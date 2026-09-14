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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την εξέταση του κινητού τηλεφώνου της γιατρού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η γιατρός δεν είχε μόνο μία φωτογραφία του τραγουδιστή μέσα από το ιατρείο την ώρα που έκανε πλασμαφαίρεση, αλλά δύο, ενώ τον είχε καταγράψει και σε ένα βίντεο.

Οι Αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν και δεύτερη φωτογραφία, η οποία τραβήχτηκε στις 14:43, δύο λεπτά πριν από τη φωτογραφία που ήδη είναι γνωστό πως είχε τραβήξει.

Όπως προκύπτει, η γιατρός έχει τραβήξει και βίντεο σε εκείνο το χρονικό σημείο περίπου. Αυτά τα δύο ντοκουμέντα τα είχε διαγράψει από το κινητό της, όμως οι πραγματογνώμονες κατάφεραν να τα ανακτήσουν.

Να σημειωθεί επίσης πως όλα τα στοιχεία διεγράφησαν περίπου στις 19:10, μισή ώρα πριν οι δύο γιατροί πάνε στο Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης.

Εξετάζεται πιθανή σύνδεση των γιατρών με εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εξετάζεται η σύνδεση των κατηγορούμενων γιατρών με εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Ειδικότερα, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται έτερος χώρος στο Κολωνάκι, επί της Πατριάρχου Ιωακείμ, καθώς εμφανίζεται ως έδρα της επίμαχης εταιρείας.

Μάλιστα, διαχειρίστρια της εταιρείας εμφανίζεται συγγενικό πρόσωπο του γιατρού, ενώ μέχρι και την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο κουδούνι της εταιρείας αναγραφόταν το όνομα του γιατρού, το οποίο -σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ- στη συνέχεια αφαιρέθηκε.

Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται οι δύο γιατροί

Υπενθυμίζεται ότι αναβαθμίστηκε η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί και πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Πρόκειται για κακούργημα με ποινή που προβλέπει ισόβια κάθειρξη, εάν δεν αναγνωριστούν ελαφρυντικά, με δυνατότητα προφυλάκισης μετά την απολογία σε ανακριτή, ενώ η θανατηφόρα έκθεση προβλέπει πρόσκαιρη κάθειρξη έως 10 έτη, με την προφυλάκιση να επιβάλλεται υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η αναβάθμιση της κατηγορίας ήρθε έπειτα από νέα στοιχεία που προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα. Μάλιστα, για το λόγο αυτό οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη, στις 13:00.

Νέα στοιχεία για το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης – Τα τέσσερα alert

Όσον αφορά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, πληροφορίες αναφέρουν ότι από την ψηφιακή ανάλυση στο μηχάνημα προκύπτει ότι στις 15:22 βγήκε το πρώτο alert και εκεί σταμάτησε η θεραπεία, ενώ ακολούθησαν άλλα τρία, στις 15:23 και δύο στις 15:45.

Αυτό σημαίνει, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ότι ενώ είχε σταματήσει η λειτουργία του μηχανήματος, ο τραγουδιστής ήταν ακόμη συνδεδεμένος.

Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε αρκετή ώρα μετά τις 15:22, και συγκεκριμένα, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, στις 16:21. Αυτό δημιουργεί ένα χρονικό κενό από τη στιγμή που σήμανε ο πρώτος, ακόμη και ο τρίτος συναγερμός, έως την κλήση στο ΕΚΑΒ, κενό στο οποίο θα επικεντρωθεί η έρευνα των Αρχών για το τι συνέβη.

Το χρονικό αυτό διάστημα αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης και όσων συνέβησαν μέσα στο ιατρείο από τη στιγμή που παρουσιάστηκε το σοβαρό πρόβλημα μέχρι την κλήση για επείγουσα βοήθεια.

Νέα μαρτυρία από πρώην ασθενή των γιατρών

Έπειτα από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, το φως της δημοσιότητας βλέπουν διαρκώς μαρτυρίες από πρώην ασθενείς των δύο γιατρών.

Στην εκπομπή «Live News» μίλησε πρώην ασθενής της γιατρού, η οποία περιέγραψε όσα έζησε.

«Είχα περάσει καρκίνο και ήμουν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Έψαχνα από κάπου να κρατηθώ. Η γιατρός με κάθισε σε μία καρέκλα και μου έβαλε στο κεφάλι, στα χέρια και στα πόδια κάτι ηλεκτρόδια. Με αυτά μου έλεγε ότι μετρούσε την αύρα, υποτίθεται, στον υπολογιστή της. Την ψυχολογική μου κατάσταση αλλά και γενικά την κατάσταση του οργανισμού. Αν αυτό που έβλεπε στον υπολογιστή ήταν στο χρώμα του ουράνιου τόξου τότε ήσουν καλά, ενώ αν ήταν κίτρινο, είχες κάποιο πρόβλημα υγείας. Το δικό μου αποτέλεσμα μου είπε ότι βγήκε κίτρινο, άρα είχα κάτι γυναικολογικά προβλήματα. Μου είπε ότι μου κάνει τη θεραπεία ”Θήτα”. Έβαλε μία συνεργάτιδά της να την κάνει» είπε αρχικά, και συνέχισε:

«Μετά μου συνέστησε κάποια διατροφή και πολλά σκευάσματα – συμπληρώματα διατροφής, ρώσικα, άγνωστης προέλευσης. Πανάκριβα όλα. Οι συνταγές κόστιζαν έως και 500 ευρώ και μου είπαν να πάω να τα πάρω από συγκεκριμένο φαρμακείο στο Παγκράτι. Στο τέλος, μου είπε κιόλας ότι έχω τοξικά δόντια και μου συνέστησε να πάω σε έναν ειδικό ολιστικό οδοντίατρο. Εκεί φρίκαρα και δεν ξαναπήγα. Συνολικά, για τις τρεις επισκέψεις που έκανα στο ιατρείο, συν τα συμπληρώματα που αγόρασα από φαρμακείο, ξόδεψα περίπου 1.700 ευρώ».

iefimerida.gr