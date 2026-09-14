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Νέα δεδομένα για τις συνθήκες και τον χρόνο του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δημιουργεί η πληροφορία ότι στα δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποίησαν οι γιατροί Θεωδορόπουλος και Γάκα στο ιατρείο του Κολωνακίου τη μοιραία ημέρα φέρεται να κατέγραψε τη στιγμή που σταμάτησε η καρδιά του τραγουδιστή

Κατά τις πληροφορίες αυτές, στα δεδομένα του μηχανήματος έχει καταγραφεί ακριβώς η χρονική στιγμή κατά την οποία σταμάτησε η καρδιακή λειτουργία του τραγουδιστή.

Η πληροφορία αυτή αν επιβεβαιωθεί θα κάνει ακόμα πιο ξεκάθαρη την εικόνα για το πότε έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Στην Ευελπίδων οι γιατροί Θεοδωρόπουλος και Γάκα

Εντωμεταξύ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο πριν τη 1 μετά το μεσημέρι οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Για την ώρα οι δύο κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση, ωστόσο πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το protothema.gr δεν αποκλείεται να διωχθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η συμπληρωματική δίωξη, πάντως, δεν έχει ασκηθεί ακόμα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο ανακριτής περιμένει τα νέα ψηφιακά πειστήρια από την ΕΛΑΣ.

protothema.gr