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Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε οικία στα Λιβάδια, στην επαρχία Λάρνακας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε μέρος της οροφής.

Η κλήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λήφθηκε στις 17:38 και στο σημείο ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρνακας «Υπ/μου Ανδρέα Παπαδόπουλου».

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 18:06.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών υγρομόνωσης σε ξύλινη οροφή, η οποία ήταν καλυμμένη με κεραμίδια.

Για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, τα μέλη της Πυροσβεστικής προχώρησαν σε μερική αποδόμηση της οροφής, μέρος της οποίας υπέστη εκτεταμένες ζημιές από τη φωτιά και τη θερμότητα.