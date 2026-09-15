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Κακόβουλη ενέργεια βρίσκεται πίσω από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα (14/09) σε δίκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο βρισκόταν σε αυλή οικίας στο Κίτι, στην επαρχία Λάρνακας.

Η κλήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λήφθηκε στις 16:18, με τον Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρνακας Υπ/μου Ανδρέα Παπαδόπουλου να ανταποκρίνεται με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Η φωτιά είχε κατασβεστεί πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, με τα μέλη της Υπηρεσίας να προχωρούν σε τελική κατάσβεση και επιθεώρηση του χώρου.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το δίκυκλο υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά προκλήθηκε από κακόβουλη ενέργεια.