασμούς που, κατά την εκτίμησή της, απειλούν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και τις αναπτυξιακές προοπτικές του Μαθιάτη.