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Σε αποχή από τα μαθήματα την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, κατά την 4η διδακτική περίοδο, καλεί τους μαθητές και τις μαθήτριες η ΠΣΕΜ, διαμαρτυρόμενη για τις συνθήκες στα σχολεία και ζητώντας, μεταξύ άλλων, επίσπευση της εγκατάστασης κλιματιστικών, ασφαλείς σχολικές υποδομές και μείωση της διδακτέας ύλης.

Η αποχή θα πραγματοποιηθεί την ώρα που θα συνεδριάζει η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, με την ΠΣΕΜ να καλεί το Υπουργείο Παιδείας να δώσει «ουσιαστικές απαντήσεις» στα αιτήματα της μαθητικής κοινότητας.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΣΕΜ αναφέρει ότι, περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τα προβλήματα παραμένουν, κατηγορώντας την Κυβέρνηση ότι μεταβάλλει τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Έχει περάσει περισσότερο από μία εβδομάδα από το άνοιγμα των σχολείων και, δυστυχώς, βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές! Οι κυβερνώντες συνεχίζουν να υπόσχονται και να ανατρέπουν τα δικά τους χρονοδιαγράμματα.

Η Υπουργός Παιδείας είχε δεσμευτεί ότι η εγκατάσταση των κλιματιστικών θα ολοκληρωνόταν μέχρι το τέλος του 2026. Σήμερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε δηλώσεις του, αναφέρθηκε σε νέο χρονοδιάγραμμα, μεταφέροντας την ολοκλήρωση στο τέλος της θητείας της Κυβέρνησης, δηλαδή στο 2028.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Οι ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες στις τάξεις μας δεν είναι πολυτέλεια!

Παράλληλα, παρά τις εγκυκλίους και τις κατακτήσεις των μαθητών για καλοκαιρινή ενδυμασία, αρκετές διευθύνσεις εξακολουθούν να απαγορεύουν το κοντό παντελόνι. Η επιστολή της ΠΣΕΜ για τη σχετική εγκύκλιο παραμένει αναπάντητη από το Υπουργείο.

Την ίδια στιγμή, οι υποδομές αρκετών σχολείων εξακολουθούν να κρίνονται επικίνδυνες, ενώ η τεράστια ύλη έχει ήδη μετατρέψει τη σχολική χρονιά σε μαραθώνιο κάλυψής της μέχρι τις εξετάσεις, παρά τις δεσμεύσεις για μείωσή της.

Η απαξιωτική στάση του Υπουργείου Παιδείας, θεωρώντας πως όλα κυλούν ομαλά στα σχολεία, και πως δεν υπάρχουν προβλήματα, προκαλεί αγανάκτηση!

Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε από τα αιτήματά μας ούτε να ανεχτούμε την απαξίωση της μαθητικής κοινότητας.

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ!

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, κατά την 4η περίοδο, την ίδια ώρα που θα συνεδριάζει η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής.

Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει επιτέλους να ακούσει τη φωνή μας!

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!

ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΣΧΟΛΕΙΑ!

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ!

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ!

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από όσα δικαιούμαστε.

ΖΗΤΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ. ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ!