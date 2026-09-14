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Παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν, οι εκπαιδευτικοί έδωσαν και φέτος τον καλύτερό τους εαυτό, ώστε η πρώτη μέρα των παιδιών στο σχολείο να είναι όσο το δυνατόν πιο όμορφη, δημιουργική και χαρούμενη, δήλωσε η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου.

«Στόχος μας ήταν και παραμένει κάθε παιδί να φύγει σήμερα από το σχολείο με ένα χαμόγελο και με θετικά συναισθήματα για τη νέα σχολική χρονιά», είπε κληθείσα να κάνει μια αποτίμηση της πρώτης μέρας των παιδιών στο σχολείο.

Την ίδια στιγμή, όμως, σημείωσε η κ. Βασιλείου, «δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα σχολεία μας».

«Υπάρχουν ακόμη κενά στη στελέχωση, ενώ παραμένουν ζητήματα που αφορούν τις σχολικές υποδομές, την εγκατάσταση και λειτουργία κλιματιστικών, καθώς και τις λυόμενες αίθουσες, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της καθημερινότητας μαθητών και εκπαιδευτικών», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η υποστελέχωση των Νηπιαγωγείων σε θέσεις Βοηθών Διευθυντών και Διευθυντών.

Όπως είπε η κ. Βασιλείου, η επαρκής διοικητική στελέχωση των σχολικών μονάδων είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία τους και, κατ’ επέκταση, για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στα παιδιά.

«Η σημερινή μέρα ανήκει στα παιδιά και θέλουμε να κρατήσουμε το αισιόδοξο μήνυμα της έναρξης. Ταυτόχρονα, όμως, οφείλουμε όλοι να εργαστούμε ώστε αυτή η αισιοδοξία να συνοδεύεται από ασφαλή και κατάλληλα σχολεία, επαρκή στελέχωση και τις συνθήκες που αξίζουν σε κάθε παιδί και κάθε εκπαιδευτικό», κατέληξε.

ΚΥΠΕ