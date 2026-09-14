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Στο 1,27% υποχώρησε το μέσο επιτόκιο καταθέσεων των νοικοκυριών στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2026, ενώ το επιτόκιο των νέων στεγαστικών δανείων αυξήθηκε στο 3,24%. Μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε το μέσο επιτόκιο νέων επιχειρηματικών δανείων έως €1 εκατ., το οποίο διαμορφώθηκε στο 4,51%, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Παρά την αντίθετη πορεία τους, τόσο το καταθετικό επιτόκιο των νοικοκυριών όσο και το στεγαστικό παρέμειναν χαμηλότερα από τους αντίστοιχους μέσους όρους της Ευρωζώνης.

Καταθέσεις: Στο 1,27% από 1,42%

Το μέσο επιτόκιο νέων καταθέσεων σε ευρώ από νοικοκυριά κατοίκους Ευρωζώνης μειώθηκε από 1,42% τον Ιούνιο σε 1,27% τον Ιούλιο. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,10%.

Στεγαστικά: Αύξηση στο 3,24%

Το μέσο επιτόκιο νέων συμβάσεων δανείων σε ευρώ για αγορά κατοικίας προς νοικοκυριά κατοίκους Ευρωζώνης, ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου προσδιορισμού του επιτοκίου, αυξήθηκε στο 3,24%, από 3,18% τον Ιούνιο. Στην Ευρωζώνη το αντίστοιχο επιτόκιο ήταν 3,54%.

Επιχειρηματικά δάνεια: Στο 4,51% για ποσά έως €1 εκατ.

Το μέσο επιτόκιο νέων συμβάσεων επιχειρηματικών δανείων έως €1 εκατ. προς εταιρείες κατοίκους Ευρωζώνης, ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου προσδιορισμού του επιτοκίου, αυξήθηκε στο 4,51%, από 4,16% τον Ιούνιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ