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Αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου για το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία δημοσιεύτηκε την ημέρα της κηδείας του τραγουδιστή.

Η Αφροδίτη Μάνου υποστήριξε ότι δεν ήξερε ούτε τον Μαζωνάκη ούτε τα τραγούδια του και σχολιάζει πως το «λαϊκό προσκύνημα στον νεκρό Μαζωνάκη «είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε».

Η θλιβερή παραφωνία της Αφροδίτης Μάνου έρχεται παρά το γεγονός ότι δεκάδες καλλιτέχνες και του λεγόμενου «έντεχνου» χώρου, από τον Σταύρο Ξαρχάκο μέχρι τον Γιώργο Νταλάρα και από τον Σωκράτη Μάλαμα και τον Μίλτο Πασχαλίδη ως την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τον Μάριο Φραγκούλη, μίλησαν με σεβασμό και θερμά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη και την πορεία του. Αλλά, κυρίως, μετά το γεγονός ότι χιλιάδες κόσμου έσπευσαν στη λαϊκή αγρυπνία και στην κηδεία του, αναγνωρίζοντας την λαϊκότητα και την διαδρομή του.

Η ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου

Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα-κι αυτόν και τη δουλειά του-αλλά το “λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε.

Καληνύχτα σας …

Η ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε δεκάδες αρνητικά σχόλια κάτω από το προφίλ της. Δείτε μερικές από αυτά:

protothema.gr