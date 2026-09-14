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Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των εξετάσεων που θα διεξάγονται κάθε χρόνο για προσλήψεις στη δημόσια υπηρεσία με το προτεινόμενο νέο σύστημα, καθώς θα εξαρτάται από τις θέσεις που προκηρύσσονται και την ομαδοποίησή τους από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ). Βουλευτές ζήτησαν να περιληφθούν στο νομοσχέδιο σαφή χρονικά πλαίσια, ώστε οι υποψήφιοι να γνωρίζουν εγκαίρως πότε θα εξεταστούν και σε ποια ύλη.

Το ζήτημα τέθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, όπου ο πρόεδρος της ΕΔΥ, Γεώργιος Παπαγεωργίου, ανέφερε ότι δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί ο τελικός αριθμός των εξετάσεων. Παράλληλα, έκρινε απαραίτητη μεταβατική περίοδο για το 2027 και εκτίμησε ότι δεν θα είναι εφικτή η πλήρωση όλων των προκηρυσσόμενων θέσεων μέσα στο ίδιο έτος.

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τη συζήτηση επί της αρχής και άρχισε την κατ’ άρθρο εξέταση του νομοσχεδίου, η οποία θα συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Πώς θα ομαδοποιούνται οι θέσεις

Απαντώντας στον βουλευτή του ΑΚΕΛ, Ανδρέα Πασιουρτίδη, ο κ. Παπαγεωργίου εξήγησε ότι σήμερα πραγματοποιούνται τρεις γενικές εξετάσεις, για τις κλίμακες Α2-5-7, Α8-10-11 και Α9-11-12, καθώς και επιμέρους εξετάσεις από συμβουλευτικές επιτροπές.

Το νομοσχέδιο δίνει στην ΕΔΥ τη δυνατότητα να ομαδοποιεί τις θέσεις, διαχωρίζοντας τις γενικές εξετάσεις σε δύο ή τρεις επιμέρους, ανάλογα με τα απαιτούμενα προσόντα. Εφόσον ψηφιστεί, θα καθοριστούν κριτήρια όπως ο αριθμός των ενδιαφερομένων και τα ειδικότερα προσόντα κάθε θέσης.

Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να προηγείται μία γενική εξέταση, για παράδειγμα για θέσεις Α8, και να ακολουθεί δεύτερη, πιο εξειδικευμένη.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο πολλαπλών εξετάσεων σε συναφείς θέσεις διαφορετικών υπηρεσιών. Αναφερόμενος ως παράδειγμα σε θέσεις νομικών στη Νομική Υπηρεσία και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, προειδοποίησε ότι ένας υποψήφιος μπορεί να χρειάζεται να εξετάζεται επανειλημμένα μέσα στον χρόνο.

Ζητούν εξεταστική περίοδο και έγκαιρη ανακοίνωση της ύλης

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, πρότεινε να οριστεί στον νόμο ένα «εξεταστικό εξάμηνο», ώστε οι υποψήφιοι να γνωρίζουν περίπου πότε θα πραγματοποιούνται οι εξετάσεις. Εισηγήθηκε ακόμη να κατανεμηθούν τα στάδια της διαδικασίας σε διαδοχικά δίμηνα, υπογραμμίζοντας ότι το νέο πλαίσιο πρέπει να εξυπηρετεί και τους ενδιαφερομένους.

Ο κ. Δημητρίου ζήτησε να καθορίζονται χρονικά όρια για τη γνωστοποίηση της ύλης των εξειδικευμένων εξετάσεων και τη διεξαγωγή τους.

Από πλευράς ΕΛΑΜ, ο Μάριος Πελεκάνος εισηγήθηκε να προβλεφθεί ελάχιστος χρόνος προετοιμασίας από την ανακοίνωση έως την εξέταση. Τόνισε ότι προτεραιότητα είναι η πρόσληψη κατάλληλων προσώπων για συγκεκριμένους ρόλους και ότι πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα εξειδικευμένων εξετάσεων όπου χρειάζονται.

Ο πρόεδρος της ΕΔΥ ανέφερε ότι μπορεί να ενταχθεί χρονικό πλαίσιο, προειδοποιώντας, ωστόσο, πως αυστηρές προθεσμίες θα υπερέβαιναν τις δυνατότητες διαχείρισης της Επιτροπής.

Προκηρύξεις τον Φεβρουάριο, αιτήσεις έως τα μέσα Μαρτίου

Σύμφωνα με τη διαδικασία που παρουσίασε ο κ. Παπαγεωργίου, οι θέσεις κάθε έτους θα προκηρύσσονται εντός Φεβρουαρίου, με την υποβολή αιτήσεων να ολοκληρώνεται στα μέσα Μαρτίου. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα δηλώνουν σειρά προτίμησης για τις θέσεις που διεκδικούν.

Η διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, Έλενα Αζίνα, εξήγησε ότι μετά την προκήρυξη η ΕΔΥ θα επεξεργάζεται τα δεδομένα και θα αποφασίζει ποιες εξετάσεις δικαιολογούνται.

Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, δεν είναι εφικτό να ανακοινώνεται η ύλη μαζί με την προκήρυξη. Η ημερομηνία, η ύλη και ο τόπος εξέτασης θα γνωστοποιούνται αργότερα, με ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα.

Η κ. Αζίνα υποστήριξε ότι οι υποψήφιοι δεν θα γνωρίζουν λιγότερα κατά την υποβολή της αίτησής τους σε σχέση με όσα προβλέπει το υφιστάμενο σύστημα. Ο κ. Παπαγεωργίου πρόσθεσε ότι κατά την προκήρυξη θα παρέχεται γενική πληροφόρηση.

Ως προς την εφαρμογή, ο πρόεδρος της ΕΔΥ ζήτησε μεταβατική περίοδο για το 2027, καθώς απαιτείται χρόνος για νέο λογισμικό, ενώ τον Ιούλιο του ίδιου έτους αλλάζει η σύνθεση της Επιτροπής.

Ιδιωτικά πανεπιστήμια και ελεγκτικά γραφεία ως πιθανοί εξεταστικοί φορείς

Ο κ. Παπαγεωργίου έθεσε επίσης την ανάγκη διεύρυνσης των φορέων που διεξάγουν εξετάσεις, την πλειονότητα των οποίων αναλαμβάνει σήμερα η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας.

Απαντώντας στην πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ανέφερε ως πιθανές επιλογές ιδιωτικά πανεπιστήμια και μεγάλα ελεγκτικά γραφεία, όπως συμβαίνει με τις εξετάσεις συμβουλευτικών επιτροπών. Εκτίμησε ότι μικρότερος αριθμός υποψηφίων ανά εξέταση θα διευκόλυνε τη διεύρυνση των φορέων.

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, ανέφερε ότι στόχος των αλλαγών είναι η ενίσχυση των γενικών εξετάσεων για τη διευκόλυνση των πολιτών, με περιορισμένες εξαιρέσεις. Ζήτησε, παράλληλα, να υπάρχει ασφαλιστική δικλείδα ώστε η διαδικασία να επιστρέφει στην ΕΔΥ όταν μια συμβουλευτική επιτροπή καθυστερεί και εξαντλείται το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Για 31 θέσεις αποδέχθηκαν διορισμό μόνο 11

Τις δυσκολίες πλήρωσης θέσεων με το σημερινό σύστημα ανέδειξε η κ. Αζίνα, παρουσιάζοντας το παράδειγμα προκήρυξης 31 θέσεων διοικητικών λειτουργών στο Υπουργείο Οικονομικών.

Από τους 46 υποψηφίους που κλήθηκαν σε συνέντευξη προσήλθαν 22. Σύμφωνα με την ίδια, προσφέρθηκε διορισμός και στους 22, καθώς ήταν λιγότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις, αλλά μόνο 11 αποδέχθηκαν τη θέση. Πρόσθεσε ότι το ποσοστό επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις κυμαίνεται σήμερα μεταξύ 20% και 25%.

Ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε ότι οι θέσεις θα πληρωθούν τελικά με προσφορές σε υποψηφίους χαμηλότερης βαθμολογίας, αλλά η διαδικασία χρειάζεται περισσότερο χρόνο.

Ο κ. Δημητρίου εκτίμησε ότι το νέο σύστημα δεν θα επιλύσει απαραίτητα αυτό το πρόβλημα, διερωτώμενος εάν οι υποψήφιοι έχουν ήδη καλές δουλειές και δεν ενδιαφέρονται να εργαστούν στη δημόσια υπηρεσία.

Διαφωνίες για τις μονάδες της προφορικής συνέντευξης

Η κ. Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι αρκετά μέλη της Επιτροπής υποστηρίζουν τη διατήρηση στις πέντε μονάδες της βαθμολογίας που δίνουν οι προϊστάμενοι κατά την προφορική συνέντευξη, αντί των δέκα που προτείνει η Κυβέρνηση. Η αρχική θέση του Υπουργείου Οικονομικών προέβλεπε 15 μονάδες.

Χαρακτήρισε το νομοσχέδιο μέρος μιας ευρύτερης αλλαγής φιλοσοφίας, επισημαίνοντας ότι η δημόσια υπηρεσία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κρατικές δαπάνες και ότι οι αλλαγές στην πρόσληψη, αξιολόγηση και εξέλιξη του προσωπικού αφορούν τους φορολογουμένους.

Κατά την ίδια, οι αλλαγές στις διατμηματικές προαγωγές το 2022 δεν βελτίωσαν τη δομή και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας υπηρεσίας στον απαιτούμενο βαθμό. Υποστήριξε ότι το νέο νομοσχέδιο μπορεί να δημιουργήσει τις βάσεις για μια πιο αποτελεσματική, αξιοκρατική και οικονομικά υπεύθυνη υπηρεσία, με ταχύτερη αντιστοίχιση των αναγκών στελέχωσης και των προσόντων των υποψηφίων.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι το νομοσχέδιο να οδηγηθεί στην Ολομέλεια εντός των επόμενων εβδομάδων, καθώς στις 12 Οκτωβρίου αρχίζει η συζήτηση των προϋπολογισμών στην Επιτροπή Οικονομικών. Διευκρίνισε ότι, εφόσον χρειαστεί, η εξέτασή του μπορεί να συνεχιστεί παράλληλα με τους προϋπολογισμούς.

Πηγή: ΚΥΠΕ