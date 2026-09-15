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Απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που προκύπτουν για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη υπό το φως των νέων στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές καλούνται να δώσουν σήμερα (15/9) κατά την απολογία τους ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκοτονία με ενεχόμενο δόλο, μια κατηγορία που επισύρει έως και ισόβια κάθειρξη

Η κατηγορία αναβαθμίστηκε μετά τα νέα στοιχεία που έφτασαν στις ανακριτικές Αρχές από ανακτήσεις ψηφιακών πειστηρίων που έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο από την αστυνομία και συγκεκριμένα:

Η ακριβής λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και η διάρκεια της διαδικασίας.

Ο χρόνος παραμονής του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Τι ώρα μπήκε σε αυτό και τι ώρα έφυγε με το ΕΚΑΒ

Οι προειδοποιητικές ενδείξεις μηχανήματος στις οποίες αγνόησαν οι γιατροί.

Η κρίσιμη ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ

Καθοριστική για την πορεία της δικαστικής διαδικασίας είναι τα στοιχεία που προκύπτουν για το τι έλαβε χώρα στο ιατρείο την μία ώρα από τη στιγμή που ο γνωστός τραγουδιστής κατέρρευσε ενώ υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση και την κλήση στο ΕΚΑΒ το οποίο έφτασε σε λίγα λεπτά στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Σύμφωνα με την έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας, ο τραγουδιστής παρέμεινε συνδεδεμένος στο μηχάνημα, το οποίο σύμφωνα με την ΕΡΤ κατέγραφε παλμούς, αρτηριακή πίεση και οξυγόνωση.

Στις 15:23 το μηχάνημα ακούστηκε το πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χάθηκαν οι ζωτικές ενδείξεις. Εκείνη την ώρα, στο δωμάτιο βρίσκονταν δύο γιατροί, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κάλεσαν άμεσα βοήθεια ούτε ζήτησαν τη συνδρομή των εργαζομένων του ιατρείου.

Η γραμματέας του ιατρείου φέρεται να κατέθεσε ότι έβλεπε τους δύο γιατρούς να μπαινοβγαίνουν στο δωμάτιο. Αφού είχαν περάσει 45 ολόκληρα λεπτά μόνο τότε της ζητήθηκε να καλέσει το ΕΚΑΒ.

Τα ψηφιακά ευρήματα και η φωτογραφία του Μαζωνάκη

Στο μικροσπόπιο των Αρχών έχουν μπει και οι ενέργειες που έγιναν μέσα στο ιατρείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο γιατροί ζήτησαν από τους εργαζομένους να προχωρήσουν στον καθαρισμό του χώρου, ενώ παρέμεναν στο ιατρείο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τον υπολογιστή του ιατρείου διαγράφηκε το επίμαχο ραντεβού.

Λίγο μετά τις 19:00 και πριν οδηγηθούν στην Ασφάλεια Αθηνών, η γιατρός φέρεται να διέγραψε από το κινητό της και την επίμαχη φωτογραφία που είχε τραβήξει νωρίτερα με τον τραγουδιστή να έχει καταρρεύσει πάνω στο μηχάνημα.

«Κλειδί» η κατάθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε τελικά στις 16:23, σχεδόν μία ώρα μετά τον πρώτο συναγερμό που, σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, είχε καταγράψει την απώλεια των ζωτικών ενδείξεων.

Το πλήρωμα έφτασε στις 16:26. Σύμφωνα με τη διασώστρια, ο ασθενής βρισκόταν ήδη σε ασυστολία.

Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος της οικογένειας

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Xαράλαμπο Λυκούδη, η κατηγορούμενη γιατρός αγνόησε δύο alert για θρόμβωση που υπέστη ο τραγουδιστής.

Όπως επιβεβαιωσε μιλώντας στο Mega το μηχάνημα χτύπησε εννέα λεπτά μετά την έναρξη της πλασμαφαίρεσης.

«Πράγματι όπως προκύπτει εννεα λεπτά μετά άρχισαν τα πρώτα alarm να χτυπάνε στο μηχάνημα και δυστυχώς πατήθηκε το κουμπί επικύρωσης σα να μην συμβαίνει τίποτα και συνέχισαν… δεν ελήφθησαν υπόψιν», ανέφερε ο κ. Λυκούδης.

«Έχουμε δύο alarm» πρόσθεσε. «Αν είχαν δείξει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά, αν αυτή την ιατρική πράξη έκανε έμπειρος που ήξερε να χειρίζεται το μηχάνημα, ο Γιώργος θα είχε σωθεί» κατέληξε.

Το χρονικό του περιστατικού

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή καρδιάς την Τετάρτη (9/9) μέσα σε ιατρείο στο Κολωνάκι ενώ υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση. Όταν το ΕΚΑΒ έφτασε στο ιατρείο διαπιστώθηκε ότι ήταν σε αστυστολία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπίς όπου παρά το γεγονός ότι οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ επί μία ώρα δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

CNN.gr